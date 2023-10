La crise humanitaire à Gaza est « imminente », déclare le ministre du gouvernement | Actualités politiques

Une crise humanitaire à Gaza est « imminente », a déclaré un ministre du gouvernement, alors qu’Israël continue ses bombardements intensifs sur le territoire en prévision d’une éventuelle offensive terrestre.

Le ministre des Affaires étrangères, Andrew Mitchell, a déclaré que le Royaume-Uni s’efforçait de faire « tout ce qui était en son pouvoir » pour soulager la pression sur le terrain pour les civils à Gaza, où des milliers de personnes se déplacent du nord vers le sud en prévision de nouvelles actions de la part du gouvernement. Israël.

Les propos de M. Mitchell ont été repris par le secrétaire fantôme à la Défense du Labour, John Healey, qui a également déclaré à Sky News qu’il y avait un « risque d’une crise humanitaire imminente ».

Suivez en direct : l’Iran prévient Israël qu’il s’expose à une « action préventive dans les prochaines heures »

Cela survient après que l’ambassadrice d’Israël au Royaume-Uni, Tzipi Hotovely, ait déclaré hier sur Sky News qu’il n’y avait « pas de crise humanitaire à Gaza ».

« Israël est responsable de la sécurité des Israéliens, le Hamas est responsable de la sécurité des Palestiniens », a déclaré lundi Mme Hotovely à Kay Burley de Sky.

« Le Hamas abuse de tout le soutien de la communauté internationale et, au lieu de prendre soin de sa population, il a créé ce tunnel souterrain de la terreur. »

Un responsable de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré aujourd’hui que 2 800 Palestiniens ont été tués à Gaza et 11 000 ont été blessés alors qu’Israël mène des frappes aériennes sur le territoire pour tenter d’éliminer le Hamas après son attaque meurtrière du week-end dernier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





16h00

Les médecins de Gaza appellent à l’aide



Il y a encore 199 otages retenus captifs à Gaza, dont 10 Britanniques toujours portés disparus après le incursion du Hamas, qui a tué 1 400 Israéliens dans l’attaque la plus meurtrière perpétrée par le groupe terroriste depuis des décennies.

L’ONU a averti ses les opérations dans la zone sont au « bord de l’effondrement » et que les sacs mortuaires s’épuisent.

Dans son dernier point sur la situation, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a déclaré que l’eau restait un « problème clé » à Gaza et que « des gens commenceraient à mourir » sans elle.

« Les inquiétudes concernant la déshydratation et les maladies d’origine hydrique sont élevées compte tenu de l’effondrement des services d’eau et d’assainissement », indique le communiqué.

« Gaza est étranglée et il semble que le monde ait perdu son humanité », a déclaré le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini.

« Pas une goutte d’eau, pas un grain de blé, pas un litre de carburant n’a été autorisé à entrer dans la bande de Gaza au cours des huit derniers jours. »

En savoir plus:

Des images satellite montrent la destruction de Gaza

Les familles parlent de peur après la prise d’enfants en otages par des militants

Hier, la dernière usine de dessalement de l’enclave a été fermée, ce qui signifie que l’eau de mer ne peut plus être transformée en eau douce.

Dans le même temps, les approvisionnements en carburant sont également « très limités », a-t-il ajouté, les réserves des hôpitaux devant s’épuiser plus tard dans la journée.

Des appels ont été lancés pour que l’aide humanitaire soit autorisée à entrer à Gaza, mais le Passage de Rafah La frontière égyptienne reste fermée et l’armée israélienne a déclaré qu’elle ne pouvait pas fournir d’assistance.

Interrogé sur l’affirmation de Mme Tzipi Hotovely selon laquelle il n’y avait pas de crise humanitaire à Gaza, M. Mitchell a déclaré : « Il y a une crise humanitaire imminente, c’est pourquoi nous sommes tous si concentrés à essayer de faire tout notre possible pour la soulager.

« Israël a fait des efforts hier pour s’assurer que l’approvisionnement en eau soit rétabli, ce qui est évidemment d’une grande aide.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





8h27

La famille des otages s’adresse à Sky News



« Je pense que c’était la bonne chose à faire et qu’il faut reconnaître qu’Israël a entrepris cette action humanitaire. »

On a également demandé à M. Healey s’il pensait qu’il y avait actuellement une crise humanitaire à Gaza, ce à quoi il a répondu : « Il y a certainement un risque d’une crise humanitaire imminente.

« C’est pourquoi nous nous sommes joints à toute une série d’autres voix internationales et au gouvernement britannique pour exhorter Israël à garantir que les approvisionnements de base en eau et en électricité soient rétablis, que l’aide humanitaire arrive, que les civils soient protégés et que tous les dirigeants agissent de manière appropriée. se conformer au droit humanitaire dans tout ce qui est nécessaire et prendre toutes les précautions possibles pour protéger les civils.

Il a ajouté qu’Israël avait le droit absolu de se défendre, de libérer ses otages, de s’en prendre au Hamas et de retirer son équipement militaire.

Il a ajouté : « Même si le Hamas a la capacité de menacer Israël et de mener les attaques tout à fait odieuses auxquelles nous avons assisté le week-end dernier, le peuple juif d’Israël ne pourra jamais être en sécurité.

« Il est important qu’ils le fassent conformément au droit international. Il est important qu’ils le fassent, en prenant toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder et protéger les civils dans ce conflit. »