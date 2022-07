La crise du gaz en Europe est là

Nord Stream 1, le gazoduc qui achemine le gaz naturel de la Russie vers l’Allemagne, est fermé car il fait l’objet d’un entretien annuel. Typiquement, c’est la routine. Mais généralement, une guerre ne fait pas rage en Europe.

C’est pourquoi l’Allemagne – et le reste de l’Union européenne – craignait que lorsque cette maintenance de 10 jours devait se terminer le 21 juillet, le pipeline ne revienne pas en ligne. Au lieu de cela, la Russie pourrait le maintenir fermé ou réduire considérablement les flux qui le traversent, en représailles contre l’Allemagne et le reste de l’Europe pour les sanctions et leur soutien à l’Ukraine.

Un arrêt de Nord Stream 1 entraînerait encore plus de perturbations économiques sur le continent et le signe avant-coureur d’un hiver long, froid et tumultueux. Avant la guerre, l’Europe obtenait environ 40 % de son gaz de la Russie, principalement par le biais de pipelines ; L’Allemagne dépend de la Russie pour environ un tiers de ses importations de gaz. Le président russe Vladimir Poutine a suggéré que le pipeline reprendrait les livraisons, mais bien en deçà de sa capacité.

La Russie avait déjà réduit et réduit la quantité de gaz naturel qu’elle exporte vers l’Europe ces dernières semaines. En juin, la société gazière appartenant à l’État russe Gazprom a réduit de 60 % la quantité de gaz livrée via Nord Stream 1, une décision qu’elle a imputée à l’Occident, affirmant qu’une turbine nécessaire était en réparation au Canada, mais bloquée là-bas. à cause des sanctions. Les experts ont dit que c’était un prétexte, et plutôt fragile, mais cela a quand même poussé l’Allemagne et le Canada à agir.

Il devient déjà difficile d’isoler l’économie allemande, et plus largement celle de l’Europe, des menaces énergétiques de la Russie – et cela déstabilise davantage l’économie mondiale.

Alors même que les dirigeants européens ont sanctionné le charbon russe, commencé à introduire progressivement des sanctions sur le pétrole russe transporté par voie maritime et se sont engagés à réduire les importations de gaz naturel russe, l’Europe a eu du mal à se sevrer de l’énergie russe, en particulier du gaz naturel. L’Europe est à la recherche d’alternatives mais a du mal à garantir des remplacements rapides et abordables pour ce qui s’écoulait autrefois facilement par pipeline. Les pays européens ont également fixé des objectifs de stockage de gaz naturel pour éviter la catastrophe cet hiver, mais la diminution des livraisons de la Russie a rendu ces objectifs déjà ambitieux beaucoup plus difficiles à atteindre.

Mercredi, l’Union européenne a fait face à cette crise, se plaçant presque sur le pied de guerre avec un plan d’urgence pour réduire la consommation de gaz sur le continent afin d’éviter des pénuries plus dramatiques cet hiver, alors même que la canicule actuelle exacerbe la crise énergétique du continent. La proposition appelle les pays de l’UE à rationner le gaz et à réduire leur consommation d’environ 15 % dans l’ensemble du bloc.

« La Russie nous fait chanter. La Russie utilise l’énergie comme une arme », a déclaré mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

La dépendance de l’Europe vis-à-vis du gaz russe a toujours été une arme à la disposition du président russe Vladimir Poutine, et maintenant il la brandit. Poutine peut croire que les pressions énergétiques – augmentations des prix du carburant, ménages incapables de chauffer leurs maisons, industrie pataugeant et tout cela précipitant une récession – pourraient exploiter les fissures de l’alliance occidentale et déchirer l’Europe elle-même.

Poutine utilise son “point de levier maximal pour essayer d’obtenir les plus grandes concessions”, a déclaré Jeff D. Makholm, directeur général de NERA Economic Consulting. “Et le point d’effet de levier maximal est à l’approche de l’hiver 2023.”

L’Europe le sait, c’est pourquoi elle a cherché à s’éloigner de l’énergie russe par tous les moyens. On dirait que ça va arriver – mais pas tout à fait selon le plan initial. “Ce ne sont pas les pays européens qui ont fondamentalement réussi à réduire les importations de gaz russe”, a déclaré Anne-Sophie Corbeau, chercheuse mondiale au Center on Global Energy Policy de l’Université de Columbia. “C’est la Russie.”

La Russie a progressivement réduit le gaz. Puis il est venu pour Nord Stream 1.

Mercredi, von der Leyen a déclaré qu’au moins 12 pays ont été touchés par une coupure de gaz partielle ou totale, et que la quantité de gaz acheminée vers l’Europe est moins d’un tiers ce qu’il était à cette époque l’année dernière.

Le ralentissement des livraisons en Russie perturbe déjà les industries européennes, obligeant certaines usines à fermer. L’un des plus grands fournisseurs d’énergie d’Allemagne cherche à obtenir un renflouement du gouvernement ; les réductions de gaz pourraient à terme conduire à l’arrêt de certaines usines. Ces coupes budgétaires sont également susceptibles de nuire encore plus aux pays européens plus petits et moins riches, en particulier ceux qui dépendent davantage de la Russie et disposent de moins de ressources pour éviter une crise. L’Allemagne encourage les gens à prendre des douches plus courtes et plus froides ; Berlin a baissé la température de ses piscines. “Il vaut mieux prendre une douche froide en été qu’un appartement froid en hiver”, a déclaré Jürgen Krogmann, le maire d’Oldenburg, une ville du nord-ouest de l’Allemagne, selon le Washington Post.

La crainte d’une coupure complète du gaz russe a intensifié l’urgence de l’Europe à parer à cette crise, qui a mis des mois (ou, sans doute, des décennies) à se préparer. Même avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Russie n’avait pas augmenté ses livraisons de gaz pour répondre à la demande européenne et, dans les mois qui ont suivi le début de la guerre, a progressivement resserré le robinet. Dans le même temps, l’Europe, avec d’autres alliés, a imposé des sanctions punitives à la Russie et a clairement indiqué qu’elle voulait cibler le secteur énergétique russe, tout en essayant de minimiser une partie de la douleur de ses membres.

“Plus les dirigeants occidentaux menacent de sanctionner les exportations de pétrole russes sous quelque forme que ce soit, plus les Russes déplaceront le champ de bataille vers le gaz”, a déclaré Edward Chow, chercheur associé principal non résident au Centre d’études stratégiques et internationales. . “Parce que pour l’Europe, le gaz russe dans son ensemble est beaucoup plus difficile à remplacer qu’il ne l’est à remplacer le pétrole russe.”

Nord Stream 1 est le champ de bataille du moment. En juin, Gazprom a considérablement réduit la quantité de gaz circulant dans le gazoduc avant de fermer la route en raison de l’entretien annuel. Moscou a blâmé les coupes sur des problèmes avec les turbines de pompage de gaz. L’une de ces turbines avait été envoyée à Montréal, au Canada, pour des réparations, mais n’a pas pu être renvoyée en raison des sanctions. La plupart des experts considèrent que le problème de la turbine est fabriqué par Moscou, mais le gouvernement canadien a finalement accordé une exemption pour la turbine, qui aurait été renvoyée. Le Canada a défendu sa décision, affirmant qu’il soutiendrait l’accès de l’Europe à une énergie « fiable et abordable » pendant sa transition. L’Ukraine a condamné cette décision, mais ses alliés, dont les États-Unis, l’ont défendue.

Il est peu probable que ce soit suffisant. Mardi, Poutine a affirmé que Gazprom n’avait toujours pas reçu les documents nécessaires pour la turbine, ce qui signifiait que pendant que Nord Stream 1 se rallumerait, les volumes de gaz arrivant par Nord Stream 1 seraient réduits à environ un cinquième de sa capacité – bien que Poutine ait suggéré que l’Occident ne soit responsable que de ses règles de sanctions. Bien sûr, a ajouté Poutine, si l’Europe le voulait, elle pourrait enfin démarrer Nord Stream 2, un autre pipeline que l’Allemagne a gelé à la veille de l’invasion russe. Mais il a également indiqué qu’il pourrait même ne pas être en mesure de fournir tout le gaz dont les Européens ont besoin.

Cette incertitude est un jeu délibéré de la part de Poutine, et elle a forcé l’Europe à planifier une crise au cas où la Russie continuerait cette pression. Et mettre l’Europe à bout, c’est exactement ce que veut Poutine.

Poutine utilise le gaz pour tenter de diviser l’Europe

Le gaz russe était une bonne affaire, jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas. L’Europe, en particulier les puissances industrielles comme l’Allemagne, s’est appuyée sur l’accès bon marché et facile au gaz russe pour développer ses industries.

De nombreux alliés et partenaires ont averti que l’approfondissement des relations énergétiques de l’Europe avec la Russie était risqué et que Poutine pourrait utiliser des projets comme Nord Stream 2 pour saper l’énergie et la sécurité nationale de l’Europe. Mais certains ont défendu la coopération ; L’Allemagne, par exemple, a présenté Nord Stream comme un projet économique, distinct de sa relation politique avec la Russie. « Le partenariat est très, très profond, en particulier en Allemagne. Mais ils n’ont jamais, jamais pensé qu’il y aurait un moment où il y aurait une rupture totale, parce qu’ils voyaient cela comme une relation d’égal à égal. La Russie nous donne du gaz naturel, nous donnons de l’argent à la Russie », a déclaré Corbeau.

L’invasion de l’Ukraine a brisé cette notion, mais elle n’a pas changé la réalité : que l’Europe avait encore besoin de gaz russe. Cela a toujours été un facteur de complication lorsque l’Occident a cherché à punir Moscou pour son invasion, et c’est en partie pour cette raison qu’il était si surprenant que les dirigeants européens aient puni la Russie plus agressivement que beaucoup ne l’avaient prédit avant l’escalade russe. Ce choix allait toujours faire souffrir l’Europe aussi. Dans certains des débats sur les sanctions – comme avec l’interdiction par l’UE du pétrole russe – des divisions ont commencé à émerger, des pays comme la Hongrie obtenant des exclusions. Poutine ne va pas vraiment les laisser glisser. “M. Poutine, il aime diviser pour régner », a déclaré Corbeau.

La division, en particulier, est ce que recherche Poutine. La guerre en Ukraine approche de la barre des six mois. La Russie a échoué dans son objectif de guerre initial de prendre Kyiv, mais après s’être concentrée sur le Donbass, elle étend lentement, mais brutalement et sans pitié, son contrôle territorial dans la région. Menacer l’approvisionnement en gaz de l’Europe est un outil que Poutine peut utiliser “pour diviser l’Europe en matière de sanctions ou d’assistance militaire à l’Ukraine”, a déclaré Veronika Grimm, membre du Conseil allemand d’experts économiques et professeur d’économie à la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen. -Nürnberg.

Selon un sondage du 24 juin, 59 % des Européens considèrent la défense des valeurs européennes telles que la liberté et la démocratie comme une priorité, même si cela affecte les prix et le coût de la vie. Mais Poutine mise sur le fait que, à mesure que la guerre se prolonge, que l’énergie devient plus chère ou plus difficile à obtenir, cette opinion s’adoucira.

Poutine a pris soin de présenter la réduction des livraisons de gaz comme la faute de l’Occident – ​​ce sont les sanctions, ou les turbines bloquées à cause des sanctions, qui causent tous les problèmes. Nous voulons livrer le gaz, si vous pouviez juste laisser nous. C’est aussi probablement la raison pour laquelle la Russie réduit la quantité de gaz qu’elle envoie à l’Europe, plutôt que de la couper purement et simplement. “L’image est que la Russie ne viole pas les contrats en ce qui concerne le commerce avec l’Europe, mais l’Europe applique de nombreuses sanctions commerciales et viole ce qui a été convenu au préalable”, a déclaré Grimm.

“Il a le récit qu’il peut utiliser pour manipuler les opinions en Russie et dans les pays tiers et en partie aussi en Europe”, a-t-elle ajouté.

L’Europe peut ressentir le poids de la pression de la Russie, mais cela ajoutera aux chocs économiques de la guerre d’Ukraine dans le monde entier. Les prix du carburant vont augmenter. Si l’économie européenne souffre, d’autres économies souffriront également. Poutine essaie également de vendre au monde que c’est l’Occident, et non sa guerre non provoquée contre l’Ukraine, qui aggrave les choses pour tous les autres.

La stratégie de Poutine ne réussira peut-être pas, mais elle sera perturbatrice, même si Nord Stream 1 reste en ligne sous une forme ou une autre. Quel que soit le cours de la guerre en Ukraine, la relation énergétique entre l’Europe et la Russie est probablement altérée de façon permanente. L’Europe tente d’accélérer sa rupture avec la Russie, mais pour obtenir du gaz et du pétrole d’ailleurs, il faut construire de nouvelles infrastructures et de nouvelles relations.

Ce sont toutes des solutions à plus long terme à un problème immédiat. Pour l’instant, comme l’ont dit les experts, les politiciens et les responsables doivent se mettre au niveau du public et prendre des mesures pour réduire la demande. Cela peut signifier laisser les prix monter; cela peut signifier baisser le climatiseur pendant une vague de chaleur ; cela peut signifier choisir quelles entreprises sont approvisionnées et lesquelles ne le sont pas.

« Ça va être douloureux, mais ils n’ont vraiment pas le choix. Ce poulet va rentrer à la maison pour se percher maintenant ou plus tard », a déclaré Makholm. « La Russie sait que ses intérêts à long terme dans l’approvisionnement en gaz de l’UE étaient morts de toute façon. Et donc il exerce sa pression maximale en ce moment.