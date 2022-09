La crise du coût de la vie en Grande-Bretagne oblige les propriétaires d’animaux à abandonner les chats et les chiens

LONDRES – Avec l’inflation à son plus haut niveau en 40 ans et la flambée des prix de l’énergie et des aliments, des millions de personnes à travers la Grande-Bretagne doivent prendre des décisions difficiles pour survivre. Pour certains, la crise du coût de la vie signifie qu’ils n’ont d’autre choix que d’abandonner leurs animaux de compagnie.

Mercredi, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), une organisation caritative britannique dédiée au bien-être des animaux, a qualifié la crise du coût de la vie de “menace urgente pour le bien-être des animaux” et a déclaré qu’elle assistait à une augmentation du nombre de animaux de compagnie abandonnés.