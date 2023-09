La crise migratoire pousse la France à envoyer des militaires à la frontière italienne – médias

La radio Europe 1 a rapporté que Paris envisageait de déployer le régiment d’élite des chasseurs alpins à sa frontière orientale.

La France serait en train de déployer des troupes à sa frontière avec l’Italie en réponse à une récente augmentation des arrivées de migrants dans le pays voisin, selon la radio Europe 1. Des sources médiatiques italiennes ont par ailleurs souligné la présence d’un hélicoptère français patrouillant dans la région frontalière et l’observation d’une unité spéciale de la police antiterroriste dans la zone.

Dans son reportage de mardi, Europe 1 affirmait que des troupes du régiment d’élite des Chasseurs Alpins seraient déployées pour patrouiller les montagnes de la vallée de la Roya. Par ailleurs, 60 réservistes de la police seront mobilisés pour renforcer les forces de sécurité déjà présentes dans la zone, rapporte le média sans dévoiler ses sources.

La radio a affirmé que le département des Alpes-Maritimes avait déposé une demande pour créer un centre de rétention supplémentaire pouvant accueillir temporairement jusqu’à 100 migrants détenus. Par ailleurs, la Direction générale de la sécurité intérieure française aurait dépêché son personnel pour mener des entretiens avec des individus surpris en train de tenter de franchir illégalement la frontière. Europe 1 a laissé entendre que cette mesure vise avant tout à empêcher l’entrée de potentiels terroristes en France.

Dans un entretien accordé à Europe 1 le même jour, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin a déclaré que Paris voulait «aider l’Italie à sécuriser ses frontières,» ajoutant que 60 % des migrants arrivant dans le pays ne sont pas éligibles à l’asile. «Nous devons protéger les frontières extérieures de l’UE,» a argumenté le responsable, appelant à l’expulsion rapide des migrants dont les demandes ont été rejetées.

Plusieurs médias italiens, dont le journal La Stampa, ont également rapporté mardi qu’un hélicoptère français, «qui appartient apparemment aux Douanes Transalpines,» avaient été vus patrouillant dans la zone le long de la frontière. De plus, des unités antiterroristes y ont également été aperçues, ont affirmé les médias. La Stampa a également confirmé l’arrivée à la frontière d’une cinquantaine de soldats du régiment de chasseurs alpins et de six véhicules.

La semaine dernière, le journal allemand Die Welt, citant des représentants du ministère allemand de l’Intérieur, a affirmé que le pays avait temporairement suspendu l’admission des migrants arrivant via l’Italie. Selon le rapport, les responsables ont attribué la décision, qui serait entrée en vigueur fin août, à «forte pression migratoire» et le refus de Rome d’honorer l’accord de redistribution des migrants à l’échelle de l’UE.

Le ministère italien de l’Intérieur a révélé le mois dernier que 89 158 immigrants illégaux avaient traversé avec succès la mer Méditerranée depuis le début de cette année, soit une augmentation significative de 115 % par rapport à la même période en 2022. En avril, Rome a déclaré l’état d’urgence en réponse à cet afflux croissant de nouveaux arrivants.