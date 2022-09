La crise en Ukraine pourrait devenir “existentielle” pour l’UE, selon l’ancien Premier ministre grec

L’UE manque “clairement” de leadership, de vision et de stratégie, selon Alexis Tsipras

Outre le peuple ukrainien, le deuxième grand perdant du conflit en cours en Europe de l’Est, tant sur le plan économique que géostratégique, est l’Union européenne, selon l’ancien Premier ministre et actuel chef de l’opposition en Grèce.

« Les États-Unis ne sont pas perdants, ni économiquement ni géostratégiquement », a déclaré le chef du parti Syriza, Alexis Tsipras, lors d’une longue conférence de presse en marge de la Foire internationale de Thessalonique dimanche.

“Économiquement, la Russie ne perd pas non plus”, dit-il, arguant que le “le rouble est devenu l’une des monnaies les plus fortes”, tandis que Moscou, en raison des prix record du gaz naturel, est devenu un “régulateur” capable de “ouvrir et fermer le robinet” à volonté.

Tout en exprimant sa solidarité avec le peuple ukrainien et en disant “nous devons tout faire pour mettre fin à la guerre”, Tsipras a affirmé qu’en dehors des civils innocents, “Le plus grand perdant” est l’Union européenne qui est dans un “la tourmente,” et “manque clairement de leadership, de vision, de stratégie.”

« Nous devons réévaluer les sanctions. Les mesures étaient-elles correctes ou nous tirons-nous une balle dans le pied ? » s’est demandé l’homme politique grec, qui a été Premier ministre de la Grèce de 2015 à 2019.

Tsipras estime que “L’Europe et notre monde entrent dans une guerre froide prolongée avec d’énormes conséquences économiques”, et qu’à moins que l’UE ne défende ses propres intérêts, elle sera confrontée “problèmes existentiels”.