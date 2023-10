La crise humanitaire s’empare de Gaza

GAZA CITY — Une crise humanitaire frappe Gaza alors que des centaines de milliers de Palestiniens déplacés fuient vers le sud au milieu des bombardements aériens de l’armée israélienne en représailles à l’attaque terroriste brutale du Hamas il y a une semaine.

L’armée israélienne a averti vendredi les habitants d’évacuer le nord de Gaza – où se trouve son plus grand centre de population, la ville de Gaza – et le délai est passé.

Après l’assaut surprise du 7 octobre, Israël a assiégé le territoire, coupant les services publics de base. Aujourd’hui, Gaza manque presque d’eau potable, de nourriture, de carburant et de fournitures médicales. Il n’y a pas d’électricité depuis des jours et son plus grand hôpital, Al-Shifa, abrite désormais 35 000 personnes, avec des hommes dormant sur le parking et des femmes à l’intérieur.

Il y a peu de sécurité, même pour ceux qui fuient. Une frappe aérienne a touché un convoi de personnes qui tentaient de se diriger vers le sud sur une route censée assurer un passage sûr. Parmi les morts se trouvaient des enfants et des femmes, gisant dans des mares de sang à proximité de véhicules. Des ambulances ont également été frappées.

« Nous mourons et tout le monde nous regarde. Honte à vous, à tous les pays arabes. On nous a dit de partir, mais où ? Où aller? » » a déclaré Heba Al Attar, qui quitte une école gérée par les Nations Unies, censée être un endroit sûr. « Ils bombardent aussi les gens sur les routes. Où allons-nous aller ?

Plus de 1 900 personnes ont été tuées à Gaza et plus de 7 600 ont été blessées.

« C’est devenu une question de vie ou de mort », ont déclaré samedi des responsables de l’ONU. « Il faut maintenant livrer du carburant à Gaza pour rendre l’eau accessible à 2 millions de personnes. » L’Organisation mondiale de la santé a qualifié les déplacements massifs de « condamnation à mort pour les malades et les blessés ».

L’horloge tourne. L’armée israélienne a rassemblé ses forces à la frontière de Gaza. Il se prépare à mettre en œuvre « un large éventail de plans opérationnels offensifs », qui comprendront « une attaque intégrée et coordonnée depuis les airs, la mer et la terre ». Pendant ce temps, le Hamas, qui dirige Gaza et est considéré comme un groupe terroriste par les États-Unis et l’Union européenne, a publié des vidéos de propagande le montrant s’entraîner en vue d’une invasion en attaquant un char israélien factice et en emmenant dans son vaste tunnel une personne agissant comme un soldat blessé. système.

Les Gazaouis munis de passeports étrangers attendent samedi à la porte frontière de Rafah pour entrer en Égypte. Agence Anadolu / Anadolu via Getty Images

L’objectif de la prochaine attaque, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale d’Israël, Tzachi Hanegbi, est « d’éliminer » le Hamas et ses « capacités militaires et gouvernementales », afin « qu’il n’y ait aucun moyen pour lui d’en ressusciter ». Il a ajouté : « Le Hamas ne dirigera pas Gaza. »

Parlant des otages israéliens détenus à Gaza, il a déclaré : « Nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne saurons pas ce qui leur est arrivé et que nous ferons tout notre possible pour les ramener. » Les troupes israéliennes ont également récupéré samedi les corps d’un certain nombre de civils éparpillés dans des zones ouvertes de Gaza, a déclaré un porte-parole de l’armée israélienne.

Le Hamas a tué au moins 1 300 personnes en Israël – dont 258 soldats – la pire attaque terroriste depuis des décennies. L’attaque coordonnée a visé des kibboutzim, un festival de musique et des gens dans la rue. Des bébés, des personnes âgées et des familles ont été abattus et massacrés, le Premier ministre publiant des photos de nourrissons brûlés sur les réseaux sociaux. Plus de 3 300 personnes ont été blessées.

Dans l’obscurité de la nuit de samedi à dimanche, l’horizon de la ville de Gaza était noir, avec seulement quelques lumières vacillantes. Du côté israélien de la frontière, on entend notamment le bourdonnement des drones et des avions de combat. Des chars sur plateaux circulent le long de la route.

« C’est un endroit difficile, pas sûr, comme nous le pensions au début », a déclaré Hasan al Attar, 18 ans, à propos de sa vie dans une école faisant office de camp de réfugiés de l’ONU. « Nous vivons ici sans eau, sans électricité et sans Internet. »

« Nous avons beaucoup de roquettes au-dessus de nous, et aucun endroit n’est sûr à Gaza pour le moment », a-t-il déclaré, ajoutant : « Il y a encore beaucoup de gens ici comme nous, car il n’y a pas de terrain sûr. Ils tuent beaucoup de gens.

Le système médical à Gaza est au bord du gouffre. Deux hôpitaux ne fournissent plus de services – dont un est un hôpital pour enfants – et 15 d’entre eux ont été endommagés et 28 membres du personnel ont été tués, a déclaré le ministre palestinien de la Santé, Mai Al-Kaila.

Samedi, des Palestiniens font la queue pour faire le plein d’eau dans le camp de réfugiés de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Mohammed Abed / AFP via Getty Images

Samedi, dans les rues de Gaza, des gens ont empilé et attaché des matelas sur de petites camionnettes blanches ; d’autres utilisaient des calèches tirées par des ânes pour repartir avec leurs affaires. Certains les portaient sur la tête sur des routes très fréquentées. Les enfants faisaient la queue pour remplir d’eau des cruches en plastique.

« Je suis un homme civil. Civil. Je n’ai pas d’arme. Je n’ai pas d’armée de l’air. Je n’ai pas de F-16 », a déclaré un Palestinien de 48 ans vivant dans le nord de Gaza. « Je veux dire à tous les peuples du monde : sauvez Gaza. Aidez Gaza. S’il vous plaît, aidez Gaza. Je ne sais pas où je peux aller maintenant.