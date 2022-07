La crise du logement d’une ville révèle un «château de cartes»

Avec le début de la pandémie, la région a vu un afflux d’acheteurs fortunés à la recherche d’une destination de travail à domicile avec de nombreuses commodités, et la migration a fait grimper encore plus les coûts du logement. À Ketchum, la ville voisine de Sun Valley, les responsables ont constaté que les prix des maisons avaient grimpé de plus de 50 % au cours des deux dernières années, la médiane atteignant environ 1,2 million de dollars. Les locations de deux chambres sont passées de moins de 2 000 $ par mois à plus de 3 000 $.

Ces secousses sont survenues après deux décennies de construction résidentielle minimale dans la ville et un changement radical ces dernières années qui a converti des logements occupés par des locataires en ceux qui étaient soit laissés largement vacants par leurs propriétaires, soit utilisés comme locations à court terme.

Des tendances similaires se produisent dans les stations balnéaires de Rocky Mountain West, notamment Jackson Hole, Wyo., Aspen, Colorado et Whitefish, Mont. Bien que certains grands employeurs, dont la Sun Valley Company, aient développé des options de vie de style dortoir pour les travailleurs saisonniers, ceux-ci n’ont guère fait changer les trajectoires de logement pour les communautés plus larges.

Des personnes se sont rendues dans une banque alimentaire régionale à Bellevue, dans l’Idaho, un après-midi récent, commandant des boîtes de nourriture dans un entrepôt rempli de céréales, de produits frais et de pommes de terre de l’Idaho. Une famille a déclaré qu’elle était expulsée du parc à roulottes où elle vivait parce que le terrain allait être réaménagé. Ils avaient été incapables de trouver un nouvel endroit et avaient peur de ce qui allait suivre.

La banque alimentaire a connu une augmentation de la demande au cours des deux dernières années, desservant environ 200 familles chaque semaine à près de 500 et le nombre continue d’augmenter, a déclaré Brooke Pace McKenna, dirigeante de la Hunger Coalition, qui gère la banque alimentaire.