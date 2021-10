La crise financière de Barcelone a forcé Lionel Messi à sortir. Cela les laissera-t-il coincés avec Ronald Koeman ?

« Aujourd’hui, tout le monde sait quel est le problème », a déclaré Ronald Koeman, qui le demandait vraiment. La chose « insérez votre propre blague ici » était tout simplement trop facile, la réponse beaucoup trop évidente. Oui, Ronald : c’est toi. Barcelone avait été battu à nouveau, cette fois par Benfica à Lisbonne, leur laissant un record de Ligue des champions qui se lit comme suit : deux joués, deux perdus, aucun but marqué, six buts encaissés. Ils pourraient vraiment ne pas sortir du groupe.

« Une situation critique », a déclaré Sergio Busquets.

– Guide ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Le genre de situation critique qui fait virer un entraîneur, mais aussi le genre de situation trop critique pour cela. Lorsqu’on lui a demandé si se débarrasser de Koeman arrangerait les choses, Frenkie de Jong a répondu en un mot : « non ». Et même s’il y a de l’intérêt personnel, de la préservation de soi aussi – s’il veut même continuer avec ça – chez le manager de Barcelone qui répète cette ligne sur le fait d’être réaliste, il y a aussi une vérité là-bas.

Aujourd’hui, avait-il dit comme s’il ne le disait plus depuis des semaines, et le matin même, la Liga a révélé les plafonds salariaux imposés aux clubs espagnols cette saison. Le montant, en d’autres termes, qu’un club peut dépenser pour les coûts de l’aspect footballistique de son activité, entre les frais de transfert, les salaires, etc., s’il souhaite recruter des joueurs. La base fondamentale, malheureusement, sur laquelle tout club est construit.

– Diffusion EN DIRECT : Atletico Madrid contre Barcelone, sam. 02/10, 14 h 30 HE, ESPN+

La limite du Real Madrid pour 2021-2022 est de 739,12 millions d’euros.

Celui de Barcelone est de 97,92 millions d’euros.

Disons encore cela : quatre-vingt-dix-sept. Sept cent trente-neuf.

Que Barcelone soit en crise n’est pas une surprise, même si certains aiment à dire que ce n’est pas vraiment une crise, accusant les autres de l’avoir martelée. Eh bien, ils sont sur le point d’être éliminés de la Ligue des champions – ce qu’ils ne peuvent absolument pas se permettre – et ont été obligés de pousser leur meilleur joueur de tous les temps hors du club * … puis de se débarrasser de leur prochain meilleur attaquant aussi, gratuitement. Ce qui sonne assez en crise.

2 Liés

Ils sont effectivement en faillite et il y a une raison pour laquelle l’été s’est déroulé comme il l’a fait. Le président de Barcelone, Joan Laporta, avait déjà déclaré que la dette totale était de 1,3 milliard d’euros et qu’ils avaient perdu plus de 450 millions d’euros au cours de la seule année dernière. Mais quand même, vu comme ça – délivré par la ligue elle-même, contrairement aux autres clubs – c’était surprenant. Une longue liste de chiffres qui n’échangent aucun argument et n’offrent aucune issue, dont celui de Barcelone, un chiffre sept fois inférieur à celui de Madrid. Sept fois plus bas qu’avant : il y a deux étés, la limite de Barcelone était de 671 millions d’euros.

Et ce n’est pas seulement Madrid. Quelques jours auparavant, Koeman avait déclaré que terminer dans les « hautes positions » de la Liga serait un « succès ». Si, en fin de compte, il s’agit d’argent – et c’est si souvent le cas – il a raison. Il n’y a pas que Madrid qui peut dépenser plus pour son équipe que Barcelone. C’est Séville et l’Atletico Madrid et Villarreal et la Real Sociedad et l’Athletic Bilbao. Ils ne sont même pas si loin devant l’Espanyol. A moins de 100 millions d’euros, il n’y a pas un club de Premier League qui ne puisse dépenser plus.

Cet été, selon les propres chiffres de LaLiga, les clubs de Premier League ont dépensé 1,386 milliard d’euros ; Les clubs espagnols ont dépensé 271 millions d’euros. Les ligues d’Allemagne, de France et d’Italie ont également toutes dépensé plus, en termes absolus. En ce qui concerne les dépenses nettes, cependant, l’Allemagne et la France ont récupéré plus d’argent qu’elles n’en ont dépensé.

jouer 1:11 Luis Suarez parle de son départ de Barcelone et pourquoi cela lui fait mal de voir ce qui se passe au club.

Les règles de la Liga en matière d’argent n’ont pas suffi au Barça

Les chiffres des équipes de LaLiga sont une lecture fascinante. Regardez quelques-uns des autres clubs exceptionnels de la liste : l’équipe en bas est Valence. Oui, Valence. Leur plafond est de 30,98 M€. Sans l’injection de liquidités de l’accord conclu à l’échelle de la ligue avec la société d’investissement CVC, cela aurait pu dépasser un peu plus de 10 millions d’euros.

Le directeur financier de la ligue a déclaré que Valence avait subi la « tempête parfaite » – la pandémie, leur incapacité à se qualifier pour l’Europe et le ralentissement du marché en ce qui concerne les ventes pour équilibrer les livres, avec une dette totale d’environ 450 millions d’euros. Ils ont quand même réalisé ces ventes, six partants l’été dernier avant que la plupart des gens ne réalisent à quel point les choses allaient mal tourner, mais sans générer le retour dont ils avaient besoin.

Fréquemment au-dessus de Valence se trouvent les voisins Levante, dont le timing, il s’est avéré, n’aurait pas pu être pire : ils ont réaménagé le stade tout comme il n’y avait personne pour le remplir. La limite de l’Atlético a baissé de plus de la moitié malgré sa victoire en championnat, essentiellement parce qu’ils avaient dépassé l’année précédente.

Quant au Real Madrid, le leur était si élevé – il avait augmenté par rapport à l’année dernière, passant de 468 millions d’euros à 739 millions d’euros – car, selon l’exécutif de la Liga José Guerra, leur gestion de la crise provoquée par le coronavirus avait été « brillante ». Quelque chose, il faut le dire, qui a démenti l’affirmation de l’ancien président de Barcelone Josep Maria Bartomeu selon laquelle ce n’était que la pandémie qui a coulé le club catalan.

Madrid avait réduit les salaires, constitué un fonds de prévoyance, réalisé des ventes et réalisé un très petit bénéfice. Sergio Ramos, Raphael Varane et Martin Odegaard étaient tous partis, l’impact économique étant important. Carlo Ancelotti s’était fait dire qu’il n’y avait pas beaucoup d’argent à dépenser lors de sa prise de fonction, qu’il n’y aurait pas de signatures, que la politique d’austérité se poursuivrait. L’argent qu’ils avaient économisé a été collecté pour une offre pour Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain que, la ligue a confirmé, ils auraient pu se permettre. Ou, du moins, complété en respectant les limites.

En fin de compte, ils ne l’ont pas fait, et une petite partie de cette dépense a été utilisée pour signer Eduardo Camavinga à la place. Madrid n’a pas atteint la limite, comme ils ne l’ont pas fait ces dernières années.

Et c’est l’autre chose qu’il vaut la peine de se rappeler. La limite de salaire n’est pas la même que le budget. La limite de salaire n’est même pas la même que la masse salariale. Il s’agit d’un montant maximum qu’un club est autorisé à dépenser pour l’équipe, fixé par les calculs de revenus et d’actifs de la ligue, retenus en fonction d’une série de critères, certains complexes d’autres plus simples.

Ce n’est pas ce qu’ils doivent dépenser, et ce n’est pas ce qu’ils ont dépensé. Il ne s’agit pas d’un simple pourcentage du revenu comme on le suppose souvent, même s’il est vrai que la ligue recommande que les salaires ne dépassent pas les 60% (mais c’est juste une bonne pratique). C’est pourtant, en fin de compte, un nombre simple, une limite ferme tracée, une ligne dans le sable qu’un club ne peut franchir. Et il est conçu pour empêcher les clubs en difficulté d’aggraver leurs problèmes en continuant à dépenser ce qu’ils ne peuvent pas se permettre de faire.

Ces chiffres, révélés maintenant comme chaque année dans les moindres détails, sont ce à quoi les clubs se limitaient l’été qui vient de s’écouler. Quand, et c’est la clé, il s’agissait de dépenser. Et de nouvelles dépenses en plus. Pour utiliser le cas évident : si Lionel Messi avait déjà fait partie de l’équipe de Barcelone avec un contrat valide, plutôt qu’un nouveau joueur qu’ils devaient (re)signer, ils auraient pu le garder*. Son salaire n’aurait pas été considéré comme contribuant à ce que Barcelone ne respecte pas ses limites salariales (mais le coût de l’avoir contribuerait à faire baisser cette limite bien sûr).

Vous pouvez dépasser votre budget, mais si vous l’êtes, vous ne pouvez pas dépenser. La ligue utilise une application et un système automatisé, et c’est très simple : si vous ne correspondez pas aux critères et que vous venez essayer d’inscrire un joueur à la ligue, vous ne pourrez tout simplement pas cliquer sur le bouton vert pour le faire . Ce sera plutôt gris. L’ordinateur a dit non. Aucun argument, aucun accord conclu, aucun moyen de contourner cela.

Eh bien, il y a un moyen de contourner cela. En raison de la pandémie, une petite marge de manœuvre a été appliquée. Les clubs qui dépassaient la limite pouvaient toujours dépenser pour de nouveaux joueurs s’ils réalisaient des économies, s’ils démontraient qu’ils s’acquittaient du service de leur dette, réduisaient les coûts et réglaient leur déficit financier. Si leurs coûts nets n’augmentaient pas – si, en fait, ils diminuaient et rapidement – ils pourraient dépenser à un taux de 1:4. En d’autres termes, pour chaque 100 millions d’euros qu’ils ont réussi à démontrer qu’ils avaient récupéré, ils pourraient dépenser 25 millions d’euros. C’est pourquoi Barcelone pourrait signer, selon les critères, malgré des dépenses globales supérieures à 97,92 millions d’euros. (Les coûts salariaux réels de Barcelone dépassent toujours les 400 millions d’euros.) Mais pour chaque euro dépensé, quatre devraient entrer. Ils pourraient également ne pas vouloir signer car leur santé financière globale est un problème différent (mais lié).

C’était une situation qui s’est jouée dans des clubs de toute l’Espagne, chacun d’entre eux étant soumis aux mêmes critères, sinon tous le gérant de la même manière. Villarreal et Séville ont utilisé les ventes – moins que prévu dans le cas de Séville parce que Jules Kounde n’est pas parti – pour financer des dépenses qui ont dépassé tout le monde. Personne n’avait des dépenses aussi importantes. L’Atlético a signé Antoine Griezmann parce qu’ils savaient que Barcelone devrait éventuellement lâcher prise gratuitement. Valence n’a dépensé que de l’argent, environ 8 millions d’euros pour Marcos Andre – la première fois qu’ils avaient payé pour un joueur en deux ans – à la fin du marché une fois l’accord avec CVC conclu.

Les problèmes financiers qui ont vu Messi partir sont les mêmes que ceux qui pourraient garder Ronald Koeman. David S. Bustamante/Soccrate/Getty Images

Après le fiasco de Messi, le Barça peut-il se permettre d’évincer Koeman ?

Tout cela mène à la question clé, et aux astérisques ci-dessus : Messi. Lorsque Barcelone a annoncé son départ, leur déclaration a insisté sur le fait que le joueur et le club voulaient qu’il continue mais que les règles de la ligue ne le permettaient pas. Mais ce n’est qu’en partie vrai. Un renouvellement anticipé aurait évité cette situation et, de toute façon, uniquement par les critères de limite de salaire, il aurait pu rester, selon Guerra.

La signature de l’accord CVC était un moyen, mais pas le seul, même si c’était le cas avec le temps qui passait. Que cela aurait été bon pour leur santé économique est une autre question, que les hommes dont les garanties financières ont permis à Laporta d’accéder à la présidence lui ont fait comprendre.

« Il y avait des solutions pour garder Messi », a affirmé Guerra. « Le club a décidé d’appliquer sa capacité à contracter [players] dans d’autres domaines. Il n’y avait pas que des problèmes financiers. »

Seulement c’était le cas, la plupart du temps. Messi est parti. D’autres aussi. Tous ceux sur lesquels ils pouvaient passer, ils l’ont fait. Mais ils ne pouvaient pas le faire assez et ne pouvaient pas non plus choisir qui ils déménageaient. On dit souvent que le fair-play financier n’est pas appliqué, mais voilà, et jusqu’aux conséquences ultimes.

Pourquoi Barcelone n’a-t-il pas une meilleure équipe ? Parce qu’ils ne peuvent pas se le permettre. C’est le problème auquel Koeman fait référence : un problème réel, tangible, footballistique, pas une question économique abstraite à ignorer. C’est une règle imposée par la ligue à tous ceux qui veulent inscrire un joueur.

Même, dans le cas de Barcelone, le leur. Le meilleur joueur de son histoire. Dans la ligue aussi, mais il n’y avait pas de recul. Barcelone aurait pu garder Messi mais personne d’autre ne serait venu – cela n’aurait peut-être pas été une si mauvaise chose – et le temps leur échappait, aucune garantie que des économies puissent être réalisées. Personne n’achetait, notamment parce qu’ils savaient qu’ils n’avaient pas à le faire, l’Atletico jouant avec l’horloge et le désespoir de Laporta avec Griezmann. Les joueurs ont refusé de bouger. Les réductions de salaire sont arrivées tardivement, quand elles se sont produites du tout.

Ceux qui sont venus – et tous sont venus avec des transferts gratuits à l’exception d’Emerson, qui a ensuite été transféré pour un petit bénéfice d’été – sont venus à un quart des coûts que Barcelone pourrait perdre, chaque accord dépendant d’un autre. Sinon, ils n’auraient tout simplement pas pu être enregistrés (ce qu’ils n’ont été qu’à la dernière minute, bien sûr). Ils auraient été laissés dans les limbes. Un peu comme leur manager.

Un manque d’alternatives et un manque d’argent maintiennent Koeman à Barcelone, l’existence d’un problème plus grand que lui est la raison pour laquelle son problème particulier persiste, s’aggravant par le jeu.

Abandonner Koeman coûterait à Barcelone 12 millions d’euros d’indemnités de licenciement alors que le club n’a pas encore payé Quique Setién ou Ernesto Valverde. La ligue ne permet pas aux clubs de bénéficier de licenciements unilatéraux, de sorte que tout salaire économisé à la suite de son licenciement sans accord ne peut pas être retiré de la limite, libéré pour signer un autre manager. Mais parce que la ligue ne veut pas que les clubs soient bloqués (ou les managers aussi), il existe une dérogation spéciale pour faire venir un nouvel entraîneur. Au-delà de la limite de salaire, au-delà de l’option 1:4, Barcelone peut dépenser 3,91 millions d’euros pour son nouveau manager car les règles stipulent qu’à titre de mesure d’urgence, vous pouvez dépenser 4% de votre limite.

Et cela, cette semaine montré en noir et blanc austère, est de 97,92 millions d’euros. Et cela, tout le monde le sait, est le vrai problème. Enfin, l’un d’eux au moins.