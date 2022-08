La crise du coût de la vie en Grande-Bretagne s’aggrave alors que les loyers et les factures d’énergie montent en flèche

La Banque d’Angleterre a averti la semaine dernière que le Royaume-Uni entrerait en récession plus tard cette année. La récession attendue devrait être la plus longue depuis la crise financière mondiale.

Les prévisions pour le plafond des prix d’octobre 2022 ont également augmenté, augmentant de plus de 200 £ pour donner une facture moyenne de 3 582 £ par an.

Ses commentaires interviennent alors que les factures d’énergie devraient atteindre plus de 4 200 £ (5 088 $) par an à partir de janvier, selon une analyse du cabinet de conseil en gestion Cornwall Insight. Pendant ce temps, les prix des loyers ont augmenté de 11% par rapport à l’année dernière, selon Zoopla, un site immobilier britannique.

Un plafond des prix de l’énergie qui monte en flèche et des prix de location exorbitants ne sont que deux facteurs contribuant à l’aggravation de la crise du coût de la vie au Royaume-Uni, décrite par le directeur général et juridique Nigel Wilson comme “une tragédie pour beaucoup, beaucoup de gens”.

“La crise du coût de la vie était déjà en tête de l’actualité alors que de plus en plus de personnes sont confrontées à la précarité énergétique, cela ne fera qu’aggraver les inquiétudes”, a-t-il ajouté.

“Un tsunami de précarité énergétique frappera le pays cet hiver et ces dernières estimations démontrent une fois de plus que le niveau de soutien déjà promis par le gouvernement n’est qu’une goutte dans l’océan”, a déclaré Simon Francis, coordinateur de la End Fuel Poverty Coalition. .

Un porte-parole du gouvernement britannique a qualifié le mouvement de “hautement irresponsable”. Les conséquences possibles du non-paiement des factures d’énergie à temps incluent un fournisseur installant un compteur à prépaiement dans votre maison et une déconnexion de l’alimentation.

Le Premier ministre Boris Johnson n’a aucun plan à court terme pour agir sur la crise du coût de la vie, affirmant que c’est à son successeur de prendre ces décisions, selon un porte-parole.

Cela met une pression supplémentaire sur les candidats à la direction du Parti conservateur, Rishi Sunak et Liz Truss, pour qu’ils révèlent leurs plans pour lutter contre l’aggravation de la crise.

Truss, la favorite pour être le prochain Premier ministre britannique, a déclaré au Financial Times qu’elle prévoyait de réduire les impôts plutôt que d’offrir des dons en espèces.

Sunak a déclaré mardi via Twitter qu’il n’y avait “aucun doute dans [his] n’oubliez pas qu’il faudra plus de soutien » et qu’il agira « dès que nous saurons combien les factures vont augmenter ».

La Banque d’Angleterre a averti la semaine dernière que le Royaume-Uni entrerait dans sa plus longue récession depuis la crise financière mondiale en lançant son taux d’intérêt le plus élevé en 27 ans.

Les prix des loyers s’envolent

Pendant ce temps, les prix de location au Royaume-Uni ont augmenté de 11% en mai par rapport à l’année précédente, selon Zoopla, les prix des loyers à Londres ayant grimpé de 15,7%.

Les prix sont tirés par une forte demande, en particulier dans les centres-villes, mais la hausse des prix commencera à limiter la croissance des loyers, selon le site immobilier.