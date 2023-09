La crise du logement laisse les évacués ukrainiens sans abri à Calgary. Voici pourquoi

Snijana Bora a été forcée de quitter son domicile à Kharkiv suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Elle a laissé son père, son frère et son mari derrière elle pour emmener sa mère et sa fille de quatre ans en sécurité au Canada – pour ensuite passer les trois derniers mois dans une recherche désespérée d’un endroit où vivre.

« C’était terrible. J’ai vraiment pleuré tous les jours », a-t-elle déclaré à CBC News.

« [It’s hard] quand tu as tout perdu et que tu ne peux pas le retrouver ici – surtout une maison, ce sentiment d’être chez soi. »

Les agences d’établissement de Calgary qui travaillent avec des familles comme la sienne affirment que le sous-financement chronique et la crise nationale du logement laissent de nombreux nouveaux arrivants sans abri ou dans un logement précaire.

Les agences affirment avoir trouvé de nouveaux arrivants dormant dans les rues de Calgary, à l’aéroport ou dans des refuges pour sans-abri parce que rien d’autre n’est disponible.

Après des années de lente migration internationale en raison de la COVID-19, les opportunités économiques et les crises mondiales poussent un nombre record de personnes vers l’Alberta à une époque où les logements sont de plus en plus indisponibles et inabordables.

Les données provinciales sur la migration nette montrent que l’Alberta a accueilli environ 36 000 migrants internationaux au premier trimestre de cette année – environ 70 pour cent du total des nouveaux arrivants. Ils étaient près de 30 000 dans les derniers mois de 2022. Sur la même période en 2019, ils étaient 10 400.

Une partie de l’afflux de ces derniers mois concerne plus de 40 300 évacués ukrainiens.

« Nous n’avions que 50 $ »

Oleksandr Maltsev, sa femme et leurs trois enfants vivent dans un hôtel depuis leur arrivée début août. Ils ont passé 18 mois en Roumanie pour aider d’autres Ukrainiens fuyant l’invasion russe.

« Puis nous sommes venus à Calgary. Nous n’avions que 50 $ », a-t-il déclaré.

Maltsev recherchait des logements abordables en dehors de la ville, dans des endroits comme Strathmore. Il est pressé par le temps, car ses trois enfants – âgés de 14, 11 et 9 ans – doivent commencer l’école et il doit trouver du travail.

« C’est beaucoup de stress. »

Oleksandr Maltsev et sa famille, photographiés à leur arrivée à Calgary au début du mois d’août. (Olexandre Maltsev)

Le gouvernement fédéral finance 75 chambres d’hôtel dans la ville pour des séjours de deux semaines pour les évacués. Les Maltsev ont épuisé ce créneau et il leur reste moins d’une semaine avant la fin de ce deuxième séjour, payé par une agence d’installation. L’Alberta offre également des hébergements d’urgence temporaires aux évacués.

Mais certains n’ont plus d’options.

L’équipe de sensibilisation d’Immigrant Services Calgary à l’aéroport international de Calgary a récemment trouvé un évacué ukrainien de 17 ans qui dormait plusieurs nuits dans l’aérogare.

Il a demandé à l’employé s’il pouvait retourner en Ukraine.

« Je pense que cela en dit long lorsqu’un enfant choisit de retourner dans une zone de guerre plutôt que de rester dans un pays qui peut, de manière réaliste, lui offrir une bonne vie », a déclaré Alka Merlin, leur directeur des communications et des relations extérieures.

Une crise pour les citoyens et les nouveaux arrivants

Le loyer à Calgary — la ville autrefois saluée comme une oasis abordable — est grimper plus vite que n’importe quelle autre grande ville du pays. Le prix des locations d’une ou deux chambres a bondi de 17 pour cent par rapport à l’année dernière, selon un rapport de Rentals.ca.

Un nombre croissant de nouveaux arrivants, une migration interprovinciale, des taux d’intérêt élevés et un loyer de 2,7 pour cent taux d’inoccupation Les prix des familles comme les Maltsev et les Bora sont exclus du marché de la location.

Une fois paiement fédéral est disponible pour les évacués, offrant 3 000 $ par adulte et 1 500 $ par enfant.

Bora vient de signer un bail en combinant ses ressources avec une autre famille ukrainienne évacuée. À plus de 2 800 $ par mois, le loyer était hors de portée pour elle seule.

Les évacués ukrainiens sont éligibles au logement social et à l’aide au loyer de la province, mais ils sont confrontés aux mêmes défis avec les listes d’attente et le manque de logements disponibles. À cela s’ajoutent des problèmes pour établir des références ou des antécédents de crédit lors de la demande de bail.

Les logements abordables sont rares. La liste d’attente de la Calgary Housing Company s’élève à 5 300 familles, soit une augmentation de 300 par rapport aux plus tôt cette année . La ville de Calgary estime également que 80 000 personnes je ne peux pas me permettre leur logement.

Ce ne sont pas seulement les évacués ukrainiens qui sont confrontés à la crise du logement au Canada. Les agences travaillent avec des travailleurs étrangers temporaires, des résidents permanents et des étudiants internationaux.

Ce graphique, du gouvernement de l’Alberta, montre l’augmentation de la migration internationale au cours des deux dernières années. (Gouvernement de l’Alberta)

Le Centre pour nouveaux arrivants a vu chaque année le nombre de personnes cherchant une aide au logement passer d’environ 400 personnes à 2 400 personnes au cours des cinq dernières années.

« L’idée selon laquelle le logement est un problème de Toronto ou de Vancouver est, à mon avis, un terme inapproprié », a déclaré Kelly Ernst, directrice des programmes du centre.

« Calgary n’est pas à l’abri de cette situation et notre ville a donc du mal à loger les gens qui arrivent. »

Le nombre de familles d’accueil – comme celle dans laquelle Bora vit actuellement – ​​diminue également, selon Immigrant Services Calgary.

Il existe également un retard dans les services d’évaluation linguistique et les permis de travail qui peuvent aider les immigrants à renforcer leur demande de location, ont indiqué les deux agences.

Ce que suit la formule fédérale

Les agences d’établissement ont également signalé que le manque de financement adéquat de la part du gouvernement fédéral exacerbait le problème.

Le Canada fournit un financement pour les services d’établissement aux provinces sur la base de la formule nationale de financement de l’établissement. Il est calculé sur la base d’une moyenne sur cinq ans de la proportion d’immigrants arrivant dans chaque endroit.

Le gouvernement fédéral a alloué 132,6 millions de dollars à l’Alberta sur un total de 1,1 milliard de dollars pour 2023-2024 (à l’exclusion du Québec, qui a son propre accord).

Cependant, si quelqu’un arrive en Ontario et se rend en Alberta quelques mois plus tard (ce que l’on appelle la migration secondaire), ce financement ne circule pas avec lui dollar pour dollar.

« Une ville comme Calgary ou une province comme l’Alberta recevra moins de financement pour ces nouveaux arrivants, ce qui amènera finalement la province à ne pas être en mesure de subvenir aux besoins d’un grand nombre de personnes », a déclaré Merlin.

Ottawa affirme que cette formule est un point de départ et que l’Alberta connaîtra une augmentation cette année en raison d’objectifs nationaux d’immigration plus élevés.

« Les allocations régionales initiales sont faites pour assurer la prévisibilité et à des fins de planification… Cependant, le ministère peut effectuer des investissements supplémentaires tout au long de l’année pour faire face aux pressions et lorsque des fonds supplémentaires seront disponibles », indique un communiqué du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. .

L’Alberta et la région des Prairies ont reçu cet été un financement supplémentaire de 16 millions de dollars, ajoute le communiqué.

Le gouvernement provincial de l’Alberta dépense 7 millions de dollars sur trois ans pour renforcer les services d’établissement et linguistiques disponibles. Il a également promis un milliard de dollars sur trois ans pour construire et exploiter des logements abordables et fournir des suppléments au loyer.

Selon les estimations de la ville de Calgary, plus de 2 000 nouveaux logements abordables sont nécessaires chaque année pour répondre à la demande. La moyenne actuelle est de 308 unités construites.

En mars, la province a demandé un examen des modèles de prestation de services existants à une rencontre des différents ministres de l’Immigration du Canada.

Les experts appellent à un meilleur suivi de la migration secondaire et à une réévaluation des modèles de financement afin que les agences disposent d’un argent proportionné aux personnes qu’elles servent.

Une fois son logement enfin trouvé, Bora se tourne vers la prochaine tâche : créer de nouveaux souvenirs pour sa fille qui a fêté son dernier anniversaire dans un abri anti-bombes. Elle plaisante en disant qu’une fois la famille installée, elle deviendra peut-être agent immobilier pour pouvoir aider d’autres familles.

« Je sais que le Canada aide et donne la chance de commencer une nouvelle vie, mais quand on est sans maison, on ne peut pas commencer quelque chose. »