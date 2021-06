La crise du Covid recule mais l’économie souffre. Il est temps de montrer du courage, Boris, et de s’ouvrir correctement

SI le gouvernement attend de nous que nous soyons pathétiquement reconnaissants du retour partiel de nos libertés le 19 juillet, il doit se méfier d’une leçon de l’histoire.

Le même jour en 1919, le gouvernement de David Lloyd George a organisé une Journée de la paix de marches et, pour les grands et les bons, de somptueux banquets, pour célébrer la fin officielle de la Grande Guerre.

Les militaires ordinaires, dont beaucoup se sont retrouvés au chômage et affamés malgré un service héroïque dans les tranchées, ont été moins qu’impressionnés à la vue des dignitaires festoyer à leurs dépens.

Dans plusieurs villes, des émeutes ont éclaté, tandis qu’à Luton, elles ont incendié la mairie.

De toute évidence, personne ne tolère les émeutes.

Mais il y aura une colère justifiée si le gouvernement actuel gère également mal la fin de la crise de Covid.

Il semble que 2 500 VIP et officiels de l’UEFA seront autorisés à entrer dans le pays pour la finale de l’Euro de football le 11 juillet sans avoir à s’isoler pendant dix jours.

Pour le reste d’entre nous, en attendant, les vacances à l’étranger resteront effectivement interdites dans un avenir prévisible, compte tenu des tests obligatoires et de l’obligation de nous confiner chez nous à notre retour.

Non seulement cela, il semble que de nombreuses restrictions et exigences Covid pourraient rester en place même si le gouvernement va de l’avant avec la quatrième étape de sa feuille de route pour la réouverture le 19 juillet.

Jusqu’à présent, le gouvernement a soufflé le chaud et le froid

Un jour, on nous dit que le premier ministre est favorable à la levée de toutes les restrictions restantes à cette date.

Le lendemain, nous entendons que les conseillers scientifiques exigent que certaines règles – comme nous obliger à porter des masques faciaux et à garder deux mètres l’un de l’autre – soient maintenues indéfiniment.

Et ce malgré des statistiques Covid prometteuses.

Certes, les infections ont considérablement augmenté par rapport au creux atteint début mai, mais les admissions à l’hôpital et les décès n’ont pas emboîté le pas comme ils l’ont fait lors des vagues précédentes.

Les vaccins semblent avoir réussi, tout comme les essais l’ont suggéré.

Sans éliminer complètement Covid, ils ont transformé la maladie en une menace de fond, comme la grippe saisonnière – qui, rappelons-le, tue 20 000 personnes au cours d’une mauvaise année, sans que le gouvernement essaie de fermer la société.

S’il vous appartient de conseiller le gouvernement sur la façon de réduire le risque d’infections à Covid au niveau le plus bas possible, il est sans aucun doute logique de suggérer que la Grande-Bretagne soit transformée de manière permanente en quelque chose qui ressemble à un service de chirurgie.

Mais Boris Johnson doit avoir le courage de résister à ses conseillers et de nous ramener à une vie normale.

Plus ces mesures nous sont imposées longtemps, plus elles nuisent à notre économie.

Les secteurs de l’hôtellerie et du divertissement restent dans une situation précaire, n’ayant pu fonctionner normalement depuis 15 mois.

De nombreuses entreprises ne survivront pas si cela dure plus longtemps.

Le site Web Politico a obtenu une évaluation de l’impact économique de son programme de recherche sur les événements, l’expérience pour voir s’il est sûr d’accueillir à nouveau des foules pour des matchs sportifs et d’autres événements.

La réponse semble être oui, étant donné qu’à un moment donné, seuls 15 spectateurs sur plusieurs milliers avaient été testés positifs lors des tests obligatoires.

Mais le programme d’impact économique contient également des données sur l’effet probable sur les entreprises si les restrictions de Covid ne sont pas complètement levées le 19 juillet.

Le gouvernement a choisi de ne pas publier ces conclusions, ce qui n’est peut-être pas étonnant, compte tenu de ce qu’elles révèlent.

L’étude a examiné trois scénarios dans lesquels certaines restrictions subsistent après le 19 juillet.

Dans le premier cas, à «intervention élevée», les personnes assistant à des événements seraient obligées de porter des masques faciaux jusqu’à deux heures.

Ils devraient produire une certification (soit un certificat de vaccination, soit un résultat de test négatif) pour entrer dans les salles et il y aurait une interdiction de vendre de la nourriture et des boissons dans les théâtres et les stades sportifs.

Dans ces conditions, selon l’étude, les événements en plein air ne pourraient attirer que 64% des clients qu’ils ont attirés en 2019

Les théâtres et concerts seraient réduits à 59% et les discothèques et salles de concert en salle à 64%.

Même dans un cas de «faible intervention» – qui impliquerait que les gens devraient porter des masques faciaux mais peu d’autres restrictions – les sites extérieurs verraient les affaires chuter à 82% des niveaux de 2019, les théâtres à 72% et les boîtes de nuit à 65%.

Interrogés directement, 28% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne voudraient pas assister à un concert ou à une représentation théâtrale si elles étaient obligées de porter un masque et 43% ne voudraient pas y aller s’il n’y avait pas de nourriture et de boisson proposées.

Il semble qu’il y ait une leçon simple à cela : si le gouvernement veut conserver un secteur de l’hôtellerie et du divertissement – ​​et les millions d’emplois qu’il soutient – ​​toutes les restrictions de Covid devraient disparaître le 19 juillet.

Après cette date, il nous appartiendra de décider quels risques nous souhaitons prendre.

Quiconque souhaite continuer à s’isoler est bien entendu libre de le faire.

Tout au long de la crise de Covid, le public a fortement soutenu les blocages et autres restrictions.

Mais nous y avons consenti sur la base que nous étions au milieu d’une crise nationale.

Maintenant que la crise semble s’être retirée, il n’y a plus de justification pour restreindre nos vies et nos entreprises.

Il est temps de s’ouvrir – et de s’ouvrir correctement.