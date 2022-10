La crise énergétique en Europe durera des années – Hongrie

Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, déclare que les problèmes géopolitiques et de sécurité sous-jacents sont à blâmer

La crise énergétique en cours en Europe devrait être longue et s’étendre jusqu’en 2023 et 2024, et peut-être au-delà, a averti le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto, à l’issue d’une réunion des ministres européens de l’énergie mercredi.

“Nous assistons maintenant à la première crise énergétique mondiale de l’histoire, et c’est à long terme”, a proclamé Szijjarto, expliquant que la crise est alimentée par des “des raisons géopolitiques structurelles liées à la sécurité”, qui nécessitent “des solutions à long terme”.

Le diplomate a noté que « des institutions internationales qui conservent encore un peu de bon sens » avertissent également qu’il s’agit d’une crise à long terme et d’un problème qui existera “pas seulement cet hiver, mais le prochain et celui d’après aussi.”

Szijjarto a également mentionné que l’approvisionnement énergétique de la Hongrie a été sécurisé, après que le pays a conclu un accord avec la Russie et a reçu du gaz via le gazoduc TurkStream sans interruption.

Lire la suite La Hongrie appelle à modifier la politique de sanctions de l’UE

“C’est pourquoi le gouvernement hongrois accorde une attention particulière à la garantie du fonctionnement physique et juridique du Turkish Stream, car il s’agit d’un intérêt fondamental de notre sécurité nationale”, a-t-il ajouté. a-t-il déclaré, notant que les installations hongroises de stockage de gaz sont remplies à 48,2 % de la consommation annuelle, alors que le niveau de remplissage moyen pour l’Europe est actuellement de 26,9 %.

La Hongrie reçoit environ 80 % de son gaz du géant gazier russe Gazprom. Alors que la Russie a interrompu l’approvisionnement en gaz d’un certain nombre de pays, la Hongrie a signé un accord avec Moscou fin août pour des livraisons supplémentaires en plus des volumes déjà convenus.

Le président hongrois Viktor Orban avait auparavant accusé les dirigeants de l’UE d’avoir déclenché la crise énergétique actuelle en introduisant “contreproductif” sanctions contre l’énergie russe suite à la campagne militaire en cours de Moscou en Ukraine. Budapest a demandé à plusieurs reprises “la politique ratée de Bruxelles” à modifier, notant que les sanctions “n’ont pas comblé les espoirs qu’on plaçait en eux”, alors que l’Europe est “Saigne lentement.”

Le président Vladimir Poutine a comparé les tentatives du bloc de se couper des combustibles fossiles russes à des “suicide.”