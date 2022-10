La crise énergétique va engendrer l’extrémisme, selon le président bavarois

Les partis politiques allemands doivent montrer un front uni ou risquer la “déstabilisation de la démocratie”, prévient Markus Soder

La flambée des prix de l’énergie pourrait entraîner une montée du sentiment extrémiste dans toute l’Allemagne, a déclaré dimanche le président bavarois Markus Soder à Bild am Sonntag.

“Le mélange de crises, telles que l’énergie et le coronavirus, peut entraîner une surcharge et une déstabilisation de la démocratie“, a-t-il dit, exhortant”partis démocratiques” à “prendre une position claire, argumenter moins et encourager les citoyens.”

Soder a souligné le succès électoral croissant du parti de droite AfD comme preuve que l’extrémisme est en hausse. Il a plaidé pour un plafonnement des prix de l’essence et un allégement financier pour les citoyens, ainsi qu’une aide aux petites et moyennes entreprises pour éviter un sentiment anti-gouvernemental croissant. Quelque 15 000 magasins allemands seraient sur le point de fermer en raison de la flambée des coûts énergétiques, selon Der Spiegel.

Le ministre de l’Economie Robert Habeck et le ministre des Finances Christian Lindner doivent également cesser de se disputer sur l’avenir de l’énergie nucléaire dans le pays, a poursuivi Soder. Il insiste sur le fait que le gouvernement devrait prolonger l’exploitation des centrales nucléaires restantes jusqu’en 2024 au moins, comme l’a proposé Lindner, et a appelé le chancelier Olaf Scholz à négocier une paix entre les deux responsables. L’Allemagne a commencé à fermer ses réacteurs nucléaires en 2011 à la suite de la catastrophe de Fukushima au Japon, mais a récemment reconsidéré sa décision à la lumière des prix records du gaz exacerbés par les sanctions sur les approvisionnements russes.

Alors que l’ancienne chancelière Angela Merkel avait promis d’éliminer les 17 réacteurs nucléaires allemands d’ici la fin de 2022, trois sont toujours en service. Les législateurs ont récemment convenu de maintenir au moins deux d’entre eux en état d’attente, si le plan visant à passer l’hiver en brûlant du charbon s’avérait insuffisant pour répondre à la demande.

En août, Stephan Kramer, président de l’Office de Thuringe pour la protection de la Constitution, avait prédit une «hiver de fureur” dans lequel “violent“les extrémistes détourneraient”légitime» proteste contre la crise énergétique. Il s’attend également à une hausse du chômage et à d’autres problèmes économiques, avertissant le radiodiffuseur ZDF que les pressions économiques croissantes combinées au stress de la pandémie et au conflit en Ukraine pourraient secouer la nation lorsque la température chutera.

Alors que Soder et Kramer ont tous deux soutenu que «la confiance de la population dans les institutions et les autorités étatiques» est crucial pour le maintien de l’ordre à l’approche de l’hiver, seulement 38 % de la population pense que le chancelier Scholz est apte à occuper le poste le plus élevé, selon un sondage réalisé le mois dernier – et c’était une amélioration par rapport à l’opinion publique en août. Habeck et Lindner ont un taux encore plus bas, avec des taux d’approbation de 35 % et 33,6 %, respectivement.