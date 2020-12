«Un jour, je suis resté sept heures», a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique. Le lendemain, il était huit, puis six. J’ai vu que mon travail était touché. Je dois travailler. Je dois vivre. «

Abu Mohammed, qui a refusé de donner son nom complet par peur d’être intimidé par les forces de sécurité, fait partie d’un nombre croissant de Syriens qui croupissent dans des rangées apparemment sans fin.

La crise du pain est peut-être la manifestation la plus visible et la plus douloureuse de la crise économique en Syrie. Il a vu la quantité de pain subventionné que la plupart des familles peuvent acheter a été réduite de moitié, voire plus. Les prix subventionnés ont doublé depuis octobre, malgré les promesses officielles au printemps selon lesquelles les hausses de prix du pain étaient une « ligne rouge » qui ne serait pas franchie.

Abu Mohammed, un ouvrier d’usine et père de cinq enfants, a déclaré qu’il avait besoin de trois à quatre sacs de pain par jour. Il achète deux sacs de pain grossier de mauvaise qualité à une boulangerie du gouvernement, la totalité de son lot dans le cadre du système subventionné. Il fait la queue dans des boulangeries privées pour d’autres pains de meilleure qualité. Quand il est désespéré – et quand il peut les trouver – il paie 10 fois le prix officiel d’environ 50 cents pour acheter plus de pains de mauvaise qualité à ce qu’il appelle «les marchands de crise du marché noir».

En dehors des grandes villes, l’arriéré peut être encore pire.

«Le pauvre homme qui vit dans le village est en panne d’essence; il a du bois. Il n’a plus de pain; il fabrique le sien », a déclaré un habitant de la ville côtière de Tartous, interviewé sur Facebook.

Les Syriens mangent du pain à presque chaque repas en Syrie. Les morceaux déchirés sont emballés dans des mini-sacs, tenus entre deux doigts pour ramasser du yogourt et des olives au petit-déjeuner. Il câline des légumes farcis pour le déjeuner et est emballé dans des commandes de shawarma de fin de soirée.

Traditionnellement, il est beaucoup plus gros, plus moelleux et plus fin que le pain pita trouvé aux États-Unis, et est vendu en piles d’environ sept dans des sacs en plastique transparent. Récemment, les Syriens ont commencé à se plaindre qu’il y avait moins de pièces dans chaque sac.

Dans une interview accordée au journal pro-gouvernemental Al-Watan au début du mois, le ministre de l’Agriculture Hassan Qatna a tenté de conjurer le mécontentement du public en disant: « Faisons à nouveau du pain dans nos maisons, au lieu d’attendre le gouvernement. »

Mais maintenant que les prix ont doublé, la qualité s’est détériorée et les lignes sont devenues ridiculement longues, des citoyens qui n’auraient pas osé se plaindre auparavant, craignant le gouvernement autocratique du président Bachar al-Assad, nourrissent leur colère. Cette colère s’est intensifiée après que le journal au pouvoir du parti Baath a rapporté plus tôt ce mois-ci que 500 tonnes de blé avaient disparu lors du déchargement d’un navire.

Selon le rapport sur la Syrie, qui surveille l’économie du pays, la Syrie a importé en moyenne plus de 1,1 million de tonnes de blé par an au cours des trois dernières années. Presque toutes les importations provenaient de Russie, un allié vital d’Assad, mais la propagation du coronavirus plus tôt cette année a contraint la Russie à restreindre les exportations de blé pour protéger son approvisionnement intérieur. Un responsable de l’établissement syrien des céréales a déclaré ce mois-ci que les entreprises russes avaient résilié six contrats avec la Syrie, réduisant de près de moitié les importations totales de blé.

Dans le même temps, la crise économique plus profonde – résultant de la guerre, de la mauvaise gestion, des sanctions américaines et des retombées d’un effondrement financier au Liban voisin – a érodé la valeur de la livre syrienne, la rendant inabordable pour l’importation de blé. La crise a également perturbé la production et la vente de la récolte.

Le blé est historiquement la plus grande récolte du pays, mais l’autosuffisance de la Syrie, pierre angulaire vieille de plusieurs décennies des politiques du parti Baas, a déjà été minée par la guerre et la sécheresse.

Depuis 2011, le pays est déchiré par la guerre civile après la révolte des Syriens contre Assad. Les trois provinces possédant les plus grandes terres arables – Alep, Raqqa et Hasakeh – ont toutes souffert des combats entre l’armée syrienne soutenue par la Russie, les rebelles soutenus par l’Occident et l’État islamique extrémiste. Les machines agricoles ont été détruites et les voies de navigation sont devenues dangereuses, tandis que les coûts de production ont augmenté.

Alors que des précipitations abondantes et une sécurité améliorée ont contribué au doublement de la récolte annuelle l’an dernier, la production nationale reste près de la moitié de la moyenne d’avant la crise à 2,2 millions de tonnes, selon les estimations de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Pour rallier les partisans, le gouvernement Assad a blâmé les États-Unis pour la crise, soulignant en partie l’effet des sanctions économiques américaines. Ceux-ci ont entravé la capacité de la Syrie à importer des pièces de rechange pour les machines et les pesticides et ont également perturbé les transactions financières, sapé la valeur de la livre syrienne et aggravé la crise économique plus large. Les sanctions américaines ont durement frappé les importations de carburant, obligeant de longues files de voitures à bloquer les routes à l’extérieur des stations-service, parfois pendant plus de 10 heures.

L’agence de presse d’État SANA a même accusé le président Trump d’incendies de forêt qui ont brûlé les champs de céréales, affirmant qu’il avait ordonné aux hélicoptères américains Apache de brûler un morceau de blé dans la province du nord-est de Hasakeh.

Le ministre de l’Education Darem Tabbaa est apparu dans une vidéo ce mois-ci sur un champ avec un gros bouquet de blé, exhortant les étudiants à planter la récolte. «Vous voyez maintenant l’importance du grain de blé», a déclaré le ministre, «quand vous faites la queue devant les boulangeries, quand vous vous réveillez pour le petit déjeuner, quand vous rentrez de l’école».

Ses commentaires ont été ridiculisés en ligne – les critiques déconcertés par son idée que le blé n’est rien de plus qu’une plante domestique.

Certains rapports dans les médias axés sur le gouvernement et les publications pro-gouvernementales sur Facebook suggèrent qu’il n’y a pas du tout de crise du pain. Ceux-ci ont été reçus avec indignation. Le résident de Tartous, qui a parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles, s’est dit particulièrement furieux contre les ministres qui «s’assoient là à se moquer des gens et pensent que tout va bien».

Les lignes de pain sont devenues si grandes qu’une boulangerie de Damas a érigé un maillon de chaîne de six mètres de haut pour arrêter les clients. Une photo d’hommes entassés dans ce qui semblait être un enclos ou une cage est devenue virale en ligne, provoquant la colère des Syriens dans leur pays et à l’étranger, enragés par les conditions humiliantes de prison.