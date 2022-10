La crise en Haïti mérite une intervention, selon un projet de proposition américaine pour l’ONU

Les États-Unis ont rédigé une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies encourageant “le déploiement immédiat d’une force multinationale d’action rapide” en Haïti en réponse à la détérioration rapide de la situation sécuritaire et humanitaire dans ce pays, selon une copie de la résolution obtenue par le Washington Post. La rédaction de la résolution fait suite à une pression du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, pour la création d’une force internationale pour renforcer la Police nationale haïtienne alors que de puissants gangs armés déstabilisent le pays, perturbant l’approvisionnement en carburant et en électricité de la nation caribéenne appauvrie.

La résolution est le premier signe que l’administration Biden pourrait être disposée à participer à une mission en Haïti comportant une composante militaire. Les responsables américains ont été évasifs lorsqu’ils ont été interrogés sur les demandes d’envoi de forces américaines pour réduire la violence et la mauvaise gestion qui ont conduit à une épidémie de choléra et à une pénurie d’eau potable. La résolution n’identifie pas les pays spécifiques qui participeraient à la force de réaction rapide, ni ne précise quels rôles ces nations voudrait jouer.

Ni la Maison Blanche ni le Département d’État n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur le projet de résolution, qui a été rapporté pour la première fois par l’agence de presse McClatchy. Un porte-parole du gouvernement haïtien n’a pas non plus immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La forte hausse des prix du carburant déclenche de violentes manifestations en Haïti

Les États-Unis ont longtemps hésité à déployer des forces militaires en Haïti. Mercredi, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que les États-Unis allaient accélérer l’acheminement de l’aide humanitaire à Haïti et “augmenter et déployer” l’aide à la sécurité de la police nationale du pays “dans les prochains jours”. Il n’a pas précisé ce que cela pourrait impliquer, affirmant seulement que l’objectif était de “renforcer leur capacité à lutter contre les gangs et à rétablir un environnement sécuritaire stable dans le cadre de l’État de droit”.

Dans la proposition de la semaine dernière, Guterres a recommandé que les pays envoient une force d’intervention rapide qui serait suivie d’une mission dirigée par les Nations Unies. Dans le projet de résolution examiné par The Post, qui, selon un diplomate, était à jour vendredi, les États-Unis « encouragent le déploiement immédiat d’une force multinationale d’action rapide pour soutenir la [Haitian National Police]comme recommandé dans la lettre du Secrétaire général.

On ne sait pas dans quelle mesure les autres membres du Conseil de sécurité de l’ONU soutiennent une telle décision, si la Chine ou la Russie opposeraient leur veto à la proposition, ou si le projet actuel pourrait changer considérablement avant d’être proposé par les États-Unis dès lundi.

La résolution impose également un embargo sur les armes, un gel des avoirs et une interdiction de voyager aux éléments criminels en Haïti. Il désigne le chef de gang haïtien Jimmy Cherizier, connu sous le nom de Barbecue, comme quelqu’un qui « s’est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité d’Haïti et a planifié, dirigé ou commis des actes qui constituent de graves violations des droits de l’homme. ”

En Haïti, un dénommé Barbecue teste l’état de droit

Le mois dernier, Cherizier, qui dirige le groupe G9 Family and Allies, a bloqué l’accès au terminal de Varreux à Port-au-Prince, la capitale. Le port est responsable d’environ 70 % du carburant distribué dans le pays.

Cherizier souhaite un changement à la direction du pays, gouverné depuis l’an dernier par le Premier ministre Ariel Henry, qui a pris le pouvoir après l’assassinat du président Jovenel Moïse. Le meurtre de Moïse reste non résolu.

Le blocus a exacerbé une situation économique et sociale désastreuse en Haïti. Les hôpitaux manquent de carburant au milieu d’une résurgence du choléra au début du mois. Les banques sont ouvertes trois jours par semaine, contre six normalement. Au moins une succursale bancaire doit fermer la semaine prochaine en raison de la pénurie de carburant.

Le choléra refait surface en Haïti alors que les gangs entravent l’accès à l’eau et aux hôpitaux

Selon le Programme alimentaire mondial, 4,7 millions de personnes en Haïti sont confrontées à divers degrés de faim, dont environ 19 000 connaissent ce que l’organisation considère comme des niveaux catastrophiques.

Port-au-Prince devient de plus en plus une île isolée avec des gangs, souvent liés à la classe politique et économique, bloquant les routes principales, éliminant pratiquement toute connexion avec le nord et le sud du pays. Leur emprise rend extrêmement difficile l’acheminement de l’aide humanitaire vers ceux qui en ont besoin.

Infériorisée par les gangs, la Police nationale d’Haïti a perdu le contrôle de la situation. Les médias locaux ont rapporté que ces derniers jours, un gang s’est emparé d’un véhicule blindé et a volé le matériel à l’intérieur.

Samedi, un premier lot de matériel de sécurité commandé au Canada est arrivé en Haïti. La cargaison comprend des véhicules blindés destinés à aider la police à lutter contre les gangs.