La crise énergétique au Royaume-Uni est « plus importante que la pandémie »

Plus tôt cette année, le gouvernement britannique a tenté de protéger les ménages contre 90 % des augmentations attendues des factures d’énergie grâce à des réductions d’impôts, des remises sur les factures d’énergie et des paiements directs. Mais les prix du gaz naturel et de l’électricité ont grimpé en flèche depuis, tout comme les prévisions d’augmentations futures.

Des chercheurs de l’Institute for Government ont déclaré mardi que le gouvernement devrait dépenser 23 milliards de livres sterling supplémentaires (27 milliards de dollars) pour protéger les ménages contre environ 90% des augmentations prévues des factures d’énergie jusqu’en avril 2023. Compensation de la même proportion pour l’année à avril 2024 coûterait 90 milliards de livres supplémentaires.

Cette prévision correspond au coût d’une proposition de Scottish Power, l’une des plus grandes sociétés énergétiques du Royaume-Uni. Il a appelé le gouvernement britannique à protéger des millions de ménages en gelant leurs factures pendant deux ans, selon un rapport du Financial Times.

La facture annuelle moyenne s’élève actuellement à 1 971 £ (2 318 $) – en hausse de 54 % jusqu’à présent cette année – mais devrait dépasser 3 500 £ (4 117 $) lorsque la limite de prix supérieure sera fixée vendredi pour les trois derniers mois de cette année. Les analystes d’Auxilione, une société de recherche, affirment que le ménage moyen pourrait payer jusqu’à 6 433 £ (7 579 $) par an pour le gaz naturel et l’électricité au printemps prochain si le gouvernement n’intervient pas.

Scottish Power affirme que le gouvernement britannique devrait plafonner les factures d’énergie à 2 000 £ (2 356 $) et donner de l’argent aux fournisseurs pour faire face aux coûts beaucoup plus élevés du gaz et de l’électricité sur les marchés de gros.

Le coût de 100 milliards de livres sterling de la subvention proviendrait de l’augmentation des emprunts publics, financés par la fiscalité générale au cours de la prochaine décennie ou plus, a déclaré le Financial Times, citant des sources anonymes proches du dossier.

“Cela va être vraiment, vraiment horrible pour un grand nombre de personnes”, a déclaré lundi Keith Anderson, PDG de Scottish Power, à STV, une chaîne de télévision écossaise, faisant référence aux augmentations de prix.

“C’est plus important que la pandémie. C’est une grande crise nationale”, a-t-il ajouté.

La société n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNN Business.

Le programme de congé pandémique du gouvernement britannique, qui a duré 18 mois, a coûté près de 70 milliards de livres sterling (82 milliards de dollars). En mars 2020, lorsque l’épidémie de coronavirus a fermé les entreprises, le gouvernement a accepté de subventionner les salaires des travailleurs pour éviter les licenciements massifs.

Jusqu’à présent cette année, le gouvernement a offert environ 33 milliards de livres sterling (39 milliards de dollars) de soutien aux ménages pour les aider à faire face aux coûts énergétiques, grâce à une combinaison de réductions d’impôts, de remises sur les factures d’énergie et de paiements directs, a déclaré l’Institute for Government dans son rapport publié mardi. Le gouvernement britannique dit qu’il en fait plus.

“Nous connaissons les pressions auxquelles les gens sont confrontés avec la hausse des coûts, c’est pourquoi nous avons continuellement pris des mesures pour aider les ménages en introduisant progressivement une aide de 37 milliards de livres sterling”, a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle.

“Nous accordons un rabais de 400 £ sur les factures d’énergie cet hiver et huit millions de ménages les plus vulnérables bénéficieront d’une aide supplémentaire de 1 200 £. Bien qu’aucun gouvernement ne puisse contrôler les prix mondiaux du gaz, plus de 22 millions de ménages sont protégés par le plafonnement des prix, qui continue pour isoler les ménages de prix encore plus élevés », a ajouté le porte-parole.

Mais l’alarme se répand au sein de l’industrie énergétique britannique. Mardi, Philippe Commaret, un cadre d’EDF en France, un acteur majeur sur le marché britannique, a déclaré à la BBC que, sans plus de soutien, environ la moitié des ménages britanniques pourraient tomber dans la précarité énergétique dès le début de l’année prochaine, ce qui signifie qu’ils doivent consacrer plus de 10 % de leur revenu disponible à l’énergie.

Les dirigeants du National Health Service du Royaume-Uni ont mis en garde la semaine dernière contre une “crise humanitaire”. De nombreuses personnes pourraient tomber malades cet hiver car elles « sont confrontées au terrible choix entre sauter des repas pour chauffer leur maison et devoir vivre dans des conditions froides, humides et très désagréables », ont-ils déclaré.

Les prix de gros du gaz naturel ont commencé à augmenter l’année dernière lorsque les pays ont rouvert leurs fermetures pandémiques, provoquant une flambée mondiale de la demande.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie fin février et la crise énergétique qui en a résulté n’ont fait que pousser les prix encore plus haut. Les pays occidentaux ont interdit les importations de charbon et de pétrole russes, et l’Europe tente désespérément de se sevrer du gaz naturel russe.

Juin a été le premier mois enregistré au cours duquel le Royaume-Uni n’a importé aucun carburant de Russie, traditionnellement l’un de ses principaux fournisseurs, selon les données publiées mercredi par l’Office for National Statistics.

Des prix exorbitants ont provoqué la faillite de 29 petits fournisseurs d’énergie au Royaume-Uni depuis l’été dernier. Ceux qui ont survécu ont répercuté une grande partie des coûts sur leurs clients.

— Benjamin Brown a contribué au reportage.