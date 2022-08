La crise du NHS ne peut pas attendre le nouveau Premier ministre, admet le secrétaire à la Santé

Le NHS en Angleterre ne peut pas attendre qu’un nouveau Premier ministre s’attaque aux “défis très sérieux” auxquels il est confronté en automne et en hiver, a déclaré le secrétaire à la Santé.

Steve Barclay a déclaré que des décisions clés – y compris l’opportunité d’embaucher plus de personnel à l’étranger – devraient être prises avant le résultat de la course à la direction des conservateurs.

Le secrétaire à la Santé récemment nommé a déclaré qu’un “vrai sprint” sera nécessaire avant l’hiver pour protéger le NHS avant un afflux prévu de patients.

“Nous avons de très réels défis à relever en automne et en hiver, et en ce qui me concerne, il doit y avoir un véritable sprint au sein de Whitehall, et en particulier au ministère de la Santé, pour se préparer pour septembre”, a déclaré M. Barclay a dit Le télégraphe.

“Il y a urgence maintenant à se préparer, en particulier dans les domaines où le délai d’exécution est long”, a déclaré l’ancien chef d’état-major n ° 10. “Les décisions doivent être prises maintenant, pas attendre l’automne – à ce moment-là, ces délais mettraient la résolution à un stade trop tardif.”

M. Barclay a ajouté : “J’ai travaillé à un rythme soutenu ces dernières semaines pour accélérer nos plans de contingence, pour examiner des leviers spécifiques tels que l’augmentation significative de nos recrutements internationaux. Nous ne voulons pas que les gens soient retardés dans le service – c’est un mauvais résultat.

Ses commentaires interviennent au milieu de nouvelles inquiétudes concernant une crise de personnel dans le NHS, avec une analyse des chiffres de la main-d’œuvre révélant que le service de santé pourrait devenir trop dépendant des recrues de l’étranger.

Les chiffres de NHS Digital montrent que la part du personnel de santé recruté à l’étranger a presque doublé entre 2014 et 2021, selon une analyse de la BBC.

Selon le diffuseur, 34% des médecins rejoignant le service de santé en 2021 venaient de l’étranger, contre 18% en 2014.

La BBC a également constaté que la part des médecins britanniques rejoignant le service de santé était passée de 69% en 2015 à 58% l’année dernière, tandis que la part des nouvelles infirmières britanniques est passée de 74% à 61% au cours de la même période.

Pendant ce temps, la part des médecins recrutés hors du Royaume-Uni et de l’UE est passée de 18% à 34%, et la part des infirmières est passée de 7% à 34%.

Cela vient comme L’indépendant a révélé que des policiers armés sont envoyés pour sauver la vie de personnes en arrêt cardiaque parce que les ambulances « ne peuvent pas faire face » à la demande.

Les agents passent jusqu’à un tiers de leur temps sur des questions non policières, a averti un chien de garde, notamment en répondant aux crises de santé mentale et en transportant les patients vers A&E alors que les services d’ambulance sont confrontés à une «situation de crise chronique».

Andy Cooke, inspecteur en chef de la police de Sa Majesté, a déclaré L’indépendant que la police devient le « premier, dernier et unique recours » alors que les services du NHS sont sous pression.

Danny Mortimer, directeur général de NHS Employers, a appelé à une “action urgente” du gouvernement pour lutter contre les “pénuries chroniques de personnel à plus long terme”.

Il a déclaré: “Bien que l’accent soit également mis sur la croissance et la rétention de la main-d’œuvre nationale, nous ne pouvons pas échapper au fait qu’il y a 105 000 postes vacants dans le NHS et 165 000 postes vacants dans les services sociaux.”

“Nous avons besoin d’une action urgente et le nouveau Premier ministre doit s’engager à publier un plan de main-d’œuvre entièrement chiffré et financé pour faire face aux pénuries chroniques de personnel à plus long terme.”

Les ministres ont été accusés de superviser un gouvernement «zombie» alors que Liz Truss et Rishi Sunak se battent pour succéder à Boris Johnson, mais M. Barclay a insisté sur le fait qu’il prendrait des décisions clés en août pour préparer le NHS pour les mois à venir.

“Une partie de mon rôle consiste à me préparer aux pires scénarios raisonnables”, a-t-il déclaré. « Évidemment, ces pressions peuvent prendre différentes formes. Il se peut que vous attrapiez une mauvaise grippe, il se peut que les taux de Covid soient plus élevés que ce à quoi nous nous attendrions ou aimerions.

Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré: «Il y a plus de 4 300 médecins et 10 200 infirmières de plus travaillant dans le NHS par rapport à l’année dernière, et nous sommes sur la bonne voie pour fournir 50 000 infirmières de plus d’ici 2024.

« Nous renforçons notre recrutement local, notamment en ouvrant cinq nouvelles facultés de médecine et en offrant une augmentation de 25 % du financement des places dans les facultés de médecine sur trois ans jusqu’en 2020, les premiers diplômés de cette cohorte entrant en formation de base cette année.

Le porte-parole a ajouté: «Le personnel formé à l’étranger fait partie du NHS depuis sa création et il continue de jouer un rôle vital pour nous aider à lutter contre les arriérés de Covid.»

Le gouvernement a récemment signé des accords bilatéraux avec des pays comme l’Inde, les Philippines, le Kenya, la Malaisie et le Sri Lanka pour soutenir le recrutement et la formation d’infirmières.