La crise du logement exclut-elle les nouveaux arrivants qualifiés que le Canada souhaite attirer ?

Est-il juste d'augmenter l'immigration alors que les logements sont rares ?

Ankita Goel s’est montrée optimiste lorsqu’elle a décidé de quitter son emploi de consultante en management à Mumbai en 2019 pour suivre son mari à Vancouver, où il occupait déjà un emploi dans le secteur technologique.

Quatre ans plus tard, le coût de la vie en ville lui fait regretter son choix.

« Le logement est inabordable, les courses augmentent, le loyer augmente aussi, et cela me fait sérieusement envisager de quitter Vancouver », a déclaré Goel.

« Je pense que c’est injuste envers les nouveaux immigrants qui quittent leur communauté, qui laissent derrière eux leur emploi dans leur pays d’origine, qui partent et tout le reste et viennent dans un nouvel endroit, et puis tout est si difficile pour eux. »

Goel a déclaré qu’elle n’était certainement pas seule et qu’elle entendait des réserves similaires de la part d’autres nouveaux arrivants qu’elle connaît en Inde.

Ankita Goel, qui a déménagé de Mumbai à Vancouver en 2019, dit qu’elle ne peut pas recommander le Canada aux nouveaux arrivants potentiels en raison du coût élevé du logement et d’autres produits essentiels. (Soumis par Ankita Goel)

L’inflation au Canada ne montre aucun signe de ralentissement, et le coût du loyer et des prêts hypothécaires continue d’augmenter, ce qui entraîne une crise du logement abordable partout au pays.

Dans le même temps, le gouvernement fédéral a augmenté ses objectifs en matière d’immigration et vise à attirer 500 000 résidents permanents par an d’ici 2025 . Ces chiffres n’incluent pas nécessairement les travailleurs migrants et les étudiants internationaux, qui sont tous à la recherche d’un logement.

Christopher Ragan, directeur de l'École de politique publique Max Bell de l'Université McGill à Montréal, a déclaré qu'il pense qu'il est assez évident que le gouvernement considère l'immigration comme la clé de la croissance économique du Canada.

« Si vous voulez augmenter de manière significative l’afflux annuel d’immigrants – et c’est exactement ce que ce gouvernement a fait – alors je pense que vous devez vraiment vous assurer que toutes les autres pièces du puzzle travaillent dans la même direction. « , a déclaré Ragan.

Vik Singh, professeur adjoint en études de gestion mondiale à la Ted Rogers School of Management de l’Université métropolitaine de Toronto, a déclaré qu’il était possible que les immigrants hautement qualifiés cherchant à déménager au Canada commencent à y réfléchir à deux fois si la crise du logement ne s’améliore pas.

« Certainement, parce qu’ils ont probablement de meilleurs choix. Ils ont la possibilité d’aller dans d’autres pays s’ils envisagent vraiment d’y vivre », a-t-il déclaré.

Attaché aux objectifs en matière d’immigration: ministre

Goel a déclaré qu’une partie de la raison pour laquelle elle reste au Canada est qu’elle attend d’obtenir son passeport canadien, ce qui facilitera la demande d’un passeport canadien. Visa H-1B pour qu’elle puisse travailler aux États-Unis.

« Je sais qu’il y a des crimes armés et tout ça, mais c’est beaucoup moins cher, et il y a beaucoup d’endroits où on peut acheter des maisons là-bas », a-t-elle déclaré.

Singh a déclaré comprendre la logique de cette approche : « Si vous regardez le processus pour aller aux États-Unis, c’est beaucoup plus facile si vous avez un passeport canadien. »

La pandémie de COVID-19 et une poussée d’inflation qui fait grimper le coût de la vie ont créé un décalage dans les données dans le suivi du sentiment de satisfaction des nouveaux arrivants à l’égard des options de logement au Canada, a-t-il déclaré.

La plus récente enquête sur le logement de Statistique Canada a été menée entre octobre 2022 et mars de cette année, mais elle n’a pas encore été publiée.

L’année dernière, la société d’études de marché Léger a étudié les attitudes des nouveaux immigrants et a découvert 87 pour cent ont recommandé le Canada mais que le coût élevé de la vie était la réserve la plus répandue.

« Nous avons la plus forte demande que nous ayons jamais vue pour venir dans un pays comme le nôtre », a déclaré le ministre de l’Immigration, Marc Miller, à Cross Country Checkup, ajoutant qu’il ne voyait pas le Canada revenir sur ses objectifs en matière d’immigration. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

« J'ai entendu des histoires anecdotiques sur des personnes souhaitant quitter le Canada, mais les chiffres globaux que nous constatons à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada sont complètement à l'opposé », a déclaré le ministre de l'Immigration, Marc Miller.

« Nous avons la plus forte demande que nous ayons jamais vue pour venir dans un pays comme le nôtre. »

Miller a déclaré qu’il ne voyait pas le Canada revenir sur ses objectifs en matière d’immigration.

Relier l’immigration et les infrastructures

Singh a déclaré qu’il pensait que davantage de travail devait être fait pour lier l’immigration aux réalités économiques actuelles.

« Il pourrait peut-être y avoir des moyens d’encourager les nouveaux immigrants à se lancer dans le secteur des métiers spécialisés, car il y a des emplois disponibles là-bas. Et il y a certainement des emplois disponibles un peu partout au Canada. »

La Société canadienne d’hypothèques et de logement a constaté que le Canada avait besoin 3,5 millions de logements supplémentaires , en plus de ce qui est déjà en construction, pour restaurer l’abordabilité du logement. Un rapport de Études économiques TD publiées cet été ont constaté que le niveau actuel d’immigration au Canada ne ferait qu’aggraver le déficit de logements au cours des deux prochaines années.

« Quand j’entends le ministre Marc Miller dire qu’il n’y a aucune chance qu’ils ralentissent le nombre d’immigration… Je pense que tout va bien, à condition que vous ayez un plan sérieux pour résoudre ces autres problèmes. Je suis Je ne suis pas convaincu que ce plan sérieux existe », a déclaré Ragan, de l’Université McGill.

Miller a déclaré qu’il y avait du travail à faire pour améliorer le système d’immigration du Canada, en particulier en ce qui concerne la numérisation du processus, mais il estime que la crise du logement n’est pas imputable à l’immigration.

« Les gouvernements successifs, libéraux ou conservateurs, ont sous-financé ce domaine critique, et c’est un problème qui ne peut pas être imputé aux immigrants. La dette gratuite à laquelle nous avons assisté pendant la majeure partie de la décennie n’est plus une réalité actuelle. » » a-t-il déclaré, faisant référence aux faibles taux d’intérêt.

Obstacles à la recherche d’un logement

Syed Hussan, directeur exécutif de l’Alliance des travailleurs migrants pour le changement, a déclaré qu’il pense également que faire des nouveaux Canadiens des boucs émissaires pour la crise du logement ignore les problèmes sous-jacents. Lorsque l’immigration a ralenti pendant la pandémie, a-t-il déclaré, les prix de l’immobilier ont continué à grimper.

« Je pense que nous devons inciter les gouvernements fédéral et provincial à reconstruire des logements. Ce qui s'est produit au cours des 30 dernières années, c'est que cela a été laissé aux acteurs privés, et les acteurs privés ont échoué », a-t-il déclaré.

Syed Hussan, directeur exécutif de Migrant Workers Alliance for Change, s’exprime lors d’une manifestation en faveur des droits des travailleurs migrants devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, à Toronto, en août 2020. (Christopher Katsarov/La Presse Canadienne)

Même l’accès à un logement constitue un défi pour de nombreux nouveaux arrivants.

« Nous allons leur montrer des logements, et ils sont très choqués de voir ce que leur argent leur rapportera ici à Winnipeg. C'est donc vraiment décourageant », a déclaré Codi Guenther, directeur général de New Journey Housing.

Elle a déclaré que les nouveaux arrivants avec lesquels elle travaille pour trouver un logement se heurtent à toutes sortes d’obstacles – du manque d’antécédents de location et de cosignataires de bail à la taille des logements dont ils ont besoin et au fait qu’ils n’ont souvent pas de lettres de référence de la part des employeurs. .

Malgré ces difficultés, Guenther a déclaré que la plupart des nouveaux arrivants persévèrent et sont positifs à l’égard du Canada et des opportunités qu’il pourrait créer, en particulier pour leurs enfants.

Ankita Goel a vécu beaucoup de choses pendant son séjour à Vancouver, notamment s’être fait cracher dessus en public pendant la pandémie, mais a déclaré qu’elle pensait toujours que la ville aurait beaucoup à recommander si seulement le coût de la vie était pris en compte.

« Si ce n’était pas si cher, s’il n’y avait pas de logements inabordables, c’est facilement une ville de classe mondiale où vivre. »