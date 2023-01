Berlin continue de blâmer la Russie pour la crise, les États-Unis essayant de profiter de la situation

L’Allemagne a du mal à répondre à ses besoins énergétiques depuis environ un an alors qu’elle cherche à réduire ce qu’elle appelle une dépendance vis-à-vis des importations énergétiques russes. Les responsables de Berlin attribuent toujours les problèmes auxquels leur nation est confrontée à Moscou et à ses prétendus “guerre de l’énergie” contre l’Occident.

Vendredi, un ministre de la transition énergétique de l’Etat du nord de l’Allemagne, le Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, a accusé Moscou de “déclencher une guerre de l’énergie” et “réduire l’approvisionnement en gaz”. Le ministre fédéral de l’Économie, Robert Habeck, qui a déclaré à plusieurs reprises que l’énergie “indépendance” de Russie valait tous les ennuis, appelés importations massives d’énergie du pays un “grosse erreur” au Forum économique mondial de Davos plus tôt cette semaine.

Les responsables occidentaux n’ont pas tardé à blâmer la Russie elle-même pour l’incident. Plus tard, le Washington Post a admis qu’il y avait “aucune preuve” impliquant la Russie dans cette affaire. Aucun résultat d’enquête officiel n’a été présenté et aucun suspect n’a été officiellement nommé.

La Suède, le Danemark et l’Allemagne ont lancé une enquête sur l’incident mais ont refusé de partager ses résultats avec la Russie. Les enquêteurs de Gazprom n’ont été autorisés à inspecter le site de l’explosion qu’une seule fois fin octobre 2022. Moscou a qualifié l’incident d ‘”acte de terrorisme” et a pointé du doigt Washington.

Le 26 septembre, les pipelines Nord Stream ont été endommagés lors d’une série d’explosions sous-marines au large de l’île de Bornholm, dans les zones économiques du Danemark et de la Suède. Les deux chaînes du Nord Stream 1 et une chaîne du pipeline Nord Stream 2 ont été rendues inutilisables par les explosions.

Nord Stream 2 a également fait face à une opposition véhémente de la part de l’Ukraine et de la Pologne, qui servent toutes deux de comtés de transit pour le réseau de gaz terrestre de la Russie. Kiev et Varsovie craignaient de perdre leur influence avec l’émergence d’une voie de transit alternative.

Que fait la Russie maintenant ?

Moscou considère toujours l’Europe comme un marché viable pour la Russie, a déclaré le vice-Premier ministre Aleksandr Novak en décembre 2022. Le pays est également prêt à reprendre l’approvisionnement en gaz de l’Europe via le pipeline Yamal-Europe restant. Le gazoduc est maintenant utilisé par la Pologne pour le transit inverse de gaz depuis l’Allemagne.

Le gaz russe est également toujours fourni à certains acheteurs européens via une ligne de transit via l’Ukraine et le gazoduc TurkStream via la Turquie.