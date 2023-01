La crise «intolérable» du NHS se poursuivra jusqu’en avril, préviennent les responsables de la santé

La crise qui engloutit le NHS se poursuivra jusqu’à Pâques, ont averti les responsables de la santé, alors que des médecins chevronnés accusaient les ministres de laisser des patients mourir inutilement par inaction.

Plus d’une douzaine de fiducies et de services d’ambulance ont déclaré des incidents critiques ces derniers jours, avec une demande croissante, une augmentation des cas de grippe et de Covid et une main-d’œuvre surchargée faisant pression sur les services de santé.

Mais au milieu des avertissements, jusqu’à 500 personnes par semaine pourraient mourir en raison de retards dans les soins d’urgence uniquement et de l’oxygène pour les patients gravement malades qui s’épuisent dans certaines parties de l’Angleterre, les dirigeants du NHS ont averti que davantage de chaos était attendu jusqu’en avril.

“Il semble probable que les trois prochains mois seront définis par de nouveaux incidents critiques devant être déclarés et la qualité des soins compromise”, a déclaré Matthew Taylor, directeur général de la Confédération NHS, qui représente l’ensemble du système de santé en Angleterre, au Pays de Galles. et l’Irlande du Nord.

Le point de vue du Guardian sur le NHS en péril : les risques se multiplient | Éditorial Lire la suite

Les ministres font face à une pression croissante pour s’attaquer à la crise. La British Medical Association (BMA) a déclaré que le silence « assourdissant » du gouvernement et son incapacité à agir étaient un « choix politique » qui conduisait des patients à « mourir inutilement ».

Les libéraux démocrates ont exhorté le gouvernement à rappeler le Parlement, tandis que les travaillistes ont accusé la “mauvaise gestion” du gouvernement d’avoir créé un sentiment de “danger” autour du NHS.

Taylor a déclaré que la situation avait atteint un point critique: «Certains de nos membres ont déclaré que les effectifs de leur service étaient désormais inférieurs aux niveaux minimaux alors qu’ils travaillaient dur pour mettre en place davantage d’espaces d’escalade pour prendre en charge les arrivées d’ambulances, qu’ils ont eu des cas où leurs bouteilles d’oxygène sont temporairement épuisés et que certains de leurs patients ont attendu plus de deux jours pour avoir un lit.

«Les taux élevés de grippe et de Covid qui ont plus que doublé, les problèmes persistants de retard des sorties d’hôpital qui laissent plus de 12 000 patients médicalement aptes bloqués à l’hôpital, et la réplique de l’action revendicative aggravent les problèmes à plus long terme de plus de 130 000 postes vacants au NHS, un manque d’investissement en capital depuis une décennie et un arriéré électif qui continue de croître au-delà de sept millions de personnes.

Cela survient alors que des milliers d’autres ambulanciers paramédicaux, infirmières et médecins se préparent à quitter leur salaire et leurs conditions. Le personnel ambulancier doit se mettre en grève les 11 et 23 janvier, tandis que les infirmières sortiront les 18 et 19 janvier. Un scrutin pour une action revendicative des jeunes médecins en Angleterre s’ouvrira le 9 janvier.

La crise croissante survient alors que l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a émis un avertissement aux familles concernant les niveaux élevés de grippe, de Covid-19 et de scarlatine alors que les enfants retournent dans les établissements d’enseignement et de garde d’enfants.

“Si votre enfant ne se sent pas bien et a de la fièvre, il doit rester à la maison jusqu’à ce qu’il se sente mieux et que la fièvre se soit résorbée”, a déclaré la conseillère médicale en chef de l’UKHSA, le professeur Susan Hopkins.

Lundi, Robert Halfon, le ministre de l’Éducation, a affirmé que Rishi Sunak traitait la crise comme une “priorité absolue”, mais ni le Premier ministre ni son secrétaire à la Santé, Steve Barclay, n’ont choisi de commenter.

“Il est malhonnête de la part du Premier ministre de parler de” soutenir le NHS “dans son message du Nouvel An, alors que son propre secrétaire à la Santé ne parvient pas à discuter de la manière dont cette crise peut être résolue”, a déclaré le professeur Philip Banfield, président de la BMA.

Le secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, a déclaré qu’il trouvait “complètement inexplicable” pourquoi ni Sunak ni Barclay “n’ont levé la tête ou montré leur visage pour dire exactement ce qu’ils font pour faire face à cette crise et pour soutenir les patients et le personnel. qui travaillent dans des conditions intolérables et se cassent la gueule contre les pressions les plus extraordinaires ».

Bien que les services d’ambulance et les départements A&E puissent sembler subir le plus gros de la tension, l’ensemble du NHS est désormais sous forte pression, a déclaré Taylor. “Alors que les soins secondaires sont l’endroit où ces défis sont peut-être les plus visibles, toutes les parties du NHS, y compris les soins de santé primaires, communautaires et mentaux, sont soumises à une énorme pression.”