La crise israélienne ressuscite le lien Biden-Netanyahu

La crise fait suite à des mois de tensions israélo-palestiniennes croissantes et alors que l’administration Biden poursuit un accord de paix controversé au Moyen-Orient qui établirait des relations diplomatiques saoudo-israéliennes. Pourtant, l’attaque a semblé surprendre à la fois le Moyen-Orient et Washington.

Les responsables actuels avaient du mal à comprendre sa portée et ses implications, même si cela affectait déjà la politique intérieure chaotique d’Israël ainsi que la politique de la campagne présidentielle américaine. (Netanyahu aurait proposé d’intégrer l’opposition dans un gouvernement d’unité d’urgence.)

À court terme, cela est susceptible d’unir les Israéliens déchirés par la lutte pour le tribunal tout en augmentant la pression républicaine sur Biden pour qu’il fasse davantage pour soutenir Israël et affaiblir l’Iran, qui soutient le Hamas. La pression que Biden a ressentie de la part des démocrates progressistes pour qu’il soit plus dur envers Israël pourrait s’atténuer temporairement.

Quoi qu’il en soit, Biden n’aura probablement que peu de moyens de pression dans un avenir proche pour faire pression sur Netanyahu afin qu’il assouplisse ses représailles contre les Palestiniens.

Pour l’instant, Biden « n’a vraiment pas d’autre alternative que d’apporter un soutien extraordinaire à Netanyahu », a déclaré Aaron David Miller, un ancien responsable américain impliqué dans les négociations de paix au Moyen-Orient.

Cette dynamique était visible samedi, si vous lisez entre les lignes de la déclaration de Biden après avoir parlé à Netanyahu alors que le conflit se déroulait. Biden a souligné son soutien à Israël – mais il n’a pas mentionné les droits des Palestiniens ni les souffrances causées par l’occupation israélienne, évitant ainsi certaines des réserves que les présidents américains incluent souvent lorsque de telles crises éclatent.

« Le soutien de mon administration à la sécurité d’Israël est solide et inébranlable », a déclaré Biden, condamnant l’attaque comme une attaque terroriste « épouvantable ».

Dans sa lecture de l’appel, le bureau de Netanyahu a souligné que Biden avait « souligné que les États-Unis se tenaient aux côtés d’Israël ». Netanyahu, selon le communiqué, « a clairement indiqué qu’une campagne énergique et prolongée – qu’Israël gagnera – était nécessaire ».

L’attaque menée par des militants du Hamas, le réseau palestinien qui contrôle la bande de Gaza, a été l’une des plus importantes contre Israël depuis 50 ans. Cela s’est produit plus de deux ans après une autre conflagration meurtrière entre Israël et le Hamas. Cette fois, c’est l’ampleur et la complexité même – avec des militants tirant un barrage massif de roquettes, infiltrant plusieurs villes, faisant du deltaplane dans certaines zones et même aurait pris des otages – étaient bien plus frappants.

« Ce n’est pas comme les éruptions passées entre le Hamas et Israël – c’est des ordres de grandeur différents », a déclaré Khaled Elgindy, un analyste de l’Institut du Moyen-Orient, à propos des derniers combats. « Je ne pense pas que quiconque sache à quoi ressemble la normalité après ça. »

Les responsables américains actuels et anciens, ainsi que les analystes en Israël, ont souligné qu’il y avait trop de facteurs inconnus pour faire des prévisions définitives à long terme.

Mais certains ont déclaré qu’il était peu probable que Biden empêche Netanyahu de réagir avec une force intense, comme une potentielle incursion terrestre à Gaza qui pourrait entraîner la mort de nombreux civils, pendant une période de temps significative.

Le Hamas a probablement compris le risque d’effusion de sang parmi les Palestiniens, mais il pourrait avoir d’autres objectifs à long terme. Après tout, si les combats se prolongent pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le décompte des morts pourrait éventuellement changer la dynamique politique aux États-Unis et en Israël.

Les partenaires de la coalition d’extrême droite de Netanyahu pourraient insister sur la poursuite des combats. Mais les démocrates et d’autres, inquiets du bilan des civils à Gaza ou au-delà, pourraient, à terme, exhorter Biden à faire pression sur Netanyahu pour qu’il mette fin à l’opération. Cela pourrait conduire à des fractures au sein de la coalition politique de Netanyahu.

« Nous avons déjà vu cela auparavant », a déclaré Jon Alterman, un analyste chevronné du Moyen-Orient. « Israël a une fenêtre d’opportunité. Israël va pilonner Gaza. Tout le monde dira qu’il comprend le terrorisme, tout. Au bout d’un moment, les gens diront : « Ça suffit ». Et certaines parties de la coalition de Netanyahu diront non.»

Alors que certains dans la sphère politique ont qualifié les attaques du Hamas de non provoquées, d’autres observateurs ont noté qu’elles faisaient suite à des tensions croissantes entre Israéliens et Palestiniens.

« Le fait que le Hamas soit disposé à franchir cette étape, sachant la mort et la destruction massives qu’Israël infligera aux Palestiniens et à eux en tant que mouvement, montre à quel point la réalité est devenue insupportable pour les Palestiniens », a soutenu Elgindy.

Biden est fondamentalement profondément pro-israélien, même s’il n’est pas toujours d’accord avec Netanyahu. L’amitié des deux hommes a survécu à un certain nombre de difficultés, notamment le traitement dédaigneux de Netanyahu envers l’ancien président Barack Obama et ses tentatives de faire échouer l’accord sur le nucléaire iranien soutenu par Obama.

« J’ai signé une photo pour Bibi il y a longtemps », Biden, utilisant le surnom de Netanyahu, a déclaré à un public à l’automne 2014, lorsqu’il était vice-président d’Obama. «C’est un ami depuis plus de 30 ans. J’ai dit ‘Bibi, je ne suis pas d’accord avec rien de ce que tu dis, mais je t’aime.’

Le dirigeant israélien s’est aliéné nombre de ses propres citoyens, non seulement grâce à ses efforts de réforme judiciaire, mais aussi parce qu’il dirige un gouvernement d’extrême droite qui, selon de nombreux Israéliens, va éroder les libertés laïques. Depuis des mois, les Israéliens organisent de grandes manifestations contre la refonte judiciaire. Netanyahu fait également face à des accusations de corruption qui ont encore terni son image.

Dans le même temps, Israël ne bénéficie plus d’un soutien bipartisan fiable aux États-Unis. Un nombre croissant de démocrates, notamment parmi les progressistes, sont prêts à remettre publiquement en question le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël.

Le traitement réservé aux Palestiniens par Israël, y compris la construction de colonies sur des terres revendiquées par les Palestiniens pour un futur État, inquiète de plus en plus les démocrates. L’adhésion ouverte de Netanyahu à Trump au cours de son premier mandat de président a également énervé de nombreux membres de la gauche. (Trump, en retour, a pris de nombreuses mesures pour soutenir Netanyahu, notamment en reconnaissant Jérusalem comme capitale d’Israël.)

La politique américaine est susceptible de jouer un rôle croissant dans toute réponse à la crise entre Israël et le Hamas à mesure que l’élection présidentielle de l’année prochaine se rapproche.

Les républicains peuvent profiter de la dernière conflagration pour attaquer davantage Biden, le accusant de ne pas être suffisamment pro-israélien et d’être faible à l’égard de l’Iran, un pays qu’Israël considère comme une menace existentielle et qui soutient le Hamas.

Trump, le favori républicain à la primaire, a accusé samedi Biden de financer les attaques contre Israël. Il semblait faire référence à un accord d’échange d’otages qui donnait à l’Iran un accès limité à 6 milliards de dollars de ses fonds précédemment gelés. Les responsables américains ont farouchement nié que cet accord ait joué un rôle dans la dernière crise.

Biden et ses collaborateurs ont également fait pression en faveur d’un grand accord de paix au Moyen-Orient qui pourrait voir l’Arabie saoudite et Israël établir une relation diplomatique formelle. Cet accord comporterait, en théorie, de nombreux volets, dont un pacte de sécurité entre les États-Unis et l’Arabie saoudite ainsi que des mesures destinées à aider les Palestiniens à établir un État.

Un tel accord pourrait constituer un rempart contre l’Iran. Les responsables de l’administration Biden, en privé, minimisent l’importance d’un accord. Mais une guerre entre Israël et le Hamas ne fait pas nécessairement dérailler ce projet et ce serait historique si elle devenait une réalité.

Pour que cela se produise, et pour que Biden soit reconnu comme un artisan de la paix au Moyen-Orient, il aura besoin de la coopération de Netanyahu.

« Netanyahu est au centre à la fois de l’Iran, de la crise, et de l’Arabie saoudite, de l’opportunité », a déclaré Miller.

Dans sa déclaration, Biden n’a pas dit qu’il prévoyait un long combat comme le prédisait son homologue israélien. Il a cependant suggéré que les deux hommes essaieraient de rester synchronisés.

« Je resterai en contact étroit avec le Premier ministre Netanyahu », a déclaré Biden.