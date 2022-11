La crise du COVID en Chine provoque de fortes chutes des marchés pétrolier et boursier | Actualité économique

Les marchés boursiers en Asie ont connu de fortes chutes tandis qu’un récent assouplissement des prix du pétrole a pris un nouvel élan lundi en réaction aux blocages croissants du COVID et aux protestations publiques contre eux en Chine.

Les contrats à terme sur le brut Brent étaient en baisse de 3% sur la journée à 81 $ le baril, les investisseurs s’inquiétant de la demande dans la deuxième économie mondiale et de l’impact des blocages croissants sur la croissance économique.

L’indice Hang Seng de Hong Kong a plongé de plus de 4 % à l’ouverture avant de se stabiliser à environ 2 % de moins.

Les marchés boursiers en Asie ont généralement baissé, avec ChineL’indice CSI300 a également baissé d’environ 2 % malgré l’action de la banque centrale vendredi visant à renforcer la liquidité du marché.

Le yuan a également reculé.

Le sentiment négatif s’est propagé à l’Europe au grand jour, le FTSE 100, riche en matières premières, chutant de 0,8 %.

Les analystes du marché ont fait part de leurs craintes que le zéro-COVID politique – associée à la protestations – avait le potentiel d’infliger à l’économie des dommages plus importants que prévu.

Un rapport de l’OCDE au début du mois a vu la croissance économique en Chine ralentir à 3,3 % en 2022, contre 8,1 % l’année précédente.

Pékin, début 2022, tablait sur un taux d’expansion de 5,5 %.

La Chine a annoncé une cinquième journée consécutive de nouveaux records locaux COVID-19[feminine] cas lundi.

Quelques heures plus tôt, manifestants et policiers s’étaient affrontés à Shanghai.

Le Parti communiste fait face à une menace sans précédent depuis les manifestations qui ont conduit au massacre de la place Tiananmen

Il y a également eu des manifestations à Wuhan, Chengdu et dans certaines parties de la capitale Pékin alors que de nouvelles restrictions pandémiques ont été mises en place pour tenter de réprimer de nouvelles épidémies.

Robert Subbaraman, économiste en chef de Nomura pour l’Asie et l’ex-Japon, a déclaré qu’il y avait un risque qu’un Chinois envisage de vivre avec coronavirus est venu trop tard.

“Les choses sont très fluides”, a-t-il déclaré. “Les protestations pourraient également être le catalyseur qui mène à un résultat positif en amenant le gouvernement à établir un plan de match plus clair sur la façon dont le pays va apprendre à vivre avec COVID, en établissant un calendrier plus transparent et en accélérant la transition de la Chine vers la vie avec COVID. .”