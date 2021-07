La crise du NHS s’aggrave alors que la montée subite de Covid et la vague de chaleur déclenchent une « alerte noire » d’ambulance

LE NHS souffre alors que les cas de Covid augmentent et que la canicule déclenche des « alertes noires » d’ambulance.

Une combinaison d’infections accrues touchant le personnel et les effets du temps chaud auraient accru la pression sur les hôpitaux.

Les ambulances et les hôpitaux ressentent la pression alors que le pays se déverrouille Crédit : AFP

Ce graphique a été montré à la nation hier soir lors d’un briefing n ° 10 – les hospitalisations augmentent régulièrement

On pense que plus de la moitié du personnel d’une fiducie est en arrêt de travail en raison des règles d’isolement, car les patients de Covid augmentent d’un tiers en une semaine.

Cela survient alors que la Grande-Bretagne a assoupli les restrictions hier dans une mesure prudente pour se libérer du verrouillage – mais les cas Delta continuent d’augmenter.

The Independent rapporte que les hôpitaux et les services d’ambulance ont été touchés alors que les travailleurs sont transférés dans de nouveaux services Covid.

Et 999 appels seraient restés sans réponse pendant des minutes à la fois en raison d’un manque de gestionnaires d’appels.

Un ambulancier paramédical basé dans le Yorkshire a déclaré que les appels d’urgence étaient mis en attente avant de répondre, et un autre a attendu 12 minutes pour une réponse.

Ils ont dit : « Ce n’est pas sûr. Quand je regarde les emplois, je sais que dans cette pile il y a des emplois que nous allons manquer.

« Peu importe la qualité du triage, nous allons rater des choses juste à cause du volume de ce qu’il y a. Nous sommes à des niveaux records depuis un mois, personne ne sait pourquoi cela se produit. »

Un porte-parole du Yorkshire Ambulance Service a déclaré qu’il avait connu une forte demande au cours des dernières semaines.

Ils ont ajouté : « Nous continuons de répondre aux personnes dans le besoin le plus rapidement possible, mais reconnaissons que certains patients doivent attendre plus longtemps que nous le souhaiterions.

« Tous les appels d’urgence sont classés en fonction de la nature de la maladie ou de la blessure d’un patient et ceux dont la vie est en danger sont toujours prioritaires. »

Et les patrons des West Midlands ont déclaré qu’il y avait des niveaux de demande sans précédent, avec pas assez de gestionnaires d’appels pour faire face.

En Angleterre, au moins sept fiducies de services ambulanciers sur dix signalent des « pressions extrêmes » – souvent appelées « alertes noires ».

C’est le plus sérieux des niveaux d’escalade de la pression opérationnelle – utilisé pour mesurer le stress, la demande et la pression sur le NHS.

Des chirurgies ont été annulées ou retardées dans un certain nombre d’hôpitaux à travers le pays, car le personnel s’isole après avoir été interrogé.

Et de nombreuses fiducies réorganisent à nouveau leurs services pour faire de la place au nombre croissant de patients Covid.

Ellen Ryabov, directrice des opérations au Hull University Teaching Hospitals NHS Trust – l’un des hôpitaux souffrant d’isolements de personnel et d’afflux de patients – a déclaré: «Nous continuons à subir des pressions sur notre capacité en lits à Hull Royal Infirmary, mais la semaine dernière n’était pas différente des autres dernières semaines.

«Nous n’avons pas vu un grand nombre de patients attendre dans notre service d’urgence pendant la durée décrite, bien que certains patients attendent beaucoup plus longtemps que nous ne voudrions être admis dans un service. Nous leur présentons nos excuses pour ces retards. »

Les derniers chiffres montrent que 39 950 personnes ont été testées positives pour Covid hier.

Au cours du week-end, 48 161 nouveaux cas ont été signalés – le bilan quotidien le plus élevé depuis janvier de cette année, lorsque le pays est entré en détention.

Hier soir, Boris Johnson a fait preuve de prudence à l’occasion de la Journée de la liberté – et a averti que la pandémie « est loin d’être terminée ».

Dans une adresse sévère de sa quarantaine Checkers, le Premier ministre a supplié les Britanniques de ne pas devenir fous malgré le déverrouillage du big bang d’aujourd’hui et de continuer à s’isoler s’il est cinglé.

Le gouvernement s’attend à ce que les cas montent en flèche à mesure que les restrictions sont levées, mais mise sur les vaccins pour réduire les hospitalisations et les décès.

S’exprimant sur un lien vidéo grinçant, le Premier ministre a déclaré: « Il arrive un moment où les restrictions n’empêchent plus les hospitalisations et les décès, mais retardent simplement l’inévitable.

« Et donc il faut se poser la question : sinon maintenant, quand ?