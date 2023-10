La crise en Cisjordanie s’intensifie alors qu’Israël frappe Gaza

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Avant le 7 octobre, les analystes s'inquiétaient davantage de la Cisjordanie que de Gaza, comme étant l'étincelle potentielle d'une explosion de la violence israélienne et palestinienne.. L'année civile a été marquée par une recrudescence des violences impliquant des Palestiniens et des colons israéliens – ces derniers étant enhardis par une coterie de ministres d'extrême droite influents occupant des postes importants au sein du cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Les groupes de défense des droits humains ont observé une escalade des attaques perpétrées par des colons armés, qui ont pris d'assaut les villages palestiniens, vandalisé les propriétés palestiniennes et détruit les récoltes palestiniennes. Un environnement sécuritaire tendu a entraîné une hausse du militantisme palestinien, l'armée israélienne déployant la majeure partie de ses effectifs pour contrer les menaces perçues en Cisjordanie.

Même avant le déchaînement sanglant du groupe islamiste Hamas dans les villes et les kibboutzim du sud d’Israël il y a trois semaines, qui a déclenché une réponse israélienne punitive et brutale, 2023 a été l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens de Cisjordanie depuis deux décennies. Mais au lendemain du jour le plus meurtrier de l’histoire d’Israël, la balance a encore penché. À l’ombre de la guerre à Gaza, les colons israéliens ont intensifié leurs attaques contre les communautés palestiniennes de Cisjordanie. Des groupes de miliciens colons, certains se déplaçant sur des VTT, ont incendié des maisons palestiniennes. Un Palestinien récoltant des olives était abattu par un colon juif Cette fin de semaine.

Le groupe israélien de défense des droits humains B’Tselem affirme qu’au moins sept Palestiniens ont été tués par des colons israéliens depuis le début de la guerre à Gaza ; Plus de 100 Palestiniens en Cisjordanie ont été tués par les forces israéliennes au cours de la même période, selon les Nations Unies, alors que les tensions s’accroissent. Des centaines de Palestiniens ont été chassés de leurs foyers par des colons, qui semblent agir dans une certaine impunité. Cela a fait craindre aux Palestiniens de Cisjordanie que le moment fébrile actuel ne soit le prélude à une campagne plus large de violence et d’expulsion.

« La guerre à Gaza a donné le feu vert aux colons », a déclaré à mes collègues Tariq Mustafa, qui a fui sa maison dans la communauté bédouine de Wadi Siq après les menaces des colons armés. « Avant, ils nous criaient d’aller à Ramallah. Maintenant, ils nous disent d’aller jusqu’en Jordanie.

La campagne israélienne contre le Hamas, implanté dans la bande de Gaza, domine naturellement l’attention. Mais cela a permis à une situation déjà en détérioration en Cisjordanie de dériver dans une direction alarmante. « Le manque d’attention a permis aux colons et à leurs forces de l’ordre, officielles (l’armée et la police) et semi-officielles (les agents de sécurité des colonies et les volontaires de droite agissant comme escortes), d’intensifier leurs attaques contre les bergers palestiniens et agriculteurs avec un objectif clair : expulser davantage de communautés de leurs terres et de leurs maisons », » a écrit la journaliste de Haaretz Amira Hass.

Selon l’organisation israélienne de défense des droits humains Yesh Din, des colons ont attaqué des Palestiniens en Cisjordanie à 100 reprises différentes et dans au moins 62 endroits entre le 7 et le 22 octobre – ce chiffre étant sans aucun doute plus élevé une semaine plus tard. Mais la violence s’inscrit dans une tendance plus profonde. Selon des données de l’ONU de septembre, 12 pour cent des communautés d’éleveurs palestiniens de Cisjordanie ont été forcées de quitter leurs maisons en raison de l’intimidation et de la violence des colons.

« Le gouvernement israélien soutient ces attaques et ne fait rien pour mettre fin à cette violence. » a pris note d’une déclaration récente de 30 groupes israéliens de défense des droits de l’homme et organisations de la société civile. « Au contraire : les ministres du gouvernement et d’autres responsables soutiennent la violence et dans de nombreux cas, l’armée est présente ou même participe à la violence, y compris dans les incidents au cours desquels des colons ont tué des Palestiniens. »

Le gouvernement d’extrême droite de Netanyahu comprend un certain nombre de politiciens extrémistes qui défendent spécifiquement l’expansion des colonies en Cisjordanie et l’annexion de certaines de ses terres – des mesures qui sont largement considérées par la communauté internationale comme illégales et comme un obstacle à la création d’un État palestinien viable. Cette dernière cause est une cause catégoriquement rejetée par des personnalités telles que le ministre des Finances Bezalel Smotrich et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, qui ont émergé des marges d’extrême droite de la politique israélienne pour accéder à des postes d’influence au sein du cabinet de Netanyahu. Smotrich a tristement appelé cette année au rasage d’une ville palestinienne entière en Cisjordanie. Ben Gvir, ces dernières semaines, s’est rendu dans diverses villes israéliennes et colonies de Cisjordanie pour distribuer des armes de grande puissance aux civils locaux.

La population juive des implantations en Cisjordanie dépasse le demi-million

Leur influence croissante et leur vision du monde en colère pèsent sur une année de violence croissante en Cisjordanie. Et cela pourrait être d’autant plus justifié que les attitudes israéliennes deviennent plus bellicistes à la suite des atrocités du Hamas. Environ un demi-million de colons vivent en Cisjordanie, dans des colonies jouxtant les terres et les habitations d’une population palestinienne six fois plus nombreuse. Pour la droite israélienne, les préoccupations sécuritaires sont primordiales. Pour les Palestiniens, la vie sous une occupation militaire implacable ne fait qu’alimenter davantage de désespoir et de radicalisation. Depuis le 7 octobre, les forces de sécurité israéliennes ont arrêté des centaines de Palestiniens en Cisjordanie dans le cadre d’une répression plus large contre les militants potentiels.

« Les mesures de sécurité radicales prises par Israël en Cisjordanie sont une extension de sa guerre contre le Hamas à Gaza, une tentative d’éliminer le groupe militant et de modifier définitivement l’équilibre des pouvoirs dans un conflit qui fait rage depuis des décennies », ont rapporté mes collègues il y a une semaine. . « Mais de nombreux Palestiniens et certains analystes préviennent que ces mesures pourraient avoir l’effet inverse. La présence du Hamas est limitée en Cisjordanie, où le mouvement rival Fatah détient le pouvoir, mais bon nombre de ses objectifs sont partagés par une nouvelle génération de groupes militants qui ont pris les armes ici au cours de l’année dernière. Les combattants sont jeunes, peu organisés et opportunistes.

Sentant les troubles imminents, l’administration Biden a exhorté Israël à maîtriser ses colons extrémistes. Président Biden dit la semaine dernière que leurs actions et incitations « jetaient de l’huile » sur une situation déjà instable. Mais dans le climat actuel, avec Netanyahu déterminé à une « puissante vengeance », c’est plus facile à dire qu’à faire.

« Un gouvernement israélien responsable aborderait le défi d’Israël en Cisjordanie comme une bataille sur deux fronts qu’elle est véritablement : contre la violence palestinienne et juive. » a écrit Alex Lederman du Israel Policy Forum. « Mais ce problème transcende la réalité politique actuelle d’Israël. Tout comme cette guerre incite les Israéliens à remettre en question des hypothèses de longue date sur la manière dont Israël devrait relever les défis posés par le Hamas à Gaza, elle devrait également les inciter à prendre en compte le fardeau sécuritaire inutile et évitable posé par le mouvement des implantations.