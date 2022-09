La crise énergétique en Russie s’aggrave, tout comme les coûts de l’Europe

Les prix de référence européens du gaz naturel ont grimpé de 28% lundi matin pour atteindre 274 € (272 $) par mégawattheure – le premier jour de négociation après que le géant russe de l’énergie Gazprom a interrompu indéfiniment les flux via le pipeline vital Nord Stream 1, affirmant qu’il avait trouvé une fuite de pétrole dans une turbine.

L’année dernière, le gazoduc a livré environ 35 % des importations totales de gaz russe en Europe. Mais depuis juin, Gazprom avait réduit les débits le long de Nord Stream 1 à seulement 20% de sa capacité, invoquant des problèmes de maintenance et un différend concernant une turbine manquante prise dans les sanctions occidentales à l’exportation.

La décision de Moscou de ne pas rouvrir le gazoduc samedi a alimenté les inquiétudes quant au fait que l’Union européenne pourrait manquer de gaz cet hiver, malgré un effort réussi pour remplir les réservoirs de stockage. Des craintes similaires au Royaume-Uni ont fait grimper les contrats à terme de gros sur le gaz naturel de plus d’un tiers lundi.

La nouvelle de la fermeture indéfinie du pipeline vendredi a fait chuter l’euro en dessous de 0,99 $ lundi – son plus bas niveau en 20 ans. La livre a atteint 1,14 $, son plus bas depuis 1985, alors que les commerçants s’inquiétaient du bilan qu’une pénurie d’énergie potentiellement drastique pourrait avoir sur l’activité économique régionale et les budgets gouvernementaux.