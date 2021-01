« Ce que nous ne sommes pas disposés à faire, c’est de forger une alliance avec un gouvernement de droite populiste et anti-européen », a déclaré Bonetti à Joumanna Bercetche de CNBC, interrogé sur les formations gouvernementales possibles à l’avenir.

Cependant, des divergences sur la façon de dépenser les prochains fonds de relance européens ont conduit Renzi à retirer son soutien et à provoquer la démission de deux ministres d’Italia Viva. Cela incluait Elena Bonetti, ancienne ministre de la Famille et de l’égalité des chances.

L’Italie est confrontée à une nouvelle incertitude politique après que l’ancien Premier ministre Matteo Renzi a retiré son soutien au gouvernement de coalition actuel. Son petit parti – Italia Viva – avait soutenu le Mouvement cinq étoiles et le Parti démocrate, deux partis pro-UE, au pouvoir depuis l’été 2019.

L’alliance tripartite était vitale pour éloigner les politiciens anti-UE du gouvernement lors d’une précédente crise politique à l’été 2019. Mais le soutien aux partis anti-immigration et anti-UE est solide en Italie, où La Lega et les Frères d’Italie interrogent respectivement le premier et le troisième pour le moment.

« Nous pensons que nous devons placer fermement les perspectives d’avenir de l’Italie dans un contexte européen. Ainsi, il n’y aura pas de choix populiste ou anti-européen », a déclaré Bonetti.

Les marchés financiers ont par le passé réagi aux commentaires de politiciens anti-UE en Italie qui ont suggéré, par exemple, que le pays serait mieux en dehors de la zone euro – la région de 19 membres en Europe où les pays partagent la même monnaie.

La dernière crise a conduit à une augmentation du rendement de l’obligation de référence italienne à 10 ans au cours de la semaine dernière, mais dans l’ensemble, l’impact sur le marché a été quelque peu contenu.

La Banque centrale européenne procède à des achats massifs d’obligations d’État en raison de la pandémie et l’Union européenne devrait publier un niveau sans précédent de relance budgétaire dans la région. Les réponses monétaires et fiscales ont réduit les coûts d’emprunt pour les gouvernements européens.

Mais la crise politique italienne survient à un moment particulièrement difficile, avec le nombre d’infections à Covid-19 ne montrant aucun signe de ralentissement et des dommages économiques qui pourraient entraîner une contraction de 10% du PIB (produit intérieur brut) pour 2020.