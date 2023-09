La crise indienne de Trudeau montre qu’il a perdu le contrôle des espions canadiens | Politique

Pour quiconque possède une vue et des synapses fonctionnelles, il devient évident que certains espions canadiens voyous sont en fait responsables de la politique étrangère du Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau détient le titre de plus haut diplomate du pays, tandis que sa ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, revendique le rôle nominal de commandant en second.

Mais si les événements de l’année dernière ont confirmé quelque chose, c’est bien ceci : le premier ministre du Canada est obligé d’agir à la merci de ce qui n’est probablement qu’une poignée de membres complices et avides de fuites des services de sécurité du pays, irresponsables, que Trudeau , le cabinet et ses malheureux conseillers à la sécurité nationale ont perdu le contrôle.

Plutôt que de reconnaître ce fait inquiétant, des éditorialistes et des chroniqueurs étourdis ont applaudi la conduite calculée de bureaucrates anonymes arborant des insignes déterminés à obtenir ce qu’ils veulent, quelles qu’en soient les conséquences humaines et géopolitiques.

Avec leurs relais crédules et triés sur le volet dans la presse, depuis des mois, une bande d’espions légitimes ont été à l’origine de la fuite – goutte à goutte après goutte à goutte – de fragments de soi-disant « renseignements » triés sur le volet concernant l’ingérence présumée de la Chine. dans les affaires intérieures du Canada.

Je pense que Trudeau et ses proches ont reconnu très tôt que céder à la pression créerait un grave précédent. Trudeau a donc opté pour une solution intermédiaire : nommer un rapporteur spécial pour examiner les allégations qui se préparent.

Il l’a raté, puis a finalement capitulé devant la demande explicite des espions, à l’origine de la série de « révélations » hyperboliques et non corroborées, semblable à un domino : l’établissement d’une enquête publique.

Désormais pleins de confiance et certains de ne jamais être découverts, les espions intrigants du Canada semblent avoir déplacé leur ligne de mire vers la dernière cible : l’Inde.

Un correspondant du Globe and Mail, s’exprimant sur le podcast du journal national, admis qu’il avait été informé par des « sources » de l’accusation hésitante selon laquelle l’Inde avait assassiné le séparatiste sikh canadien Hardeep Singh Nijjar au Canada.

Plus tard, le rédacteur en chef du journal a été contacté, a-t-il déclaré, par le bureau du premier ministre (PMO), lui demandant de reporter la publication de l’article d’au moins une semaine pour permettre aux agences de renseignement canadiennes de poursuivre leur « travail » – vraisemblablement pour rassembler et étayer les informations. des « preuves » encore nébuleuses reliant l’Inde au complot d’assassinat.

Le Globe a refusé. La contre-offre : Compte tenu de l’importance de l’histoire, le journal était prêt à attendre un jour ou deux.

Finalement, le Globe a publié son article en ligne juste au moment où Trudeau s’apprêtait à faire son discours précipité et nuancé au Parlement et à la nation dans lequel il affirmait qu’il y avait un « lien potentiel » entre les « agents » indiens et le meurtre de Nijjar dans le parking. d’un temple sikh en Colombie-Britannique en juin.

D’après ce que j’ai entendu de manière informelle, le Cabinet du Premier ministre avait discrètement contacté quelques journalistes sélectionnés pour leur dire que le Premier ministre prévoyait de faire prochainement une déclaration concernant le rôle présumé de l’Inde dans la mort de Nijjar. L’objectif préventif était d’atténuer les questions et les critiques concernant la mission commerciale avortée du Canada à New Delhi et la poignée de main molle et maladroite de Trudeau avec le premier ministre Narendra Modi lors du sommet du G20.

Le fait que Trudeau ait été obligé de « devancer » la fuite dans le Globe est une preuve supplémentaire que des espions enhardis sont à la tête de ce qui équivaut à un gouvernement parallèle déterminé à embarrasser et à contraindre un premier ministre en exercice à faire ce qu’il veut – ou bien.

Il s’agit d’un affront inacceptable à la volonté des Canadiens et d’une violation flagrante du rôle consultatif que les services de sécurité sont censés jouer dans une démocratie constitutionnelle.

Au lieu d’être sévèrement censurés pour avoir outrepassé leur autorité et se comporter de manière imprudente, ces canailles de l’ombre sont saluées comme des « lanceurs d’alerte » par des experts et des écrivains aux yeux étoilés qui ont perdu de vue les profonds dégâts causés.

Voici l’autre vérité inconfortable que les journalistes devenus pom-pom girls qui ne comprennent que peu, voire pas du tout, le monde sale et souterrain de « l’espionnage » ne parviennent pas à saisir : il est peuplé principalement de pécheurs, pas de saints – quel que soit leur pays d’origine.

Considérez la « divulgation » selon laquelle l’un des partenaires du Canada dans le groupe Five Eyes – un consortium de services d’espionnage électronique qui comprend également les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande – avait espionné des diplomates indiens et l’aurait transmis à Ottawa pour les incriminer. des informations sur le meurtre de Nijjar.

Dans l’univers en noir et blanc qu’habitent ces apologistes naïfs, l’alliance Five Eyes se consacre uniquement à l’espionnage des « méchants », car c’est ce que font les « gentils » – c’est-à-dire nous – pour nous protéger, vous et moi.

Je suis obligé de le dire à la foule des Jiminy-Cricket qui souhaitent une star, mais les Five Eyes espionnent leurs chers amis et les uns les autres tout le temps aussi.

Pourquoi? Collecter des tonnes de secrets diplomatiques, militaires et commerciaux classifiés et toutes sortes d’informations intimes et salaces pour un effet de levier et une influence futurs.

Pendant ce temps, l’Inde – coup de coude, clin d’œil – est probablement occupée à espionner ses « alliés stratégiques » de la même manière.

Où, oh où est toute cette indignation alimentée par l’ingérence étrangère ? Le point le plus bas de l’hypocrisie toujours commode et exaspérante de l’Occident en matière d’exécutions « extrajudiciaires » a été pleinement exprimé dans les pages du champion de « l’ingérence étrangère », le New York Times.

C’est ainsi que le Times a récemment fourni une couverture prévisible aux « gentils » lorsqu’ils commettent des ingérences et des « meurtres ciblés » – l’euphémisme stérile pour le meurtre.

« Le meurtre et l’implication présumée du gouvernement indien ont choqué les responsables de Washington. Alors que les pays démocratiques mènent des assassinats ciblés dans des pays ou des régions instables et que les services d’espionnage de gouvernements plus autoritaires – notamment la Russie – orchestrent des assassinats partout où ils le souhaitent, il est inhabituel pour un pays démocratique de mener une action secrète et meurtrière dans une autre démocratie », écrit le Times. .

En termes simples : oui, les « gentils » assassinent des gens, mais ils le font uniquement dans des « pays ou régions instables ». Cela semble constituer, de nos jours, une grande partie de la planète turbulente. Quoi qu’il en soit, contrairement aux « gentils » démocrates, les « méchants » autoritaires – comme Poutine – assassinent des gens partout.

La Maison Blanche et le Département d’État américain seraient choqués et confus. Après tout, ils ne savent pas si leur ami Modi est un « bon » ou un « méchant ».

Quant à « orchestrer des assassinats partout où ils le souhaitent », le Times a bien entendu oublié l’histoire longue, meurtrière, pas si lointaine et récente de l’Amérique, qui a choisi d’encourager et d’aider à orchestrer des coups d’État contre des gouvernements démocratiquement élus dans les Balkans, en Europe centrale et orientale. L’Amérique du Sud, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie – sans compter les invasions catastrophiques de l’Irak et de l’Afghanistan.

Apparemment, ils ne comptent pas.

Écoutez, Trudeau doit, si possible, prendre au lasso les espions indépendants du Canada et leur rappeler – clairement et clairement – ​​qui est leur patron.

Il voudra peut-être aussi découvrir comment eux, ainsi que leurs collègues tout aussi comateux de la Gendarmerie royale du Canada, ont permis – si c’est vrai – qu’un Canadien soit abattu sur le sol canadien par des agents indiens destinés à s’en tirer impunément.

Cela, oserais-je le dire, mériterait une autre enquête publique.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.