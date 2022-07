La crise italienne redouble le pressentiment européen

Une mesure de l’évolution politique de l’Europe a été l’importance inhabituelle que M. Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne, a assumée. L’Italie a été le premier grand pays occidental à soutenir publiquement l’éventuelle adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne. Éloignant l’Italie d’une relation ambiguë avec la Russie de M. Poutine, il est apparu plus à l’aise avec une position claire contre Moscou que M. Macron ou M. Scholz.

“Géopolitiquement, l’Italie va perdre beaucoup de sa force”, a déclaré Lucio Caracciolo, rédacteur en chef de Limes, un magazine italien axé sur la géopolitique, faisant allusion à la possibilité de la chute du gouvernement de M. Draghi. “Draghi était réputé et Draghi était l’Italie. S’il tombe, l’Italie aussi.

M. Poutine a récemment déclaré : « Je veux dire et souligner que nous avons de nombreux partisans, y compris aux États-Unis et en Europe, et plus encore sur d’autres continents et dans d’autres pays. Et leur nombre augmentera, cela ne fait aucun doute.

M. Draghi a tenu bon et déjoué les prédictions de M. Poutine. Il a renforcé l’Italie avec quelque chose qui lui manquait souvent : la prévisibilité. Cela peut aller s’il y va; et l’imprévisibilité italienne serait une préoccupation dans une Europe déjà mal à l’aise.

Le reportage a été fourni par Jason Horowitz et Gaïa Pianigiani de Rome, et Liz Alderman et Aurélien Breeden de Paris.