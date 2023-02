La crise énergétique de l’Afrique du Sud constitue une “menace existentielle” pour son économie

Londres

CNN

—



Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré l’état de catastrophe nationale en réponse à la longue crise énergétique du pays, la qualifiant de “menace existentielle” pour l’économie la plus développée d’Afrique.

Établissant les principaux objectifs du gouvernement pour l’année dans un discours sur l’état de la nation jeudi, Ramaphosa a déclaré que la crise est “une menace existentielle pour l’économie et le tissu social de notre pays” et que “notre priorité la plus immédiate est de rétablir la sécurité énergétique”. .”

Les Sud-Africains ont subi des coupures de courant pendant des années, mais 2022 a vu plus de deux fois plus de pannes d’électricité que n’importe quelle autre année, alors que les centrales électriques au charbon vieillissantes sont tombées en panne et que la compagnie d’électricité publique Eskom a eu du mal à trouver l’argent pour acheter du diesel pour les générateurs d’urgence. .

Les pannes d’électricité en Afrique du Sud – ou délestages comme on les appelle localement – durent jusqu’à 12 heures par jour. Le mois dernier, il a même été conseillé aux gens d’enterrer les morts dans les quatre jours après que l’Association sud-africaine des praticiens des pompes funèbres a averti que les corps mortuaires se décomposaient en raison des coupures d’électricité constantes.

L’intermittent l’approvisionnement en électricité entrave les petites entreprises et met en péril la croissance économique et l’emploi dans un pays où le taux de chômage s’élève déjà à 33 %.

Croissance du PIB de l’Afrique du Sud devrait diminuer de plus de moitié cette année pour atteindre 1,2%, selon les prévisions du Fonds monétaire international, citant des pénuries d’électricité ainsi qu’une demande extérieure plus faible et des «contraintes structurelles».

Ramaphosa a déclaré jeudi que l’état de catastrophe national commencerait avec effet immédiat.

Cela permettrait au gouvernement “de fournir des mesures pratiques pour soutenir les entreprises” et de sécuriser l’alimentation électrique des infrastructures critiques, telles que les hôpitaux et les usines de traitement de l’eau, a-t-il ajouté.

Ramaphosa, qui a été contraint d’annuler un voyage à le Forum économique mondial annuel de Davos, en Suisse, en janvier à la suite des pannes d’électricité, a également déclaré qu’il nommerait un ministre de l’électricité avec “l’entière responsabilité de superviser tous les aspects de la réponse électrique”.

En outre, le président a dévoilé des mesures anti-corruption Jeudi « pour se prémunir contre tout abus de fonds nécessaires pour faire face à cette catastrophe », et une équipe dédiée des services de police sud-africains pour « faire face à la corruption et au vol omniprésents dans plusieurs centrales électriques ».

La grande majorité de l’électricité de l’Afrique du Sud est fournie par Eskom via un parc de centrales électriques au charbon qui ont été surexploitées et sous-entretenues pendant des années. Eskom dispose de très peu d’alimentation de secours, ce qui rend difficile la mise hors ligne des unités pour effectuer des travaux de maintenance cruciaux.

Le service public a perdu de l’argent pendant des années et, malgré de fortes augmentations de tarifs pour les clients, compte toujours sur les renflouements du gouvernement pour rester solvable. Des années de mauvaise gestion et de corruption systématique seraient les principales raisons pour lesquelles Eskom n’a pas pu garder les lumières allumées.

Une vaste commission d’enquête dirigée par le juge Raymond Zondo sur la corruption et la fraude dans le secteur public en Afrique du Sud a conclu que les membres de l’ancien conseil d’administration d’Eskom devraient faire l’objet de poursuites pénales en raison de défaillances de la direction et d’une “culture de pratiques corrompues”.

— Rebecca Trenner a contribué au reportage.