La crise du tourisme provoquée par le séisme pourrait couper la survie des villages de montagne du Maroc

Au lendemain du tremblement de terre qui a fait plus de 2 900 morts au Maroc, beaucoup de ceux qui dépendent du tourisme craignent pour leurs moyens de subsistance. Le séisme du 8 septembre a endommagé des sites historiques à Marrakech, la quatrième plus grande ville du pays, mais les effets ont été plus graves dans le Haut Atlas, dans les villages dévastés plus proches de l’épicentre.

Avant l’arrivée du coronavirus, le tourisme représentait plus de 7 % du produit intérieur brut du Maroc. Près de 13 millions de touristes ont visité le Maroc en 2019, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Ces chiffres ont fortement chuté à mesure que la pandémie a interrompu les voyages dans le monde, mais le Maroc prévoyait une reprise complète en 2023. Le tremblement de terre pourrait perturber ces plans.

Après les deux tremblements de terre de février qui ont fait près de 60 000 morts en Turquie et en Syrie, le secteur touristique turc a mis du temps à se redresser.

Vous voyagez au Maroc ? Que savoir sur l’impact du tremblement de terre.

Marrakech, la plus grande ville touchée par le séisme au Maroc, est une plaque tournante et un point de passage pour les voyageurs de la région depuis près de 1 000 ans. La médina labyrinthique – les rues commerçantes qui constituent une grande partie de la vieille ville fortifiée – est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’organisation culturelle des Nations Unies.

Le principal lieu de rassemblement, Jemaa el-Fnaa, considérée comme la place la plus fréquentée d’Afrique, est bondée toute l’année de visiteurs, de vendeurs de fruits, de vendeurs de viande grillée et de musiciens de rue, qui entretiennent une atmosphère animée de carnaval jusque tard dans la nuit.

Comment la rigidité du gouvernement et la négligence de l’État ont entravé la réponse au séisme au Maroc

Si les quartiers modernes de la ville ont relativement bien résisté au séisme, certaines structures de la vieille ville ont subi des dégâts importants.

La mosquée Kharbouch, proche du centre de la médina, s’effondre.

« J’ai pu visiter la médina de Marrakech pour constater les dégâts causés à ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO », a écrit sur Instagram Éric Falt, directeur du bureau de l’UNESCO pour l’Afrique du Nord, basé à Rabat, au Maroc. « Ils sont bien plus importants que prévu. »

« Il y a d’abord des fissures importantes sur le minaret de la Koutoubia, l’édifice le plus emblématique, mais on peut aussi constater la destruction quasi totale du minaret de la mosquée Kharbouch, place Jama El Fnaa », écrit-il. « Les murs de la ville sont également endommagés à de nombreux endroits. Le quartier le plus visiblement touché est cependant le Mellah (ancien quartier juif) où les destructions de maisons anciennes sont les plus spectaculaires.»

Mais les craintes concernant l’impact sur le tourisme ne se limitent pas à la ville, où, en grande partie, la vie continue normalement après le séisme. Les communautés les plus durement touchées – les petits villages du Haut Atlas au sud de Marrakech, où la plupart des maisons sont encore construites dans un style berbère traditionnel avec des briques d’argile – dépendent également des revenus des randonneurs et autres visiteurs, attirés par leurs paysages pittoresques et accidentés.

Dans les villages marocains décimés par le séisme, les secouristes ne trouvent que des corps

« Alors que la plupart des touristes connaissent les monuments célèbres des grandes villes, les petits villages abritent leurs propres monuments qui souffrent de marginalisation depuis des décennies », a déclaré Brahim El Guabli, professeur agrégé d’études arabes au Williams College, à l’Associated Press. « L’ensemble du Haut Atlas marocain est parsemé de monuments historiques importants. »

Bien que les villes de montagne ne reçoivent qu’une fraction du trafic touristique qui traverse les grandes villes du Maroc, la région est parsemée d’anciennes mosquées et de ruines, de sentiers de randonnée et de parcs nationaux. Les personnes qui ont perdu leur maison et leurs proches lors du tremblement de terre doivent désormais se demander comment gagner leur vie.

« Le secteur du tourisme à Marrakech va souffrir pendant des mois, tandis que les zones environnantes nécessiteront des années de réhabilitation », a déclaré Rachid Aourraz, chercheur principal non-résident basé au Maroc au Middle East Institute, un groupe de réflexion de Washington.

« Je pense que le modèle de développement poursuivi dans la région doit être reconsidéré », a-t-il déclaré. « Compter uniquement sur le tourisme est illogique. L’activité économique doit être diversifiée pour éviter la stagnation causée par l’effondrement du secteur touristique en période de crise.»

Le gouvernement marocain a annoncé jeudi un plan visant à fournir des fonds de reconstruction aux personnes dont les maisons ont été détruites. Intissar Fakir, directrice du programme Afrique du Nord et Sahel au Middle East Institute, a déclaré qu’elle espérait voir ces « promesses raisonnables » introduire « un certain degré de surveillance » sur les normes de construction.

Dans une région où les villages pauvres – accessibles uniquement par des routes sinueuses et non asphaltées – bénéficient de services gouvernementaux limités et dépendent d’une agriculture à petite échelle, même un petit nombre de visiteurs peut constituer une source de revenus vitale.

« Certains de ces villages existent presque exclusivement grâce au tourisme », a déclaré Graham H. Cornwell, historien du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord à l’Université George Washington. « Une grande partie de l’impact économique sera invisible dans les endroits qui font également office d’habitations et d’entreprises – peut-être un petit café sur une terrasse à l’extérieur de la maison, payant en espèces. C’est impossible à quantifier. »

De nombreux villageois – en particulier des hommes, a expliqué Cornwell – se rendent à Marrakech pour travailler dans l’industrie du tourisme, certains dans l’économie informelle.

« Miraculeusement, ma maison est toujours debout. Cependant, le haut mur du jardin s’est effondré par-dessus et dans le patio. Dieu merci, personne n’est resté », a déclaré le propriétaire d’une maison répertoriée sur Airbnb dans un petit village du Haut Atlas. Il a parlé sous couvert d’anonymat pour préserver la vie privée de ses voisins, qui, selon lui, ont survécu par chance, après avoir été dehors lorsque le séisme a frappé. « Beaucoup étaient debout car il faisait chaud cette nuit-là, alors ils ont eu de la chance. »

Les autorités ne recommandent pas de voyager dans des endroits encore en train de se remettre d’un tremblement de terre, et les experts ont averti les voyageurs de ne pas alourdir le fardeau du pays. De nombreuses zones sont fermées aux touristes. L’ambassade américaine au Maroc conseille aux visiteurs d’éviter les zones touchées et de rester conscients que « les hôpitaux et les ressources dans les zones les plus touchées pourraient être mis à rude épreuve ».

Akim Elanbassi, propriétaire de l’agence de voyages Maroc, qui a déclaré au Washington Post avoir senti le séisme ébranler les murs de sa chambre d’hôtel dans la vallée de l’Ourika au Maroc avant de fuir vers Marrakech, a déclaré que de nombreux villages du Haut Atlas, loin de l’épicentre, ne seraient pas touchés et ne seraient pas touchés. continuer à accueillir les visiteurs.

Cornwell a suggéré que les touristes s’inspirent des entreprises locales des villes durement touchées, qui pourraient rester fermées pendant un certain temps.

L’office du tourisme du pays n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires sur le plan de relance ou sur la manière dont les visiteurs devraient ajuster leurs projets de voyage.