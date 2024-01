La crise en mer Rouge pourrait durer un an, les attaques des Houthis « ne faisant qu’augmenter »

Torm, Hafnia, Stena Bulk, Hafnia, PA , Première ligne , Équinor, Euronav ferait partie des exploitants de pétroliers et des sociétés énergétiques qui ont choisi d’éviter la zone suite aux récents avertissements. Des sociétés dont Tom, Hafnia, Tankers Scorpion et Ardmore bénéficierait si les tarifs des camions-citernes augmentaient, a déclaré Nyttingnes.

“Alors que plusieurs opérateurs de camions-citernes évitent la zone suite aux frappes aériennes de vendredi, les temps de transit plus longs autour du Cap de Bonne-Espérance pourraient créer une pénurie d’approvisionnement en tonnage si la situation persiste, ce qui pourrait entraîner une hausse des tarifs et des stocks des camions-citernes, ” a déclaré Nyttingnes.

Dans un e-mail adressé à ses clients, Honor Lane Shipping (HLS) a déclaré que ses contacts avec les transporteurs prédisent « de manière informelle » que la situation en mer Rouge ne sera pas résolue avant au moins six mois et pourrait durer jusqu’à un an. “Si tel est le cas, nous nous attendons à ce que la flambée des taux de fret et la pénurie d’équipements se poursuivent jusqu’au troisième trimestre”, a-t-il conseillé aux clients.

Les effets d’entraînement des détournements de la mer Rouge se sont étendus aux marchés de l’énergie et, malgré les attaques répétées des États-Unis et de leurs alliés contre les rebelles Houthis, les experts du transport maritime affirment que la crise pourrait persister pendant des mois et conduire à une pénurie de conteneurs de fret.

Ces détournements rongent immédiatement l’économie égyptienne, dont le PIB dépend du canal de Suez, qu’elle possède et exploite. L’autre source importante de revenus du pays, les voyages, a été décimée à cause de la guerre entre Israël et le Hamas.

“Si le transit des pétroliers de Total sur le canal de Suez dépasse 8 millions de barils par jour, les pertes pour l’Autorité du canal seront probablement de l’ordre de 5 à 7 millions de dollars en fonction de la combinaison de pétroliers qui y transitent”, a déclaré Andy Lipow, président de Lipow Oil Associates. .

Cela s’ajouterait aux revenus perdus par les porte-conteneurs détournés, qui doivent payer entre 500 000 et 600 000 dollars par transit. Selon Kuehn + Nagel, 90 % du trafic des porte-conteneurs à destination du canal de Suez a été dérouté.

50 % du trafic de Suez pourrait être détourné

Une baisse de 40 à 50 % de toutes les traversées des navires Suez en raison de détournements de navires est possible, selon Ami Daniel, co-fondateur et PDG de Windward, ce qui pourrait créer une situation similaire à la crise de la chaîne d’approvisionnement de Covid pour de nombreux détaillants dépendants. sur les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Les PDG de la logistique ont averti CNBC que les réacheminements des navires entraîneraient des crises de conteneurs. Lorsque les navires sont en retard, les conteneurs à bord de ces navires seront en retard pour être traités et réutilisés à nouveau pour les exportations.

Goetz Alebrand, responsable du fret maritime pour les Amériques chez DHL Global Forwarding, met en garde depuis des semaines contre une crise imminente des conteneurs. “Plus de 4 millions de conteneurs (équivalents vingt pieds) sont destinés à des délais de transit plus longs et ne seront pas prêts dans la région Asie-Pacifique pour le prochain chargement”, a-t-il prévenu. “Compte tenu d’un retard de deux semaines dans les deux sens, cela pourrait signifier que quatre millions de conteneurs seront nécessaires pour être disponibles.”

La route de l’Asie vers l’Europe est la plus touchée par les retards. L’effet d’entraînement de cette situation se répercute sur la capacité des exportations européennes à s’exporter à un rythme fluide.

“L’Europe a ressenti le plus d’impact de la situation en mer Rouge étant donné qu’il s’agit de la principale route commerciale pour les marchandises en provenance d’Asie”, a déclaré Stephen Schwarz, vice-président exécutif de Wells Fargo Global Recevables and Trade Finance. “Cependant, à mesure que de plus en plus de navires sont détournés et empruntent des routes alternatives et plus longues vers l’Europe, cela commence à avoir un impact sur la capacité mondiale. Le retard des conteneurs, la capacité réduite et les temps de transit plus longs influencent tous les coûts de transport mondiaux, ce qui commencera à avoir un impact sur les entreprises américaines. plus longtemps, la situation en mer Rouge perdure. »

Paolo Montrone, responsable mondial du commerce chez Kuehn + Nagel, a déclaré que la crise actuelle des conteneurs aurait un effet d’entraînement sur les exportations européennes.

« Nous nous attendons à rencontrer des difficultés dans les terminaux européens, car les plus gros navires devraient arriver en dehors des horaires prévus. Cet afflux est susceptible de provoquer des congestions et des ralentissements dans les terminaux et les ports, affectant par la suite d’autres services tels que les expéditions de l’Europe vers les États-Unis. »

Les entreprises proposant des articles de plus grande valeur et des produits urgents se tournent également vers les airs. “Sur la base des expériences passées, nous prévoyons une augmentation des besoins en services de fret aérien dans les semaines à venir”, a déclaré Montrone.

Alan Baer, ​​PDG d’OL USA, a déclaré qu’il s’attend à ce que la crise des conteneurs ait également un impact sur l’Asie.

“Récemment, les transporteurs ont réduit le temps libre sur les conteneurs d’importation pour accélérer le retour des équipements vers l’Asie”, a déclaré Baer. “Cependant, étant donné les temps de transit plus longs que connaissent les navires, le marché pourrait être confronté à une pénurie de navires vides à travers l’Asie jusqu’à ce que les traversées reviennent à la normale.”

Les détaillants américains se disent prêts

Les retards des navires pendant la pandémie ont incité certains détaillants comme Dépôt à domicile , Costco et Walmart embaucher des charters pour accélérer les livraisons.

Evelyn Fornes, porte-parole de Home Depot, a déclaré qu’elle travaillait avec des transporteurs logistiques pour trouver des itinéraires alternatifs afin de limiter tout impact du conflit en mer Rouge.

“Dans le cadre de nos activités habituelles, nous avons toujours des plans en place pour faire face à des perturbations potentielles chez l’un de nos partenaires”, a écrit Fornes dans un e-mail. « Nous disposons d’une chaîne d’approvisionnement vaste et diversifiée avec un certain nombre de partenaires, nous sommes donc habitués à être flexibles et agiles en cas de perturbations. Ce type de flexibilité est ce qui nous a permis de nous adapter et de déplacer des volumes sans précédent pendant la pandémie, malgré des perturbations importantes. »