La crise du lait maternisé – The New York Times

Au cours des dernières décennies, ce type de concentration d’entreprises est devenu plus courant dans l’économie américaine, et il a tendance à être très bon pour les entreprises. Ils font face à moins de concurrence, ce qui leur permet de maintenir des prix plus élevés et des salaires plus bas. Thomas Philippon, économiste à NYU, qualifie cette tendance de “grand renversement”. Le sous-titre de son livre de 2019 sur le sujet est “How America Gave Up on Free Markets”.

Pour les travailleurs et les consommateurs, la concentration est souvent problématique. La pénurie de préparations pour nourrissons en est le dernier exemple. Si le marché comptait plus de producteurs, un problème chez l’un d’entre eux ne serait peut-être pas si grave. Il est même possible que le problème ne se produise pas du tout.