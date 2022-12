La crise énergétique en Allemagne est un signal pour couper du bois et s’approvisionner

Des cordes de bois étroitement empilées bordent le côté de la maison d’un couple dans le sud de l’Allemagne, tandis qu’une autre famille plus au nord a tapissé son sous-sol d’étagères empilées de pâtes, de riz, d’huile de cuisson et de boîtes de pois chiches, de lentilles et de tomates.

Dans le centre de l’Allemagne, un homme qui s’est longtemps méfié de s’appuyer sur le gouvernement s’est assuré qu’il pourrait passer des semaines sans électricité ni chauffage ; il a rempli son grenier de glacières pour contenir de la nourriture, ainsi que d’un réchaud de camping, de bonbonnes de gaz et d’équipement d’énergie solaire pour garder les lumières allumées et rester connecté en ligne. D’autres bravent les eaux froides d’un lac local pour une baignade quotidienne, renonçant à une douche chaude à la maison.

Dans la plus grande économie d’Europe, les gens s’approvisionnent et se stockent. Alors même que les autorités publient des listes d’articles essentiels pour se préparer aux pannes d’électricité ou au rationnement du gaz naturel, de nombreux Allemands prennent les choses en main pour s’assurer qu’ils ont une maison chaude et de la nourriture sur la table pendant l’hiver.

Une majorité d’Allemands, 60%, font confiance à leur gouvernement, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques. Mais avec un barrage apparemment sans fin de missiles russes tombant sur l’Ukraine, contribuant à faire monter en flèche les prix de l’énergie et de la nourriture chez eux, de nombreux Allemands ont décidé que s’ils étaient confrontés au pire, ils pourraient être seuls. Ils veulent être préparés.