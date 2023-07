La crise du logement à Lake Country au «point de basculement»: Homebuilders ‘Association

La crise du logement à Lake Country est à un point critique selon l’Association canadienne des constructeurs d’habitations Central-Okanagan (CHBA-CO).

L’association a réagi à une évaluation des besoins en logement présentée au conseil de district le 18 juillet.

Le directeur de la planification et du développement de Lake Country, Brian Zurek, a déclaré au conseil qu’environ 250 nouveaux logements doivent être construits chaque année jusqu’en 2031 pour répondre à la croissance démographique et à la demande.

« À l’heure actuelle, les nouvelles unités annuelles que nous créons ne répondraient pas aux besoins », a-t-il ajouté.

Zurek a déclaré que 67% des nouvelles unités devraient être d’une ou deux chambres à coucher, et un tiers de celles-ci seraient nécessaires aux ménages gagnant moins de 50 000 $ par an.

Selon l’évaluation, le comté de Lake a les coûts de logement mensuels les plus élevés pour les maisons unifamiliales par rapport à Vernon, Kelowna et le district régional Central Okanagan. Les loyers mensuels sont similaires à Kelowna mais plus élevés qu’à Vernon.

La diversité des logements est limitée à Lake Country, 66 % des logements étant des maisons individuelles.

Zurek a noté qu’il y a eu des progrès vers des unités multifamiliales supplémentaires pour combler le vide.

« Mais avec la demande croissante et continue de nouvelles unités, il serait difficile de desservir les ménages à revenu faible et moyen à l’avenir. »

Les locations à court terme sont également une préoccupation selon Zurek, réduisant potentiellement la disponibilité de logements locatifs, augmentant les coûts et les demandes d’abordabilité du logement.

« Nous disons qu’il y a jusqu’à 29% des unités dans le district qui pourraient être des locations de vacances à court terme. »

Com. Cara Reed a demandé ce qui pourrait être fait pour empêcher qu’une partie importante des nouveaux logements ne deviennent des locations à court terme.

« Parce que cela sape ce que nous essayons de faire, fournir des logements abordables aux familles à revenu moyen et faible manquantes », a-t-elle déclaré.

Le CHBA-CO veut que le conseil de Lake Country et les dirigeants communautaires trouvent un moyen de résoudre le problème.

«En travaillant ensemble, nous pouvons créer un Lake Country où chaque individu a accès à un logement sûr, abordable et digne», a déclaré Dan Winer, directeur général.

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

LogementCrise du logementCrise du logementLake Country