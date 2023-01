La crise politique au Pérou expliquée – Vox

Après une tentative d’auto-coup d’État qui s’est terminée par l’arrestation de l’ancien président péruvien Pedro Castillo en décembre, les tensions politiques et sociales de longue date au Pérou ont entraîné des troubles populaires et une répression meurtrière du gouvernement sans voie claire vers un compromis politique – ou la fin de les violences.

Ce qui a commencé comme l’indignation et le chagrin entourant l’arrestation de Castillo et l’ascension de sa vice-présidente, Dina Boluarte, au plus haut poste du pays s’est transformé en manifestations à travers la nation sud-américaine qui reflètent le manque de représentation politique de nombreux Péruviens, en particulier ceux en dehors de la capitale de Lima, ont ressenti pendant des décennies. Cette crise de représentation a été exacerbée ces dernières années à la fois par l’impact économique de la pandémie et le manque d’accès aux services de base comme les soins de santé et une éducation de qualité et a maintenant débordé.

Castillo, qui reste en prison après sa tentative de coup d’État ratée, a fait ses débuts en politique en tant que dirigeant d’un syndicat d’enseignants. Élu président en 2021, il était un symbole puissant pour les Péruviens privés de leurs droits : un homme de la pauvre région andine de Cajamarca et un étranger politique dans le monde séquestré de l’élite politique de Lima. L’histoire politique récente du Pérou, cependant – de la terreur de l’insurrection du Sentier Lumineux dans les années 1970 et 1980 à la dictature brutale d’Alberto Fujimori qui a néanmoins relancé le moteur économique du Pérou jusqu’au chaos présidentiel post-2016 – a été marquée par l’instabilité alors même que le Pérou les conditions économiques se sont améliorées grâce à sa riche réserve de ressources naturelles comme le cuivre.

Toutes ces circonstances ont contribué à la crise actuelle : des manifestants brûlant des bâtiments, fermant des autoroutes, des aéroports et des mines, et subissant des violences de la part des forces de police ; des dizaines de morts et d’autres blessés ; et une classe politique stagnante apparemment réticente et incapable de répondre aux demandes politiques et économiques du peuple péruvien.

La question de savoir ce qui vient ensuite, cependant, n’a pas de réponse claire. Malgré les appels à de nouvelles élections, le Congrès péruvien a rejeté samedi une proposition visant à déplacer les élections en décembre 2023. La gauche demande que ces élections soient accompagnées d’une assemblée constituante pour réécrire la constitution du pays – une relique de la période Fujimori qui a contribué à à la crise actuelle en permettant au président de dissoudre le Congrès et de gouverner par décret – a également échoué, bien que les sondages suggèrent maintenant que 69 % des Péruviens soutiendraient un tel effort.

Au cœur de la crise se trouve le système politique brisé du Pérou. Selon Zaraí Toledo Orozco, chercheur postdoctoral au Centre interaméricain de politique et de recherche (CIPR) de l’Université de Tulane, bien qu’il y ait un désir de changement dans de larges pans du pays, le “c” du Pérouampesinos,» ou ruraux pauvres, manquent de représentation dans un parti politique national qui pourrait défendre leurs priorités. Maintenant, cette aliénation sociale et politique, aggravée par les effets économiques de la pandémie de Covid-19 et déclenchée par l’éviction de Castillo, s’est transformée en une véritable conflagration.

Depuis son arrivée au pouvoir, Boluarte a imposé des couvre-feux dans certaines villes et suspendu certaines libertés civiles comme les droits de réunion et de libre circulation dans le pays au milieu des troubles en cours. Alors que la situation s’est aggravée, certains dirigeants politiques latino-américains, ainsi qu’Amnesty International, affirment que Boluarte et les forces de police péruviennes ont outrepassé leurs limites.

La fin de Fujimori n’a pas abouti à une démocratie péruvienne dynamique

Au cours de son histoire, Le Pérou a connu des périodes de démocratie entrecoupées de dictatures et de chaos ; le plus célèbre parmi ses hommes forts est Fujimori, arrivé au pouvoir en 1990 en tant que leader populiste et étranger. Il est sorti « de nulle part », selon Max Cameron, professeur de politique comparée latino-américaine à la School of Public Policy and Global Affairs de l’Université de la Colombie-Britannique. Courant contre le romancier “patricien” Mario Vargas-Llosa, Fujimori “ressemblait plus à un homme du peuple”, a déclaré Cameron. “Il avait vendu une propriété et acheté un tracteur, et s’est promené dans ce tracteur avec une remorque derrière lui, l’a appelé le Fujimobile, a parcouru les bidonvilles du Pérou, rassemblant le soutien populaire.”

Fujimori a été le premier dirigeant péruvien à vraiment compter avec le Sentier Lumineux, qui a commencé comme une organisation de guérilla communiste dans les années 1970. Le groupe a commencé à Ayacucho, une ville du sud du Pérou, et a recruté parmi les populations pauvres et indigènes du Pérou et était actif dans certaines des zones qui éclatent maintenant en violentes protestations.

Le gouvernement de Fujimori a fait face à l’insurrection du Sentier Lumineux en suspendant la démocratie et la violence brutale de l’État contre ceux qui étaient perçus comme faisant partie ou sympathisants de l’insurrection. En même temps, il a privatisé les entreprises minières du Pérou et introduit des mesures pour réduire l’inflation débilitante du pays. Ces mesures, surnommées “Fujishock”, ont redressé l’économie, et les politiques macroéconomiques mises en œuvre à l’époque ont jusqu’à récemment produit une économie qui a résisté à l’instabilité politique.

Le succès économique du pays et la volonté de Fujimori de s’engager sur le Sentier Lumineux lui ont valu des partisans politiques dévoués, dans la mesure où “Fujimorismo” et “anti-Fujimorismo” sont toujours d’usage populaire pour décrire les positions politiques, et la fille de Fujimori, Keiko Fujimori, est encore une force politique puissante. Comme Verónica Hurtado, doctorante en sciences politiques à l’Université de la Colombie-Britannique, l’a expliqué à Vox, l’héritage de Fujimori et de l’insurrection du Sentier lumineux survit également dans la polarisation politique entre le gouvernement et quiconque ose critiquer ses politiques.

Les critiques de droite des manifestants les ont qualifiés de terroristes, évoquant le profond traumatisme national de l’insurrection du Sentier lumineux des années 80 et 90. Les insurgés maoïstes ont tué environ 31 000 Péruviens, et leurs actions sont encore évoquées dans le concept péruvien de terruqueocomme l’a écrit Simeon Tegel dans le Washington Post. Terruqueoou salir les opposants en les accusant à tort de terrorisme, a bouillonné dans les récentes protestations du gouvernement, offrant une certaine impunité à l’usage excessif de la force contre les manifestants.

Ce type de polarisation politique, combiné à la polarisation et à la stratification sociales qui dominent la société péruvienne, a contribué à créer un système politique sans véritables partis politiques – du moins pas ceux qui ont de véritables idéologies, ont déclaré des experts à Vox. Le pouvoir politique est concentré à Lima, avec peu de liens avec les villes et les régions où les maires et les organisations locales, et dans une moindre mesure les gouverneurs régionaux, sont censés répondre aux besoins des citoyens ordinaires plutôt qu’au gouvernement central.

Selon Toledo Orozco, le Pérou est une « démocratie vide ». Les partis politiques existent, mais uniquement pour présenter des candidats aux élections plutôt que comme des organisations avec des idéaux, des plateformes politiques et des infrastructures. Ce système a créé une politique peu intéressée par le changement ou la responsabilité, mais il a également contribué à amener Castillo au pouvoir.

“Le parti de Castillo” – Peru Libre – “n’a jamais été au gouvernement, ils n’ont pas l’expérience, donc si vous pensez que Castillo représente la gauche au Pérou, la gauche n’a jamais été au pouvoir”, Moisés Arce, un professeur de sciences sociales latino-américaines à l’Université de Tulane, a déclaré à Vox lors d’une interview au début du mois. “Donc, ils n’ont pas de professionnels, de main-d’œuvre, qui pourraient être capables de créer ou de produire un bon gouvernement.”

Le chaos présidentiel au Pérou remonte à 2016

Depuis 2016, aucun président péruvien n’a terminé son mandat, et il est peu probable que Boluarte termine le reste de celui de Castillo, qui doit se terminer en 2026. Boluarte a proposé de nouvelles élections en 2024, deux ans avant la date prévue, et le Congrès a donné son approbation préliminaire. à ce changement le mois dernier, bien que les manifestants exigent de nouvelles élections à la fois pour la présidence et la législature dès que possible. Boluarte a insisté sur le fait qu’elle ne voulait pas rester au pouvoir et qu’elle ne remplissait son devoir constitutionnel qu’en restant au pouvoir.

Mais elle a réussi à bricoler le soutien de plusieurs petits partis de droite qui détiennent ensemble la majorité – un autre point de colère pour les manifestants qui la voient comme évoluant vers la droite malgré son élection à gauche. Cependant, la législature a approuvé son gouvernement plus tôt ce mois-ci, un vote de confiance significatif malgré les troubles.

Castillo en particulier s’inscrit dans le schéma d’instabilité post-2016, en grande partie en raison de son inimitié avec le Congrès péruvien. Cet organe est en désaccord avec la présidence depuis la victoire surprise de l’ancien ministre des Finances Pedro Pablo Kuczynski – populairement connu sous le nom de PPK – sur Keiko Fujimori lors du concours présidentiel de cette année-là. La jeune Fujimori, cependant, a conservé son influence et son pouvoir au Congrès, et son parti et ses alliés ont bloqué Kuczynski alors qu’il tentait d’instituer un cabinet et de mettre en œuvre une politique. Le Congrès a également exercé son autorité de destitution avec zeste, créant un schéma d’animosité entre le corps législatif et le bureau exécutif qui s’est poursuivi tout au long du mandat de Castillo, tout comme des scandales de corruption comme celui qui a contribué à faire tomber le PPK.

Selon Hurtado, Castillo n’avait pas les outils, l’expérience, l’infrastructure et le savoir-faire pour mettre en œuvre avec succès ses promesses de campagne ; cependant, il est également vrai, a déclaré Hurtado, que le Congrès et l’establishment politique péruvien l’ont bloqué parce qu’ils n’approuvaient pas sa victoire – une plainte courante parmi les partisans de Castillo.

“L’utilisation de la destitution si facilement par le Congrès frustre également les gens”, a déclaré Hurtado, “parce qu’avant 2016, ce n’est pas comme si nous avions cette grande mise en œuvre politique … mais il était entendu, je crois, que même le président le plus impopulaire pourrait faire avancer les choses. Il y a eu quelques réformes majeures; vous pouviez observer que le pays essayait d’étendre la présence de l’État, il y avait d’importants programmes sociaux mis en œuvre. Depuis 2016, il semble que très peu de choses aient changé et que ce qui était en place se soit détérioré.

C’est en partie pourquoi l’appel des manifestants à dissoudre le Congrès résonne si fortement ; un récent sondage de l’Instituto de Estudios Peruanos a estimé le taux d’approbation du Congrès à 7% et a révélé que 74% des personnes interrogées approuveraient la dissolution du Congrès actuel. Mais la crainte dans une démocratie relativement nouvelle et instable, en particulier celle dans laquelle un président élu a précédemment dissous le Congrès et institué une dictature, est que l’absence d’un tel organe ne crée une crise encore plus profonde.

La question de savoir où le Pérou peut éventuellement aller d’ici n’a pas de réponse satisfaisante, ont déclaré des experts à Vox, car il n’y a pas de véritable désir ou mécanisme de la part de l’État de s’engager avec les manifestants autrement que par la violence. Et les manifestants, malgré leurs revendications matérielles et politiques, n’ont pas d’organisation fédératrice, un parapluie sous lequel ils puissent s’unir et poursuivre un dialogue avec le gouvernement.

Pour qu’il y ait le moindre espoir que le Pérou dépasse son dysfonctionnement actuel, Toledo Orozco a déclaré : “Nous devons sortir le conflit, les questions conflictuelles, des balles et revenir à la politique”. Mais sans leader, sans organisation, ni même avec une liste claire et consolidée de revendications, les protestations restent fracturées et sans ligne de communication claire avec le gouvernement. Et alors que le gouvernement de Boluarte continue de recourir à la violence pour faire face aux protestations, les observateurs disent que la capacité de compromis diminue.

“Le cœur de ce conflit est que la démocratie n’a pas seulement besoin de croissance économique”, a déclaré Toledo Orozco. « Il doit venir avec des partis qui répondent aux besoins, aux demandes des masses. Les démocraties qui ne traitent pas les questions de représentation, qui n’incluent pas les besoins des plus pauvres, finissent par en payer le prix.