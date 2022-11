La crise immobilière chinoise pourrait être terminée avec un nouveau plan de sauvetage. Les stocks immobiliers s’envolent

Hong Kong

CNN Affaires

—



Les autorités chinoises déploient leurs plus grands efforts pour mettre fin à une crise dans le vaste secteur immobilier du pays qui a lourdement pesé sur l’économie au cours de l’année écoulée.

Les actions du plus grand promoteur immobilier chinois, Country Garden, ont grimpé jusqu’à 52% à Hong Kong après que Pékin a dévoilé vendredi un plan en 16 points qui soulage considérablement une répression des prêts au secteur.

Les principales mesures consistent notamment à autoriser les banques à accorder des prêts arrivant à échéance aux promoteurs, à soutenir les ventes immobilières en réduisant le montant des acomptes et en réduisant les taux hypothécaires, à stimuler d’autres canaux de financement tels que les émissions d’obligations et à garantir la livraison de maisons prévendues aux acheteurs.

“Essentiellement, les décideurs ont dit aux banques de faire de leur mieux pour soutenir le secteur immobilier”, selon Larry Hu, économiste en chef pour la Chine chez Macquarie Group.

Tao Wang, économiste en chef pour la Chine chez UBS, a décrit le train de mesures comme un “tournant” pour le secteur immobilier chinois. Parallèlement à d’autres politiques annoncées plus tôt cette année, il pourrait injecter plus que 1 billion de yuans (142 milliards de dollars) dans l’immobilier, a-t-elle estimé.

Les développeurs chinois cotés à Hong Kong ont bondi de 11% en moyenne lundi, menant le marché plus large à la hausse. Longfor Properties – un autre développeur de premier plan – a bondi de 17% tandis que les parts de Dexin China, un développeur basé à Hangzhou, a grimpé de 151 %.

Le plan de sauvetage est considéré par de nombreux analystes comme le signal le plus fort jamais émis par les autorités chinoises indiquant qu’une répression de deux ans contre le secteur est désormais terminée. En août 2020, le gouvernement a commencé à tenter de freiner les emprunts excessifs des promoteurs pour freiner l’emballement des prix de l’immobilier.

Les problèmes se sont aggravés l’année dernière lorsque Evergrande – le deuxième développeur du pays – a fait défaut sur sa dette. Alors que le secteur immobilier s’effondrait, plusieurs grandes entreprises cherchaient à se protéger de leurs créanciers. Le manque de liquidités a entraîné le retard ou la suspension des travaux sur de nombreux projets de logements pré-vendus à travers le pays.

La crise est entrée dans une nouvelle phase cet été lorsque des acheteurs de maisons en colère ont refusé de payer des hypothèques sur des maisons inachevées, ébranlant les marchés financiers et suscitant des craintes de contagion. Depuis, les autorités tentent de désamorcer la crise en exhortant les banques à augmenter le soutien aux prêts pour les développeurs afin qu’ils puissent mener à bien leurs projets. Les régulateurs ont également réduit les taux d’intérêt dans le but de restaurer la confiance des acheteurs.

Mais la crise immobilière a persisté, les acheteurs se retirant du marché en raison de la faiblesse de l’économie et des restrictions strictes de Covid. En octobre, les ventes des 100 plus grands promoteurs immobiliers se sont contractées de 26,5 % par rapport à il y a un an, selon une enquête privée de la China Index Academy, l’une des principales sociétés de recherche immobilière. Jusqu’à présent cette année, leurs ventes ont chuté de 43 %.

Parallèlement à une politique stricte de zéro Covid qui a réduit les dépenses de fabrication et de consommation, les problèmes immobiliers ont pesé sur l’économie chinoise. Au troisième trimestre, le PIB chinois a augmenté de 3,9 % par rapport à l’année précédente, portant la croissance globale pour les neuf premiers mois à seulement 3 %, bien en deçà de l’objectif officiel de 5,5 % fixé en mars.

Tout en saluant les mesures de vendredi, les analystes sont restés prudents quant à l’impact que cela aurait sur confiance de l’acheteur.

“Le marché immobilier n’a pas encore montré de signes de reprise”, ont déclaré lundi les analystes de Nomura dans un rapport de recherche, ajoutant que les dernières mesures pourraient avoir “peu d’impact direct” sur la stimulation des achats de logements.

“La stratégie zéro Covid de Pékin, malgré quelques derniers ajustements, continuera de peser sur le secteur immobilier”, ont-ils ajouté.