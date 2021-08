La crise du transport maritime frappe les achats du Black Friday en Europe et les inondations en Chine

TOPSHOT – Une vue aérienne montre une zone complètement détruite par les inondations dans le quartier Blessem d’Erftstadt, dans l’ouest de l’Allemagne, le 16 juillet 2021. SEBASTIEN BOZON | AFP | Getty Images

La saison des achats des fêtes de 2021 pourrait être entachée de ruptures de stock et de retards d’expédition, car les récentes inondations en Europe et en Chine aggravent les chaînes d’approvisionnement mondiales déjà tendues. L’Europe de l’Ouest et la province chinoise du Henan – une plaque tournante des transports et qui abrite plusieurs grandes entreprises – sont aux prises avec les conséquences d’inondations dévastatrices. Les catastrophes ont endommagé les voies ferrées utilisées pour la livraison de marchandises et de matières premières dans les deux régions. L’eau s’est précipitée dans les zones industrielles, endommageant considérablement les installations, les machines et les entrepôts, ont déclaré à CNBC des entreprises du secteur de la chaîne d’approvisionnement. « Le Black Friday et la période des fêtes, pour lesquels les produits (et les matières premières) sont mis en scène, subiront le plus gros de l’impact », a déclaré à CNBC Pawan Joshi, vice-président exécutif de la société de logiciels de chaîne d’approvisionnement E2open. « L’électronique grand public, le mobilier des dortoirs, les vêtements et les appareils électroménagers continueront tous d’être rares à mesure que les achats de rentrée scolaire commenceront et se répercuteront sur la haute saison des achats des Fêtes », a-t-il déclaré. Les retards dans la distribution des matières premières nécessaires à la production de biens auront un effet en cascade et perturberont les chaînes d’approvisionnement « pendant des semaines et des mois », a déclaré Joshi.

L’inondation a le potentiel de jeter une autre clé dans le mix pour l’industrie automobile, qui est déjà sous le choc d’une pénurie de semi-conducteurs. Pawan Joshi vice-président exécutif, société de logiciels de chaîne d’approvisionnement E2open

Plusieurs entreprises, dont Thyssenkrupp, le plus grand sidérurgiste allemand, ont déclaré un cas de force majeure. Un cas de force majeure survient lorsque des circonstances imprévisibles, telles que des catastrophes naturelles, empêchent une partie de remplir ses obligations contractuelles, en l’exonérant de pénalités. Certaines des industries les plus durement touchées par les inondations comprennent l’automobile, la technologie et l’électronique, selon ceux avec lesquels CNBC s’est entretenu.

La production automobile a encore frappé après une pénurie de puces

La production automobile risque d’être touchée par des retards de fabrication, car nombre des principaux constructeurs automobiles mondiaux et leurs fournisseurs sont basés dans des régions dévastées par les inondations. « Les inondations ont le potentiel de jeter une autre clé dans le mélange pour l’industrie automobile, qui est déjà sous le choc d’une pénurie de semi-conducteurs », a déclaré Pawan. Les installations de fabrication en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Belgique devraient subir le plus gros des dégâts causés par les inondations, a déclaré à CNBC la société de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement Everstream par e-mail. De nombreux fournisseurs qui fournissent des pièces spécialisées pour les industries automobile, technologique et aérospatiale y sont basés, a déclaré Shehrina Kamal, vice-présidente des solutions de renseignement chez Everstream.

« Alors que les eaux de crue ont commencé à se retirer, la plupart des principales autoroutes et routes devaient être nettoyées au cours du week-end dernier ; cependant, en raison de l’étendue des dégâts d’eau dans certaines zones industrielles touchées, il est peu probable que les opérations de fabrication reprennent aussi rapidement, ce qui pourrait avoir un impact sur la disponibilité de l’approvisionnement. , » elle a dit. « Étant donné que certaines entreprises ont déjà émis des avertissements sur les bénéfices et même déclaré un cas de force majeure, les effets des inondations continueront probablement de se répercuter sur les chaînes d’approvisionnement pendant plusieurs semaines », a conclu Kamal. Klingelnberg, basé à Zurich, qui produit des composants d’engrenages, a averti que les dommages causés à son usine de Hueckeswagen en Allemagne pourraient nuire à ses objectifs de revenus pour 2021.

Perturbation du cuivre mauvaise nouvelle pour l’électronique

Les inondations pourraient également perturber l’approvisionnement en cuivre, qui est utilisé dans de nombreux produits, de l’électronique aux véhicules électriques. La province chinoise du Henan, frappée par les inondations, est un important centre de production de cuivre, a noté Vivek Dhar, analyste des matières premières à la Commonwealth Bank of Australia.

Les prix du cuivre ont fortement augmenté la semaine dernière en raison des problèmes d’approvisionnement, a-t-il déclaré, alors que le Henan a connu une forte croissance de la fusion du cuivre ces dernières années. « Les espoirs de demande de cuivre sont liés à la reconstruction des infrastructures endommagées dans le centre de la Chine. Le secteur de l’électricité en Chine est un moteur particulièrement puissant de la demande de cuivre », a écrit Dhar dans une note la semaine dernière. En Europe, Aurubis GmbH – un fournisseur de fils de cuivre de haute précision pour les secteurs de l’électronique et de l’équipement électrique – a déclaré un cas de force majeure sur les livraisons à la suite d’inondations importantes dans son usine, selon Everstream Analytics.

