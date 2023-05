La crise du plafond de la dette américaine provoque «l’anxiété» économique mondiale – FMI

Le système financier mondial sera plongé dans l’incertitude à moins que les législateurs ne conviennent d’un accord, prévient le chef de l’agence

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a critiqué l’impasse actuelle du plafond de la dette à Washington entre l’administration Biden et les principales personnalités républicaines, affirmant qu’un défaut américain aurait un effet d’entraînement important sur la prospérité économique mondiale.

« Le marché du Trésor américain est le point d’ancrage de la stabilité du système financier mondial », Georgieva a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse à la suite de la consultation de l’article IV du FMI avec les chiffres économiques américains. « Vous tirez l’ancre et l’économie mondiale – ce navire sur lequel nous voyageons tous – est dans des eaux agitées et, pire encore, inexplorées. »

Georgieva a ajouté que « En ce moment, l’impact le plus significatif est l’anxiété dans le monde entier à propos de quelque chose qui ne devrait pas être un problème pour commencer », et ce défaut serait « inévitablement » provoquer une contraction des économies américaine et mondiale. Ce serait aussi, dit-elle, un « choc sur choc sur choc » pour les institutions financières encore sous le choc de la pandémie de Covid-19 et des vulnérabilités liées à l’opération militaire de Moscou en Ukraine

Les pourparlers entre les responsables de l’administration Biden et une équipe de délégués républicains dirigée par le président de la Chambre, Kevin McCarthy, sont restés dans l’impasse pendant une grande partie de la semaine dernière.

Les deux parties ont fait part de leur conviction qu’une percée pourrait être imminente, ce qui empêcherait un défaut au début du mois prochain qui empêcherait Washington d’effectuer les paiements requis à ses détenteurs d’obligations. Des experts, dont Moody’s Analytics et l’American Enterprise Institute, prédisent que ce scénario serait économiquement dévastateur et pourrait provoquer une crise financière mondiale.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré vendredi qu’elle avait déplacé le soi-disant « X-Date » – lorsque le Trésor manquerait de fonds pour faire face à ses paiements requis – au 5 juin par rapport à une estimation antérieure du 1er juin.

Le Trésor américain doit effectuer des paiements d’environ 92 milliards de dollars au cours de la première semaine de juin – un chiffre supérieur au montant des fonds qui devraient être disponibles – à moins que les États-Unis ne relèvent le plafond de leur dette. Les négociateurs républicains exigent des concessions de l’administration Biden, notamment en imposant des réductions des dépenses fédérales et de futures restrictions sur les dépenses.

Le président Joe Biden insiste pour approuver sans condition le relèvement du plafond de la dette, affirmant que les États-Unis paient toujours leurs factures à temps.

Cette impasse, cependant, est vexante pour Georgieva et le Fonds monétaire international. « Il est frustrant pour tout le monde d’avoir un problème résoluble qui est entre les mains des décideurs qui continuent de s’attarder jusqu’à la 12e heure », dit-elle.