La crise du suicide incite les chefs d’Island Lake à demander l’égalité d’accès aux soins de santé

Les dirigeants de quatre Premières Nations éloignées du Manitoba demandent aux gouvernements provincial et fédéral d’en faire plus pour assurer un accès égal aux soins de santé et aux services sociaux afin de faire face aux problèmes croissants de santé mentale et de toxicomanie.

Les chefs des Premières Nations d’Island Lake ont tenu une conférence de presse mercredi avec l’Assemblée des chefs du Manitoba, l’Assemblée des Premières Nations et le député de Keewatinook Ian Bushie (NPD) pour demander plus d’options de soins de crise et de longue durée, y compris un hôpital, dans les communautés de Garden Hill, St. Theresa Point, Wasagamack et Red Sucker Lake.

“Tous les membres et dirigeants de la communauté d’Island Lake essaient quotidiennement d’aider les personnes qui souffrent tellement que le risque de suicide est une menace constante”, a déclaré Scott Harper, grand chef d’Island Lake Anishininew Okimawin, lors de la conférence de presse.

« Le Canada doit offrir aux Premières nations d’Island Lake une égalité réelle en matière de services de santé et de services sociaux dont bénéficient les autres Canadiens.

Il a appelé les deux paliers de gouvernement à des soutiens de crise plus immédiats et à des investissements à long terme, y compris la construction d’un centre de traitement des dépendances et d’un hôpital pour desservir les quelque 18 000 personnes qui vivent dans les quatre communautés.

“Une stratégie urgente est nécessaire pour faire face aux effets traumatisants intergénérationnels de la colonisation, combinés à des décennies de ressources et de financement insuffisants, qui ont créé une pandémie de souffrance”, a-t-il déclaré.

Les appels interviennent alors que Red Sucker Lake pleure la mort de deux personnes par suicide et 17 tentatives au cours des deux derniers mois. L’un de ceux qui sont morts était un jeune de 16 ans qui a été retrouvé dans une aire de jeux.

La communauté accessible par avion, située à environ 530 kilomètres au nord-ouest de Winnipeg, est en état d’urgence depuis deux semaines.

L’école de la Première nation de Red Sucker Lake, dans le nord du Manitoba, a fermé pendant un certain temps à la fin du mois dernier alors que les élèves et le personnel pleuraient le décès d’un élève. (Soumis par Sam Knott)

Le chef de Red Sucker Lake, Samuel Knott, a déclaré qu’il y avait un besoin urgent de plus de programmes pour les jeunes de la communauté, en plus d’une gamme d’options de traitement des dépendances et d’autres soins de base.

La plupart des gens n’ont même pas d’eau potable et d’évacuation des eaux usées chez eux, a-t-il déclaré.

“Le chaos, les problèmes de santé mentale, la sécurité alimentaire, les logements inadéquats ont des familles dans notre Première Nation dans des conditions du Tiers-Monde et ne font pas du mot” espoir “quelque chose que la Première Nation de Red Sucker Lake dirait même”, a déclaré Knott.

“La méfiance du gouvernement, les promesses vides, les faux espoirs, les traités rompus nous inquiètent, acculés au manque de soutien et de financement nécessaires pour être à égalité avec le reste de la société.”

Le chef de Red Sucker Lake, Sam Knott, a exprimé son inquiétude pour les jeunes de sa communauté face à une augmentation des tentatives de suicide. (Warren Kay/CBC)

Le chef de Garden Hill, Charles Knott, a également déclaré que les drogues, l’alcool et le manque de choses à faire contribuent à des défis qui pourraient être résolus avec des soutiens appropriés et des soins de santé locaux plus solides.

“Il y a quelques années, ce n’était pas comme ça, mais aujourd’hui, ces nouveaux médicaments qui sont arrivés dans notre communauté prennent le dessus”, a-t-il déclaré. “Nous avons besoin d’aide parce que nos jeunes souffrent. Ils n’ont rien à faire.”

Il y a quatre infirmières qui travaillent dans sa communauté d’environ 4 000 habitants, et cela doit changer, a-t-il déclaré.

Sa communauté a également besoin de soutien pour son programme de police des gendarmes locaux, qui, selon lui, n’est actuellement pas financé par le gouvernement.

“C’est là où nous avons le plus besoin d’aide, c’est pour surveiller nos communautés”, a-t-il déclaré.

Le chef de St. Theresa Point, Elvin Flett, a déclaré que le système actuel de transport par avion des personnes malades à Winnipeg ne fonctionne pas et coûte plus cher au gouvernement à long terme.

Lorsque le NPD était au gouvernement, il a soutenu une proposition de construction d’un hôpital local, mais ce soutien provincial a disparu une fois que les progressistes-conservateurs ont été élus, a-t-il déclaré.

“Je suis très déçu du fait que les PC ne se sont pas manifestés pour répondre au type de besoins que nous avons dans notre région”, a-t-il déclaré. “Pourquoi les gouvernements ignorent-ils le cri?”

La grande chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick, demande au gouvernement du Manitoba d’en faire plus pour soutenir les communautés des Premières Nations d’Island Lake. (Warren Kay/CBC)

La grande chef de l’AMC, Cathy Merrick, a suggéré que le Manitoba laisse la question au gouvernement fédéral et “oublie les plus de 18 000” résidents d’Island Lake.

La chef régionale de l’APN, Cindy Woodhouse, a déclaré que les communautés d’Island Lake doivent avoir accès aux mêmes soins que les Canadiens qui ne vivent pas dans des régions éloignées.

“Dix-huit mille personnes sans hôpital, qui ne voleraient jamais nulle part au Canada”, a déclaré Woodhouse.

Garrison Settee, grand chef du Manitoba Keewatinowi Okimakanak, qui représente les Premières Nations du Nord, a déclaré que les services limités et les obstacles aux soins dans les régions éloignées sont liés à l’histoire du colonialisme.

“Le système a perpétué des lois et des politiques de nature raciste, et ils doivent l’admettre”, a-t-il déclaré.

“Si nous voulons parler de réconciliation, débarrassez-vous du racisme dans le système. Il nuit à notre peuple, il le tue et nous devons l’arrêter.”

La ministre de la Santé mentale du Manitoba, Sarah Guillemard, a déclaré que la province est disposée à travailler avec le gouvernement fédéral pour trouver des solutions à long terme aux problèmes soulevés par les dirigeants des Premières Nations.

“Nous sommes heureux de nous joindre au gouvernement fédéral dans ces discussions pour examiner les moyens d’aider à soutenir les communautés, en particulier dans les régions rurales et du Nord où ces luttes s’installent vraiment”, a déclaré Guillemard lors d’une conférence de presse distincte.

Elle a déclaré qu’une équipe de sensibilisation du Manitoba Adolescent Treatment Centre a été en contact avec Red Sucker Lake et prévoit de visiter la communauté pour offrir son soutien.

CBC News a également demandé des commentaires à Services aux Autochtones Canada.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide :

Toute personne ayant besoin d’aide peut contacter la ligne d’assistance Hope for Wellness, qui fournit un soutien émotionnel immédiat et sans frais par téléphone et par chat en ligne et une intervention en cas de crise à tous les peuples autochtones du Canada.

Il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en anglais et en français, et sur demande en cri, en ojibwé et en inuktitut.

Appelez la ligne d’assistance sans frais au 1-855-242-3310 ou connectez-vous au chat en ligne à espoirdebien-être.ca .

Les autres ressources disponibles incluent :