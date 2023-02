La crise immobilière en Chine n’est pas encore terminée, selon le FMI

Le marché immobilier chinois s’est effondré au cours des deux dernières années après que Pékin a réprimé la forte dépendance des promoteurs à l’égard de la dette pour la croissance. Édition du futur | Édition du futur | Getty Images

BEIJING – La Chine doit faire plus pour résoudre ses problèmes immobiliers, a déclaré vendredi le Fonds monétaire international. Le marché immobilier contribue à environ un quart du PIB chinois et a freiné la croissance, en particulier depuis que Pékin a réprimé la forte dépendance des promoteurs à l’égard de la dette en 2020. Les autorités chinoises ont commencé à assouplir les restrictions sur le financement du secteur au cours des derniers mois. “Les récentes mesures politiques des autorités sont les bienvenues, mais à notre avis, des mesures supplémentaires seront nécessaires pour mettre fin à la crise immobilière”, a déclaré Thomas Helbling, directeur adjoint du département Asie-Pacifique du FMI, lors d’un point de presse. “Si vous regardez les mesures, beaucoup d’entre elles traitent des problèmes de financement pour les développeurs qui sont encore en relativement bonne santé financière, donc cela aidera”, a-t-il ajouté dans une interview avec CNBC. “Mais les problèmes des promoteurs immobiliers confrontés à de graves difficultés financières ne sont pas encore abordés. La question du stock important de logements inachevés n’est pas encore abordée plus largement.”

Les appartements en Chine sont généralement vendus à des acheteurs avant leur achèvement. Covid et les difficultés financières ont tellement ralenti la construction que certains acheteurs ont interrompu leurs versements hypothécaires l’été dernier en signe de protestation. Les autorités chinoises ont par la suite souligné la nécessité d’aider les promoteurs à terminer la construction de ces appartements pré-vendus. Pourtant, la surface résidentielle vendue en Chine a chuté de près de 27 % l’an dernier, tandis que l’investissement immobilier a chuté de 10 %, selon les chiffres officiels. “Je pense qu’il serait utile d’indiquer une issue et … comment la restructuration pourrait être effectuée et qui absorbera les pertes s’il y a des pertes”, a déclaré Helbling. Il a également appelé à des mesures supplémentaires pour faire face au grand stock d’appartements inachevés.

“Sinon, le secteur continuera de s’effondrer et restera un risque et contraindra également les ménages qui sont surexposés au secteur immobilier, et auront des liquidités immobilisées et leur épargne immobilisée, ce qui sera un handicap pour la reprise économique plus large”, a-t-il déclaré. Helbling a refusé de nommer un délai précis dans lequel les autorités devaient agir avant que la situation ne s’aggrave. “Plus tôt vous vous attaquez aux risques de baisse, mieux c’est.”

La Chine dit que ce n’est pas une crise

L’analyse du FMI faisait partie du dernier rapport de l’organisation sur la Chine, à la suite de discussions annuelles avec des responsables chinois qui se sont terminées en novembre. Les responsables ont repoussé l’évaluation immobilière du FMI, selon une déclaration dans le rapport du FMI de Zhengxin Zhang, directeur exécutif pour la République populaire de Chine, et Xuefei Bai, conseiller principal du directeur exécutif, datée du 12 janvier.

Le marché immobilier chinois a généralement bien fonctionné et “n’est pas dans une situation de ‘crise'”, indique le communiqué, qualifiant la situation du secteur d'”évolution naturelle de ‘désendettement et de déstockage’ au cours des dernières années”. “Les risques associés sont locaux et ne concernent que des entreprises individuelles, et leur impact sur le reste du monde a été relativement faible”, ont déclaré les représentants de la banque centrale. Pour l’avenir, la partie chinoise a déclaré qu’elle s’efforcerait d’assurer la livraison des appartements achevés et de fusionner les promoteurs.

Les promoteurs immobiliers chinois tels que Jardin de campagne , Longfor et Propriétés R&F ont vu leurs actions presque doubler ou plus au cours des 60 derniers jours de bourse – environ trois mois, selon Wind Information. Mais le commerce des actions des anciens géants Evergrande, Shimao et Sunac est interrompu depuis mars 2022. Le rapport du FMI a souligné qu’une partie importante des investisseurs dans les obligations des promoteurs chinois ont été touchés. “En novembre 2022, les promoteurs qui ont déjà fait défaut ou sont susceptibles de faire défaut – avec des prix moyens des obligations inférieurs à 40% de la valeur nominale – représentaient 38% de la part de marché 2020 des entreprises avec des prix des obligations disponibles”, indique le rapport.

