La crise péruvienne est le reflet d’une longue histoire de corruption

L’ancien président péruvien Pedro Castillo est en prison, au moins 20 personnes sont mortes, des centaines de touristes sont bloqués et le pays est en crise depuis que Castillo a été évincé de son poste le 7 décembre. Dina Boluarte, sixième présidente de la nation sud-américaine en sept ans, lutte maintenant pour garder le contrôle dans un environnement politique où le chaos et la corruption sont la norme.

Le leadership de Castillo a pris fin après avoir tenté de dissoudre le Congrès plus tôt ce mois-ci avant un vote de destitution prévu à la suite d’accusations de corruption.

« Nous avons pris la décision de mettre en place un gouvernement d’urgence, de rétablir l’État de droit et la démocratie à laquelle s’imposent les mesures suivantes : dissoudre temporairement le Congrès, installer un gouvernement d’urgence exceptionnelle, appeler dans les plus brefs délais à des élections pour un nouveau Congrès avec la capacité de rédiger une nouvelle Constitution », a-t-il déclaré le 7 décembre lors d’un discours national télévisé.

L’armée et la police ont rapidement dénoncé Castillo, qui est arrivé au pouvoir par vote populaire l’année dernière, tandis que la plus haute cour du pays a déclaré le plan de Castillo inconstitutionnel et une grande partie de son cabinet a démissionné. Le Congrès a voté à une écrasante majorité pour le destituer et, à la fin de la journée, Boluarte, son vice-président, avait prêté serment à la présidence.

Au cours de la semaine dernière, les protestations contre la destitution de Castillo et l’adhésion de Boluarte ont plongé la nation dans le tumulte. Boluarte a promis de nouvelles élections en 2024, deux ans avant la fin du mandat de Castillo, mais les manifestants frustrés par le système politique péruvien ont continué à se rassembler, exigeant des réformes et se heurtant aux forces militaires et policières envoyées pour les pacifier.

Depuis son arrivée au pouvoir, Boluarte a imposé des couvre-feux dans certaines villes et suspendu certaines libertés civiles comme le droit de circuler librement dans le pays et de se réunir au milieu des troubles en cours. Dans ce qui s’est avéré être une situation incroyablement instable, cependant, certains dirigeants politiques latino-américains, ainsi qu’Amnesty International, affirment que Boluarte et les forces de police ont dépassé leurs limites.

Boluarte est la première femme dirigeante du Pérou et a fermement dénoncé la tentative de son prédécesseur de dissoudre le Congrès. « Je rejette la décision de Pedro Castillo de perpétrer l’effondrement de l’ordre constitutionnel avec la fermeture du Congrès. C’est un coup d’État qui aggrave les crises politiques et institutionnelles que la société péruvienne doit surmonter dans le strict respect de la loi », elle a tweeté à l’époque.

Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crise política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley. — Dina Boluarte Z. (@DinaErcilia) 7 décembre 2022

Pendant ce temps, la peine de prison de Castillo a été prolongée à 18 mois à partir de ce jeudi, alors que les procureurs prévoient de porter des accusations de rébellion, de complot et d’abus de pouvoir contre lui. Pendant ce temps, les manifestants organisent des manifestations de plus en plus perturbatrices, notamment en fermant l’autoroute panaméricaine près de la capitale Lima, et ont forcé cinq aéroports à fermer. Les manifestations rurales ont été particulièrement violentes, car les manifestants exigent de nouvelles élections et la démission de Boluarte.

Un autre chapitre de l’histoire politique désordonnée du Pérou

L’agitation politique actuelle au Pérou fait partie d’un modèle d’instabilité politique qui remonte à une grande partie du XXe siècle. Il y a eu plusieurs coups d’État ainsi qu’une dictature tout au long des années 1990 sous l’ancien président Alberto Fujimori, qui est maintenant en prison pour de graves violations des droits de l’homme, y compris la gestion d’escadrons de la mort anticommunistes.

Sur les sept derniers présidents du Pérou, a rapporté Bloomberg vendredi, quatre ont été impliqués dans la même enquête de corruption, un a été destitué et un autre n’a duré que cinq jours en fonction avant de démissionner.

Castillo a également été accusé de corruption, la procureure générale Patricia Benavides affirmant avoir trouvé “des indices très sérieux d’une organisation criminelle qui a pris racine au sein du gouvernement” selon Al Jazeera. Castillo et certains membres de sa famille font l’objet de six enquêtes distinctes pour corruption, bien qu’il ait nié tout acte répréhensible.

Anticipant un troisième vote de destitution la semaine dernière, Castillo a déclaré le congrès dissous et un gouvernement d’urgence en place, lui permettant de gouverner par décret. Selon le New York Times, Castillo a menacé le mois dernier de dissoudre le congrès et avait apparemment exploré la possibilité d’une tentative de coup d’État pendant un certain temps, demandant discrètement aux chefs militaires s’ils le soutiendraient dans une telle situation.

Castillo, un populiste de gauche, s’est présenté à la présidence contre Keiko Fujimori, la fille de l’ancien dictateur Alberto Fujimori. Castillo a été le premier dirigeant de gauche au Pérou depuis des décennies, et son élection a indiqué une répudiation de l’élite politique péruvienne, ainsi que le fossé massif entre l’accès rural et urbain à des services tels que la santé et l’éducation.

Fujimori a également été élu démocratiquement, mais a pris le pouvoir de la même manière que Castillo avait l’intention de le faire – avec le soutien de l’armée, il a dissous le congrès, déclaré l’état d’urgence et réécrit la constitution en 1993, une version amendée dont le Pérou est toujours utilise aujourd’hui. Cette constitution permet au président de dissoudre le congrès si son gouvernement ne survit pas à deux votes de confiance, provoquant un conflit constant et de bas niveau entre les présidents et leurs congrès alors que chacun tente d’éliminer l’autre.

Boluarte, dans un discours lors de sa prestation de serment, a semblé reconnaître tacitement le chaos actuel et les troubles qui y ont conduit, demandant au peuple péruvien “un temps précieux pour sauver le pays de la corruption et de la mauvaise gestion”.

Quelle est la prochaine étape pour le Pérou ?

Après des années de corruption et d’instabilité, l’avenir politique immédiat et à long terme du Pérou est au mieux trouble. Et la pauvreté croissante et le manque d’accès aux services sociaux comme l’éducation et les soins de santé dans les zones rurales aggravent également la frustration des Péruviens face à un gouvernement apparemment intéressé uniquement par son propre pouvoir, et non par le changement matériel de la vie de l’électorat.

Castillo a été le premier président campesino du Pérou, l’enfant d’agriculteurs analphabètes et un ancien agriculteur, enseignant et dirigeant syndical dans lequel une grande partie de la population rurale du Pérou se voyait représentée. Dans une société hautement stratifiée, les partisans de Castillo des Andes et d’autres régions rurales le voient comme “un homme ordinaire de la campagne”, comme l’a déclaré le partisan Enrique Salazar à Al Jazeera.

Les manifestants ne manifestent pas simplement pour ramener Castillo, même si certains réclament sa réintégration. Au contraire, leur frustration est une mise en accusation d’un système politique dans lequel beaucoup ne se sentent pas représentés, et d’un racisme profondément enraciné et d’un clivage entre l’expérience rurale et urbaine qui a été exacerbé par la pandémie de coronavirus.

“Quand il s’est élevé contre les inégalités, la pauvreté et l’indifférence des élites politiques de l’État, c’était un message qui a résonné”, a déclaré à Al Jazeera Jorge Aragon, professeur de sciences politiques à l’Université catholique pontificale du Pérou.

Castillo, qui n’avait aucune expérience politique avant d’accéder à la plus haute fonction du Pérou, a promis de nationaliser l’industrie minière du pays et de réécrire la constitution, entre autres améliorations destinées aux ruraux pauvres. Mais à aucun moment il n’a atteint ses objectifs de campagne ; en fait, les gens ont protesté contre sa réponse à l’inflation cette année seulement. Castillo a également traversé un nombre vertigineux de changements de cabinet, passant par environ 80 ministres différents au cours de son mandat de 16 mois. Beaucoup de ceux qu’il a placés à des postes gouvernementaux de haut niveau étaient des alliés politiques sans expérience pertinente; certains faisaient l’objet d’une enquête pour des crimes graves comme la violence domestique et le meurtre, selon le New York Times.

Certains dirigeants latino-américains, dont le président mexicain de gauche Andrés Manuel López Obrador, reconnaissent toujours Castillo comme le président légitime du Pérou ; López Obrador explorerait des options pour offrir l’asile à Castillo, qui est toujours en prison depuis samedi.

Avec l’instabilité actuelle vient la question de savoir si les institutions du Pérou peuvent survivre dans une démocratie aussi fragile et instable.

“Pour le Pérou, il ne s’agit que d’un autre épisode d’une tendance dramatique à l’instabilité politique et à la dégradation institutionnelle”, a écrit Erika Rodriguez, chercheuse principale au Centre Adrienne Arsht pour l’Amérique latine du Conseil de l’Atlantique dans un article de blog la semaine dernière. Cependant, c’est probablement un signe positif que Castillo ait eu si peu de soutien pour mener à bien sa tentative de prise de pouvoir; «Il l’a fait seul; personne ne l’a accompagné dans sa dernière dérive antidémocratique, ni son cabinet, ni l’armée, ni ses partisans », a écrit Rodriguez. En outre, bien que la politique péruvienne ait été embourbée par la corruption et la criminalité, le système de justice pénale a fait des efforts concertés pour traduire ces auteurs de haut niveau en justice.

Pourtant, les Péruviens déçus par les troubles politiques et l’aggravation des inégalités dans le pays pourraient ne pas voir de sitôt des solutions à leurs problèmes. Un pays en état d’urgence est difficile à gouverner, sans parler de l’éradication de la corruption enracinée et de la réparation des disparités qui ont amené un dirigeant comme Castillo au pouvoir en premier lieu.