La crise nucléaire qui couve en Iran risque de prendre feu

Alors même que les États-Unis et leurs alliés européens sont aux prises avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la montée des tensions avec la Chine, la crise qui couve autour du programme nucléaire iranien menace de se rallumer.

En signe d’inquiétude européenne, la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne ont averti l’Iran qu’ils déclencheraient un retour des sanctions de l’ONU contre Téhéran s’il enrichit l’uranium au niveau optimal pour une arme nucléaire, ont déclaré trois responsables européens.

La menace, proférée l’année dernière dans une lettre non publiée auparavant envoyée par les ministres des Affaires étrangères des pays, souligne les craintes occidentales que l’Iran puisse produire de l’uranium de qualité bombe d’une pureté de 90 %.

Ces inquiétudes se sont intensifiées en février après que des inspecteurs de l’ONU ont révélé leur découverte de particules d’uranium d’une pureté de 83,7 % dans une installation nucléaire iranienne construite profondément sous terre pour la protéger des frappes aériennes.

Un drone est vu à côté d’un missile iranien lors du 44e anniversaire de la révolution islamique à Téhéran, Iran, le 11 février 2023 (crédit : MAJID ASGARIPOUR/WANA (WEST ASIA NEWS AGENCY) VIA REUTERS)

« Des possibilités inquiétantes incluent que l’Iran ait testé un moyen de produire de l’uranium de qualité quasi militaire sans. . .detection », indique un rapport de l’Institut pour la science et la sécurité internationale, un groupe de réflexion qui suit de près le programme de Téhéran.

Une nouvelle crise à propos de l’Iran arriverait à un mauvais moment pour le président américain Joe Biden, qui se concentre sur le maintien du soutien des alliés à la guerre en Ukraine et sur le ralliement des pays occidentaux pour repousser les ambitions militaires et diplomatiques de la Chine.

Mais alors que certains assistants de la Maison Blanche préfèrent garder l’Iran hors du bureau du président, des responsables et des analystes ont suggéré qu’ils n’avaient peut-être pas ce luxe.

« Ils sont occupés avec l’Ukraine, la Russie et ils ne veulent pas, pour l’instant, ouvrir un autre front », a déclaré un diplomate occidental sous couvert d’anonymat. « Par conséquent, ils veulent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher que cela (90%) ne se produise. »

« SNAPBACK » DES SANCTIONS DE L’ONU ?

Les responsables occidentaux craignent qu’un Iran doté de l’arme nucléaire ne menace Israël, les producteurs de pétrole des pays arabes du Golfe, et déclenche une course aux armements régionale.

L’Iran nie chercher l’arme nucléaire.

Les responsables américains et européens ont cherché des moyens de freiner le programme de Téhéran depuis l’échec des pourparlers indirects américano-iraniens sur la relance de l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran, la Grande-Bretagne, la Chine, la France, l’Allemagne, la Russie et les États-Unis.

L’accord, visant à empêcher l’Iran de développer une arme nucléaire, obligeait Téhéran à accepter des restrictions sur son programme nucléaire et des inspections plus approfondies de l’ONU, en échange de la fin des sanctions de l’ONU, des États-Unis et de l’UE.

L’accord, qui avait plafonné l’enrichissement d’uranium de l’Iran à 3,67 %, a été abandonné en 2018 par le président américain de l’époque, Donald Trump, qui l’a jugé trop généreux pour Téhéran.

Trump a réimposé de vastes sanctions américaines, dont beaucoup ont pour effet secondaire d’obliger les entreprises non américaines à cesser de traiter avec l’Iran ou à risquer de perdre l’accès au marché américain, mais les sanctions de l’ONU n’ont pas été réactivées.

L’accord avait établi une procédure pour le « retour en arrière » à l’épreuve du veto des sanctions de l’ONU contre l’Iran – y compris un embargo pétrolier et des restrictions bancaires – en réponse aux violations iraniennes. N’importe lequel des États qui ont signé l’accord initial peut déclencher le snapback.

Les sanctions américaines – même avec leurs effets secondaires – n’ont pas empêché l’Iran de produire des niveaux d’uranium toujours plus purs et la Chine les a bafouées en achetant du pétrole iranien, ce qui ne permet pas de savoir si les mesures de l’ONU seraient plus efficaces.

Mais l’Iran pourrait s’abstenir d’enrichir à 90% pour éviter la réprimande publique implicite dans le retour des sanctions de l’ONU.

Un haut responsable du nucléaire iranien a déclaré que Téhéran ne laisserait pas tomber la relance des sanctions de l’ONU.

« Si les autres parties, sous quelque prétexte que ce soit, le déclenchent, elles seront responsables de toutes les conséquences », a-t-il déclaré à Reuters. « La réaction de l’Iran pourrait aller de la sortie du TNP (Traité de non-prolifération nucléaire) à l’accélération de nos travaux nucléaires. »

Quitter le TNP permettrait à l’Iran de développer des armes nucléaires.

La menace du responsable iranien était plus explicite que les commentaires d’un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, qui a seulement déclaré lundi que l’Iran avait dit aux puissances occidentales comment il réagirait.

On ne sait pas si les particules à 83,7 % ont été créées délibérément. Mais les responsables et analystes occidentaux disent que la production iranienne d’uranium à 90% exigerait une réponse significative.

Un porte-parole du département d’État américain a déclaré que Biden « est absolument déterminé » à faire en sorte que l’Iran n’obtienne jamais l’arme nucléaire.

« Nous pensons que la diplomatie est le meilleur moyen d’atteindre cet objectif, mais le président Biden a également été clair sur le fait que nous n’avons retiré aucune option de la table », a ajouté le porte-parole, faisant allusion à la possibilité d’une action militaire.

« FAIRE FACE À UNE CRISE À UN CERTAIN POINT »

Alors que les responsables occidentaux veulent laisser la porte ouverte à la diplomatie, les tensions avec la Russie et la Chine rendent cela plus difficile.

Les divisions sur la guerre en Ukraine, qui a vu l’Iran fournir une aide militaire à la Russie, et la montée des tensions sino-américaines réduisent encore les chances de ressusciter l’accord car on ne sait pas à quel point Moscou ou Pékin pourraient pousser pour sa relance.

Si l’accord est mort, l’Occident a trois grandes options : la dissuasion, l’action militaire ou un nouvel arrangement négocié.

La dissuasion a un inconvénient : elle pourrait donner à Téhéran le temps de se diriger vers une capacité d’armement nucléaire.

Dennis Ross, un diplomate américain chevronné maintenant au groupe de réflexion du Washington Institute for Near East Policy, a suggéré que Biden pourrait devoir faire plus pour faire craindre à l’Iran les conséquences d’un enrichissement à des niveaux plus élevés.

« Si vous n’en faites pas assez pour persuader les Iraniens des risques qu’ils courent, vous ferez face à une crise à un moment donné car ils iront à 90% » ou s’orienteront vers la militarisation, a-t-il déclaré. « Ce que vous voyez est un effort pour marcher sur cette corde raide. »