Les Éthiopiens, qui ont fui le conflit du Tigré dans le pays en tant que réfugiés, attendent la distribution de nourriture devant un entrepôt dans un camp dans l’est du Soudan le 1er décembre | Yasuyoshi Chiba / AFP via Getty Images

Environ 50 000 personnes de la région du Tigré en Éthiopie ont fui vers le Soudan.

Près de 50 000 réfugiés d’Éthiopie ont fui vers le Soudan ces dernières semaines, selon les Nations Unies. Ils traversent la frontière de la région éthiopienne du Tigray, qui est en proie aux combats et à la violence depuis début novembre, lorsque le gouvernement éthiopien a déployé des troupes dans la région.

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, lauréat du prix Nobel de la paix, a envoyé des forces gouvernementales à Tigray après avoir affirmé qu’il y avait eu une attaque contre une base militaire fédérale par le Front de libération du peuple du Tigray (TPLF), le parti au pouvoir de la région qui contrôlait également la politique éthiopienne. jusqu’à ce qu’Abiy prenne le pouvoir en 2018.

Le TPLF a nié avoir joué un rôle dans l’attaque et a accusé Abiy d’avoir inventé une histoire pour rapprocher la région agitée sous son contrôle. Les tensions entre le gouvernement d’Abiy et le TPLF bouillonnent depuis des mois, mais l’offensive d’Abiy a intensifié le conflit de façon spectaculaire.

Abiy a affirmé que les forces fédérales contrôlaient «pleinement» Mekelle, la capitale tigréenne. Mais le TPLF a juré de continuer à se battre, menaçant de devenir une insurrection totale. Il risque également de devenir une conflagration régionale, attirant potentiellement l’Érythrée voisine.

Ce qui se passe sur le terrain est extrêmement difficile à suivre. Une panne de communication imposée par le gouvernement a coupé Internet et les lignes téléphoniques, limitant l’accès des journalistes et des groupes humanitaires.

Mais des témoignages de première main sur la violence ont été diffusés par les dizaines de milliers de réfugiés qui ont fui de l’autre côté de la frontière vers le Soudan – une moyenne de 3000 par jour, selon le Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. La situation humanitaire au Tigray est également préoccupante: quelque 100 000 Érythréens qui vivent dans des camps de réfugiés de longue date dans la région ont été privés de nourriture et d’autres aides pendant des semaines en raison des combats.

Il s’agit d’une crise humanitaire et de réfugiés qui se déroule en temps réel, au milieu d’une pandémie et d’une crise de la faim exacerbée par la sécheresse et les criquets pèlerins.

Pour en savoir plus, j’ai parlé à Jan Egeland, le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, qui apporte une aide aux réfugiés qui ont fui au Soudan. Egeland venait de visiter Um Rakuba, un camp de réfugiés dans la partie orientale du Soudan, et – sur un lien quelque peu instable – il a partagé ce qu’il y avait vu et ses inquiétudes quant au potentiel d’une catastrophe qui s’aggrave dans la région.

Notre conversation, éditée pour la longueur et la clarté, est ci-dessous.

Jen Kirby

Comment ça va?

Jan Egeland

Je vais bien. Je quitte juste Um Rakuba.

Jen Kirby

Um Rakuba? C’est le camp de réfugiés au Soudan?

Jan Egeland

Um Rakuba est le camp [in eastern Sudan] près de la frontière [with Ethiopia’s Tigray region], où il y a maintenant 10 000 – je pense que nous cultivons chaque jour – 10 000 Tigréens. Et, bien sûr, nous sommes surchargés et surchargés en tant que l’un des rares groupes d’aide opérationnels ici.

Mais il se passe beaucoup de choses maintenant. En seulement cinq jours, mes collègues du CNRC ont créé une école entière avec cinq salles de classe, maintenant 10. Ils vont en deux équipes, donc deux équipes, avec des élèves de la 1re à la 10e année. Et c’est très émouvant. J’ai assisté à certains des cours parce que des enseignants réfugiés enseignent maintenant aux enfants réfugiés à Tigrayan, et ils recréent maintenant le programme avec notre aide. Ils faisaient des soustractions, des additions et des multiplications aujourd’hui, ça devait être la troisième année. C’est le signe qu’il y a un espoir de temps meilleurs.

Jen Kirby

Il y a donc environ 10 000 personnes dans ce camp. Et est-ce que plus de gens arrivent?

Jan Egeland

Les gens viennent tous les jours, mais il y a moins de deux semaines, quand il y avait plus de gens qui venaient au Soudan qu’un pays européen n’en recevrait en un an. Le Soudan a reçu plus de personnes en trois semaines du Tigré que les États-Unis ne sont disposés à prendre comme quota de réfugiés en un an.

Cela montre simplement qu’à notre époque, presque tous les réfugiés viennent d’un pays pauvre vers un autre pays pauvre. Ce sont les pays pauvres qui offrent une protection, offrent des havres de sécurité aux réfugiés à notre époque.

Jen Kirby

Et qu’entendez-vous des gens qui sont arrivés au camp?

Jan Egeland

Il ne fait aucun doute que les gens du camp ont fui la violence ou ont fui parce qu’ils craignent la violence. Les histoires sont uniformes de cela. Leurs villes, leurs villages et leurs communautés sont attaqués.

Je n’ai jamais vu un camp avec autant d’hommes. Un camp de réfugiés normal compte environ 80 pour cent de femmes et d’enfants, avec au maximum 15 à 20 pour cent d’hommes. Celui-ci, la majorité des gens sont des hommes. C’est parce qu’ils sont la cible de meurtres et de répression parce qu’ils sont censés être associés aux forces de combat tigréennes. Mais la plupart des gens que j’ai rencontrés étaient des étudiants en génie mécanique et venaient même de l’extérieur de Tigray. C’étaient des enseignants, des infirmières, des fermiers.

Il est donc très clair que la violence doit cesser et qu’il doit y avoir une protection efficace des civils pour que les gens envisagent un retour. Ce que nous semblons avoir, c’est une autre crise de réfugiés à plus long terme – que nous ne devrions vraiment pas avoir au Soudan, qui compte déjà 2 millions de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays à cause de la violence, et un million de réfugiés, et une énorme crise économique.

Jen Kirby

Est-ce que ceux dans le camp qui craignent la violence, sont-ils spécifiquement visés par les forces gouvernementales éthiopiennes? Il est très difficile de savoir ce qui se passe avec la panne de communication.

Jan Egeland

Exactement, on ne sait souvent pas exactement qui a attaqué, et je serais très prudent de transmettre ici l’une de ces allégations. Nous sommes des humanitaires, nous sommes neutres et nous cherchons à accéder au Tigray. Le CNRC est l’une des rares organisations actives au Tigray. Nous servions les réfugiés érythréens au Tigray. Maintenant, nous ne pouvons même plus communiquer avec notre propre personnel là-bas, dont beaucoup ont également fui. Nous avons près de 100 travailleurs humanitaires dans le sud du Tigré, dont beaucoup ont également fui les combats qui ont été féroces dans de nombreuses régions.

Jen Kirby

Y a-t-il un sentiment que les réfugiés érythréens du Tigré qui y sont depuis longtemps, depuis avant cette récente flambée de violence, fuient également? Ou une idée de leur sécurité et de leur statut en termes d’accès aux ressources?

Jan Egeland

Il est probable qu’ils soient également déplacés. Il y a des allégations de forces érythréennes au Tigré, et ce sont des gens qui ont fui l’Érythrée. Mais encore une fois, le point le plus important ici est que nous avons besoin d’un accès. Nous devons être en mesure d’envoyer des fournitures à nos travailleurs humanitaires et des fournitures aux réfugiés érythréens que nous servons, et nous devons nous mettre en relation avec nos travailleurs humanitaires locaux de Tigrayan. Nous avons besoin d’un accès, et nous ne l’avons pas encore obtenu.

Nous n’avons pas à nous réfugier dans l’attente de venir nous voir au Soudan pour obtenir de l’aide. Nous voulons les avoir dans Tigray, et nous sommes disposés et capables d’intensifier notre travail à l’intérieur de Tigray.

Jen Kirby

Comment Covid-19 est-il pris en compte? Quels types de précautions ou de préoccupations supplémentaires existent autour de la pandémie?

Jan Egeland

Nous apportons maintenant une aide en espèces à chaque famille de réfugiés, avec un financement de l’Union européenne. Ils reçoivent donc l’équivalent de 24 $ pour une personne seule et de 48 $ pour une famille, ce qui est un don très substantiel que la famille elle-même peut décider d’utiliser pour ce dont elle a le plus besoin.

Maintenant, comme nous le faisons, bien sûr, nous portons des masques, mes collègues portent des masques, des distances sociales, beaucoup de désinfectants pour les mains, etc. Les réfugiés n’ont pas de masques et il y a jusqu’à présent peu de signes de Covid parmi les réfugiés. Mais le coronavirus se propage de plus en plus au Soudan dans son ensemble. Nous devons donc être extrêmement prudents nous-mêmes pour ne pas propager le virus aux communautés vulnérables qui vivent très surpeuplées ici.

Jen Kirby

Le risque est-il maintenant que cela devienne, comme vous le dites, une crise de réfugiés plus permanente?

Jan Egeland

Ces enfants maintenant dans notre école [at the Um Rakuba camp in Sudan], tu sais, vont-ils [still] être là quand ils auront grandi? J’espère sincèrement que non. Nous voudrons donc discuter avec les Soudanais des possibilités de solutions durables afin qu’ils puissent avoir des opportunités de travail au Soudan. Mais la solution à long terme est bien sûr qu’ils peuvent retourner volontairement, assistés et protégés en toute sécurité, au Tigray. Mais cela nécessiterait un règlement pacifique du conflit.