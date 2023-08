La crise du recrutement dans les services de garde d’enfants révélée – malgré la promesse du budget Hunt

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Une crise de recrutement dans le secteur des services de garde d’enfants menace l’engagement de Jeremy Hunt d’étendre les services gratuits et de stimuler la main-d’œuvre, alors que de nouveaux chiffres montrent l’ampleur des luttes à travers l’Angleterre.

La chancelière a annoncé lors du budget une extension de 4 milliards de livres sterling des services de garde gratuits pour tous les enfants d’âge préscolaire à partir de 2025 – arguant qu’empêcher les parents de travailler était « préjudiciable à notre économie ».

Mais chaque région anglaise a du mal à recruter des éducateurs, selon une nouvelle analyse du Congrès des syndicats (TUC) utilisant les données de l’enquête Coram Family and Childcare.

Presque tous (95 %) des conseils municipaux anglais ont déclaré que les prestataires de services de garde d’enfants de leur région ont des difficultés à recruter des éducateurs possédant les compétences et l’expérience nécessaires pour faire le travail – et huit autorités locales sur 10 (80 %) le décrivent comme « très difficile ». ».

L’analyse suggère que la crise du recrutement dans les services de garde d’enfants est plus aiguë dans l’est de l’Angleterre, dans les Midlands de l’ouest et dans le nord-est – où 100 % des conseils ont déclaré que les prestataires trouvaient « très difficile » de recruter suffisamment de personnel.

Le TUC a déclaré que les bas salaires freinaient les efforts visant à développer les services de garde d’enfants – appelant M. Hunt à cesser d’ignorer le « secteur Cendrillon » et à introduire un salaire minimum de 15 £ de l’heure pour le personnel.

Le budget de mars de la chancelière a encouragé les mères qui ne travaillent pas à réintégrer le marché du travail pendant la crise du coût de la vie, permettant à certaines familles d’enfants âgés d’à peine neuf mois en Angleterre de bénéficier de 30 heures de garde d’enfants gratuites par semaine.

Mais les députés du comité restreint de l’éducation ont averti en juillet que l’expansion des services de garde d’enfants financés par l’État « ne fonctionnera pas » à moins que davantage ne soit fait pour remédier à la stagnation du financement et à la crise du recrutement qui frappe la profession.

Alors que le programme de financement de M. Hunt doublera presque les dépenses publiques consacrées à l’éducation de la petite enfance d’ici 2025, la commission a déclaré que le secteur était toujours confronté à un « grave défi de recrutement » et que de nombreux prestataires avaient été contraints de fermer leurs portes.

Le chancelier Jeremy Hunt a annoncé une grande expansion des services de garde d’enfants à Budget (Fil PA)

La dernière enquête Coram montre que près de la moitié (48 pour cent) des autorités locales anglaises déclarent que certains ou plusieurs prestataires ont dû réduire leurs effectifs. Quelque 44 pour cent déclarent que certains ou plusieurs prestataires ont réduit leurs horaires d’ouverture.

Les dirigeants syndicaux affirment que le secteur des services de garde d’enfants est confronté à une crise de personnel résultant de bas salaires endémiques et d’un travail précaire, qui frappe durement leur main-d’œuvre à prédominance féminine.

Plus de trois assistantes maternelles et praticiens sur cinq (62 %) gagnent moins que le salaire minimum vital de seulement 10,90 £ de l’heure, selon une nouvelle analyse du TUC. À 18 400 £, les éducateurs ne gagnent que 56 pour cent du salaire médian de tous les employés.

« La garde d’enfants et l’assistance sociale doivent cesser d’être des secteurs de Cendrillon », a déclaré le secrétaire général du TUC, Paul Nowak. « La demande de soins augmente. Prendre soin de soi est un travail qualifié, et la main-d’œuvre, majoritairement féminine, mérite un salaire et des conditions décents.

Il a ajouté : « Les ministres doivent introduire de toute urgence un salaire minimum de 15 £ de l’heure pour les travailleurs des services de garde d’enfants et des services sociaux. Et les ministres devraient exiger des employeurs qu’ils mettent fin au recours aux contrats zéro heure et versent des indemnités de maladie décentes à tous les travailleurs.

Megan Jarvie, responsable de Coram Family and Childcare, a déclaré : « il est vraiment préoccupant que nous constations des difficultés de recrutement dans tout le pays ». Elle a ajouté : « Des mesures sont nécessaires pour soutenir la main-d’œuvre afin de garantir que chaque enfant puisse accéder à une éducation préscolaire et à des services de garde de haute qualité. »

La secrétaire générale d’Unison, Christina McAnea, a déclaré : « Avec des taux de rémunération proches du minimum légal, les soignants ne restent souvent pas longtemps avant de démissionner pour un travail plus lucratif et moins stressant.

« Augmenter les salaires, améliorer la formation et offrir un parcours de carrière approprié sont essentiels pour mettre fin à la crise du recrutement et garantir que les gens reçoivent les soins dont ils ont besoin et qu’ils méritent. »