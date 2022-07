La crise énergétique en Europe s’aggrave au milieu d’une vague de chaleur record

Commentez cette histoire Commentaire

Dans toute l'Europe occidentale, il y avait des signes de ce que les autorités françaises ont averti qu'il pourrait s'agir d'une "apocalypse thermique". Au milieu des incendies de forêt, plus de 15 000 personnes ont été évacuées de leur domicile en France, selon le ministère français de l'Intérieur. En Grande-Bretagne, les pistes d'aéroport ont fondu et les trains ont été ralentis par crainte de flambage des voies en acier. Les météorologues ont suggéré que mardi pourrait être la journée la plus chaude jamais enregistrée dans certaines parties des îles britanniques.

Les températures ont grimpé à 115 degrés (46 degrés Celsius) dans certaines régions de la péninsule ibérique, déclenchant des dizaines d’incendies de forêt. Au cours de la semaine dernière, il y a probablement eu plus d’un millier de décès liés à la chaleur en Espagne et au Portugal. Les hôpitaux sont soumis à ce fardeau supplémentaire car ils font également face à une nouvelle augmentation des cas de coronavirus. Les hydrologues mettent en garde contre les effets plus profonds de la sécheresse généralisée, de la diminution des nappes phréatiques et des mauvaises récoltes.

Les politiciens de centre-gauche ont lié la chaleur extrême à la marche du changement climatique. Le Premier ministre portugais António Costa a déclaré que son pays n’avait “pas de temps à perdre” et a appelé à accélérer les investissements dans les énergies renouvelables. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a visité lundi la région d’Estrémadure ravagée par la sécheresse et les incendies de forêt. “De toute évidence, le changement climatique tue”, a-t-il déclaré. “Cela tue des gens, tue notre écosystème, la biodiversité.”

Comme l’a rapporté le Capital Weather Gang du Washington Post : « Les chances de voir 40 °C [104 degrees] jours au Royaume-Uni pourraient être jusqu’à 10 fois plus probables dans le climat actuel que dans un climat naturel non affecté par l’influence humaine », a déclaré Nikos Christidis, scientifique en attribution climatique au UK Met Office. “La probabilité de dépasser 40 ° C n’importe où au Royaume-Uni au cours d’une année donnée a également augmenté rapidement et, même avec les promesses actuelles de réduction des émissions, de tels extrêmes pourraient se produire tous les 15 ans dans le climat de 2100.”

La température extrême n’a pas été vue “depuis le début de la tenue de registres modernes il y a un siècle et demi”, écrit mon collègue William Booth à propos de la Grande-Bretagne. “Atteindre 40 ° C, pour les climatologues britanniques, est une sorte d’événement licorne qui était apparu dans leurs modèles mais qui, jusqu’à récemment, semblait presque incroyable et inaccessible si tôt.”

Après 363 ans de suivi de la chaleur estivale, le Royaume-Uni pourrait connaître un record absolu

Pourtant, alors même que les scientifiques et les décideurs politiques européens reconnaissent la nécessité de s’adapter face au péril planétaire imminent, des pressions plus immédiates poussent les gouvernements dans la direction opposée. L’invasion russe de l’Ukraine – qui a déclenché le chaos sur les marchés mondiaux de l’énergie et de sévères sanctions occidentales sur les combustibles fossiles russes – a entraîné une flambée du coût de l’électricité sur tout le continent, certains pays étant exposés à leur dépendance excessive au gaz naturel et au pétrole russes. pour propulser leurs économies.

L’arrivée de températures brutalement chaudes a déclenché de nouvelles demandes dans une partie du monde où la climatisation n’est pas aussi omniprésente qu’aux États-Unis. “Cette énorme augmentation de la demande de gaz naturel pour la production d’électricité est principalement due aux températures élevées enregistrées à la suite de la canicule”, a déclaré la société de services publics espagnole Enagas dans un communiqué la semaine dernière.

Des questions planent sur l’approvisionnement en gaz de l’Europe, les pays essayant frénétiquement de remplir les installations de stockage avant l’hiver. Les “prochains mois seront critiques”, a déclaré lundi Fatih Birol, directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie. “Si la Russie décide de couper complètement l’approvisionnement en gaz avant que l’Europe ne puisse atteindre ses niveaux de stockage à 90%, la situation sera encore plus grave et difficile.”

L’attention tombe cette semaine jeudi, lorsque le gazoduc Nord Stream 1 reliant le gaz russe à l’Europe devrait reprendre ses activités après une interruption prévue de 10 jours pour maintenance. L’Allemagne, en particulier, est paralysée par ce qui peut ou non arriver, selon que le président russe Vladimir Poutine et le géant de l’énergie Gazprom éteignent le robinet – une décision qui coûterait également au Kremlin, mais néanmoins étranglerait certaines des principales économies européennes. .

“Tout peut arriver”, a déclaré le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, dans une interview à la radio. « Il se pourrait que le gaz coule à nouveau, encore plus qu’avant. Il se pourrait que rien ne vienne du tout.

Ce que la chaleur extrême fait au corps humain

Certains commentateurs occidentaux pensent que le bluff de Poutine doit être appelé et que la confrontation avec le Kremlin doit s’intensifier. « Un hiver européen long, froid et rempli de calamités de pénuries d’électricité et de troubles se profile », a écrit Simon Tisdall du Guardian, déplorant « l’illusion » de l’OTAN selon laquelle le conflit en Ukraine pourrait être confiné à cette seule nation. “Et comme un compteur de gaz à pièces, le prix de la timidité et de la myopie des dirigeants occidentaux augmente d’heure en heure.”

Au-delà de la guerre, les dirigeants européens font pression pour un avenir énergétique sans dépendance vis-à-vis de la Russie – mais pourraient faire face à des pénuries importantes à court terme. La perspective que les approvisionnements en gaz russe tombent d’une falaise a déjà déplacé l’Europe dans des directions problématiques. Habeck, l’un des politiciens verts les plus influents d’Europe, a pris des mesures qui entrent directement en conflit avec les engagements de réduction des émissions pris par les États membres de l’Union européenne. Et il n’est guère seul.

« Les options de l’Allemagne sont peu nombreuses, imparfaites et déplaisantes », a observé Constanze Stelzenmuller dans le Financial Times. «Habeck remet en ligne les centrales au charbon sales et dit aux gens de prendre des douches plus courtes. Il rationalise les achats et assouplit les restrictions environnementales pour construire des terminaux fixes de gaz naturel liquéfié ; en attendant, il loue des terminaux flottants. Et il a courtisé les dirigeants autoritaires du Golfe à la recherche d’approvisionnements alternatifs en GNL.

L’Europe est sans doute en tête du monde dans sa transition vers les énergies renouvelables. Mais la plupart des pays de l’UE restent dépendants du gaz naturel pour faire avancer leur économie. « La guerre en Ukraine a mis en lumière à quel point [Europe’s climate] les ambitions reposaient sur le gaz acheminé depuis la Russie pour garder les lumières allumées et les usines ronronnantes en attendant un gain de centaines de milliards d’euros d’investissements prévus dans les énergies renouvelables, les voitures électriques et les technologies pour réduire les émissions de l’industrie lourde », a noté Bloomberg News.

Ces cartes montrent à quel point il fait excessivement chaud en Europe et aux États-Unis

Maintenant, les analystes voient un pic considérable d’émissions en vue. De nombreux pays européens ont intensifié l’utilisation du charbon, tout en encourageant de nouveaux investissements dans l’extraction et le stockage à long terme des combustibles fossiles. “Cela me semble être une tentative de l’industrie pétrolière et gazière de mettre fin à l’accord de Paris”, a déclaré Bill Hare de Climate Analytics, un groupe consultatif à Berlin, faisant référence au traité international historique de 2015 sur le changement climatique dans une interview avec le New York Times. “Et j’ai très peur qu’ils réussissent.”

D’un autre côté, les experts voient également les gouvernements européens doubler leurs investissements dans les énergies renouvelables, y compris des extensions majeures de la capacité solaire de l’UE. Selon une analyse des groupes de réflexion Ember et du Center for Research and Clean Air, les tendances actuelles pourraient voir 63 % de l’électricité de l’UE produite à partir d’énergies renouvelables d’ici 2030, contre 55 % selon les politiques proposées jusqu’en 2019.