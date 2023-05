La crise du plafond de la dette pèse sur les marchés

Alors que le marché évalue la semaine dernière et se tourne vers la suivante, Wall Street se concentre sur l’incertitude entourant l’impasse du plafond de la dette à Washington et sur les inquiétudes croissantes quant à la menace d’une récession. Une rencontre entre le président Joe Biden et les dirigeants du Congrès des deux partis, qui devait avoir lieu vendredi, est désormais fixée au début de la semaine. L’enjeu est un accord pour augmenter la limite d’emprunt de la nation, qui doit être atteinte d’ici juin pour éviter un défaut historique des États-Unis. Les républicains, dirigés par le président de la Chambre, Kevin McCarthy, veulent associer des réductions de dépenses à tout accord visant à relever le plafond de la dette. Biden et les démocrates se disent prêts à parler de réduction des dépenses, mais uniquement en dehors des discussions sur le plafond de la dette. Le relèvement du plafond de la dette permettrait au gouvernement de payer des dépenses déjà engagées. Alors que les deux parties menacent de faire défaut, Jim Cramer a déclaré la semaine dernière qu’une telle rhétorique est très préjudiciable et pourrait provoquer une récession. Ce n’est « pas un bon moment » pour le marché, a-t-il ajouté, craignant une répétition en 2011. Cette année-là, le plafond de la dette a été relevé à la dernière minute mais pas avant qu’un été de querelles n’ait fait chuter le S&P 500 de 17 % de fin juillet à mi-août. Au cours de l’été, Standard & Poor’s a franchi une étape sans précédent et a abaissé la cote de crédit AAA des États-Unis. La semaine dernière, le marché a trébuché avec l’imminence de l’échéance du plafond de la dette et les inquiétudes suscitées par les faillites des banques régionales. Le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 ont clôturé en baisse vendredi et en baisse pour la deuxième semaine consécutive. Le Nasdaq a terminé en baisse vendredi mais a gagné du terrain pour la troisième semaine consécutive. Alors que les craintes de récession persistent, un atterrissage en douceur de l’économie demeure également une possibilité réelle. On espère que la Réserve fédérale mettra en pause en juin sa série de hausses de taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation. La banque centrale a relevé la semaine dernière ses taux pour la 10e fois en un peu plus d’un an. Selon l’outil CME FedWatch, le marché met plus de 30 % de chances sur une baisse des taux lors de la réunion de juillet de la Fed. Nous pensons qu’il est encore trop tôt pour commencer à penser à des réductions, mais les données économiques seront le déterminant ultime. Pourtant, il est grand temps de faire une pause dans la hausse des taux. La croissance économique a déjà été freinée par le cycle de resserrement. La semaine dernière, il y a eu de nouveaux signes de baisse des pressions sur les prix. En plus de ce que les banquiers centraux ont déjà fait, le resserrement des conditions de crédit en raison des récentes faillites de banques régionales et de la crise du plafond de la dette crée leur propre frein semblable à celui de la politique monétaire. Toute augmentation supplémentaire des taux serait exagérée. Au règlement de vendredi, l’indice du dollar américain se situait autour du niveau de 102 $, marquant sa meilleure performance hebdomadaire depuis février. L’or a terminé juste en dessous de 2 020 $ l’once. Le brut West Texas Intermediate a subi une baisse hebdomadaire de 1,8 %, marquant sa quatrième semaine négative consécutive. Le rendement du Trésor à 10 ans a terminé la semaine à environ 3,46 %. Dans le portefeuille, le détaillant hors prix TJX Companies (TJX), qui exploite TJ Maxx, Marshalls et HomeGoods, publie ses résultats trimestriels avant la cloche d’ouverture mercredi, dans une grande semaine pour les détaillants. Foot Locker (FL) rapporte avant la cloche vendredi. Voici quelques-unes des autres sociétés notables qui publient des résultats et les données économiques à surveiller dans la semaine à venir. Lundi 15 mai Avant la cloche : Azul (AZUL), Tower Semiconductor (TSEM), Costamare (CMRE) Après la cloche : Nu Holdings (NU), XP (XP), Fortuna Silver Mines (FSM) Mardi 16 mai Avant la cloche : Home Depot (HD), Baidu (BIDU), Tencent Music Entertainment Group (TME) 8 h 30 HE : Ventes au détail (avril) 9 h 15 HE : Production industrielle et utilisation des capacités (avril) 10 h HE : Affaires inventaires (mars) 12 h 15 HE : président de la Fed de New York, John Williams Mercredi 17 mai Avant la cloche : TJX Companies, Target (TGT) Après la cloche : Cisco Systems (CSCO), Synopsys (SNPS), Take-Two Interactive (TTWO) 10 h HE : Mises en chantier et permis de construire (avril) Jeudi 18 mai Avant la cloche : Walmart (WMT), Alibaba (BABA), Dole (DOLE), Bath & Body Works (BBWI) Après la cloche : Appliqué Matériaux (AMAT), Ross Stores (ROST) 8 h 30 HE : Inscriptions hebdomadaires au chômage et indice de la Fed de Philadelphie (mai) 10 h HE : Ventes de maisons existantes (avril) et indicateurs avancés (avril) Vendredi 19 mai Avant la cloche : Foot Locker, Deere & Co (DE) 8 h 45 HE: Le président de la Fed de New York, John Williams. Rétrospective, les avoirs de Two Club ont déclaré des bénéfices la semaine dernière, alors que les investisseurs tentaient de comprendre ce que deux rapports clés sur le ralentissement de l’inflation signifient pour le taux de la Fed. -plans de randonnée lors de sa réunion de juin. Nous avons également fait quelques échanges. Peu de temps après la cloche du lundi, nous avons acheté 40 actions supplémentaires de Caterpillar (CAT), portant la participation de Jim Cramer’s Charitable Trust dans CAT à 370 actions et augmentant sa pondération dans le portefeuille de 2,68 % à 2,99 %. Nous avions réservé des liquidités pour cette transaction le 1er mai, à la suite d’un recul des bénéfices du titre au premier trimestre. Mardi après-midi, nous avons profité de la faiblesse récente de Foot Locker pour renforcer notre petite position et améliorer notre base de coût moyen. Nous avons acheté 300 actions supplémentaires. La Fiducie détient désormais 1 000 actions de FL, augmentant sa pondération dans le portefeuille de 1,03 % à 1,47 %. Nous sommes dans Foot Locker – qui, comme indiqué, publie ses bénéfices dans la semaine à venir – pour son potentiel de redressement dans le cadre du plan pluriannuel « Lace Up » de la PDG Mary Dillon. Comme pour tout redressement, nous reconnaissons qu’il faudra un certain temps pour que les améliorations se matérialisent. Mais avec un rendement du dividende annuel de plus de 4 %, nous sommes récompensés pour notre patience. Wynn Resorts (WYNN) a réalisé un premier trimestre bien meilleur que prévu après la cloche de clôture mardi. Les propriétés de l’opérateur de casino à Las Vegas et Boston ont continué de montrer leur force et les opérations dans le centre de jeu asiatique, Macao, ont rejoint la fête. La direction a rétabli un dividende trimestriel de 25 cents par action. Les actions de Wynn ont clôturé vendredi sur une séquence de quatre défaites consécutives. Peut-être que la prise de profit est à blâmer. Le titre était toujours en hausse de 28 % depuis le début de l’année . Avant la cloche de mercredi, l’indice des prix à la consommation (IPC) d’avril était meilleur que prévu, avec une croissance de 4,9 % d’une année sur l’autre et sa première lecture inférieure à 5 % en deux ans. Plus particulièrement, l’inflation du logement, qui s’est avérée collante, a également ralenti pour la première fois depuis février 2021. Disney (DIS) a annoncé des résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2023 pratiquement conformes après la cloche de mercredi, grâce à la solidité de son activité de parcs à thème. Cependant, un nombre insuffisant d’abonnés et des pièces mobiles liées au plan de restructuration de la direction ont fait chuter les actions jeudi et plonger vendredi, clôturant une semaine difficile pour Disney. Avant la publication, nous avions dit que ce ne serait pas le trimestre d’évasion pour Disney, car les plans de réduction des coûts et de restructuration du PDG Bob Iger prendront du temps à apparaître dans les états financiers. L’indice des prix à la production (IPP) d’avril avant la cloche de jeudi a confirmé ce que l’IPC affichait la veille. L’IPP n’a augmenté que de 2,3 % d’une année sur l’autre, la lecture la plus basse depuis janvier 2021. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long TJX, FL, WYNN, DIS, CAT. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. Commerçants sur le parquet du NYSE, le 11 mai 2023. Source : NYSE