La crise du coût de la vie au Royaume-Uni pousse les gens à quitter leur domicile pour trouver de la chaleur

Commentez cette histoire Commentaire

BURNLEY, Angleterre – « Tu veux une bière ? » demanda le pasteur aux lunettes de soleil foncées, offrant une tasse de thé. C’est la seule question qu’il pose aux gens qui se promènent dans son église du nord de l’Angleterre. Mais beaucoup lui racontent quand même leurs histoires, racontant avec force détails ce que la «crise du coût de la vie» britannique signifie réellement pour les personnes qui vivent le pire.

“Une dame l’autre jour, elle a mis ses bras autour de moi, en pleurant, parce que nous lui avons mis du chauffage”, a déclaré le pasteur, Mick Fleming, qui dirige l’église et l’association caritative Church on the Street depuis un espace qui utilisait être une salle de sport. Il a entendu parler de personnes faisant le plein de bougies et de couvertures, refusant d’allumer leur chauffage ou sautant des repas.

Fleming, 56 ans, a sa propre histoire fascinante. C’est un ancien trafiquant de drogue devenu prêtre. Il travaille pour aider les gens à sortir de la pauvreté depuis plus d’une décennie. Il dit que le besoin est soudainement devenu beaucoup plus aigu.

Fleming est basé dans la ville difficile de Burnley, qui, dans le contexte de l’inflation historique, a mérité la distinction notoire d’avoir le coût de la vie le plus élevé parmi les villes et villages de Grande-Bretagne.

À l’échelle nationale, l’inflation est de 10,7 %, près d’un sommet de 40 ans, selon les chiffres publiés mercredi. Mais en raison de l’inégalité des revenus, il existe une fracture géographique nord-sud dans la manière dont la flambée des prix de la nourriture, du carburant et de l’énergie se fait sentir. De nombreuses villes d’Écosse, du nord de l’Angleterre et d’Irlande du Nord ont été plus durement touchées que le sud de l’Angleterre.

À Burnley – avec une population de 90 000 habitants et à environ une heure de route au nord de Manchester – l’inflation est estimée à 12,4 %, selon le groupe de réflexion Center for Cities. Dans le même temps, Burnley obtient le pire classement pour le coût de la vie car les salaires y sont inférieurs à ceux de la plupart des villes, ses habitants dépendants de la voiture doivent dépenser beaucoup d’essence et les trois quarts des maisons ont de mauvaises cotes d’efficacité énergétique.

Ces maisons mal isolées et mal isolées coûtent cher à chauffer – comme cela a été particulièrement clair cette semaine, lorsqu’une couche de neige a recouvert une grande partie de la Grande-Bretagne et que les températures ont chuté en dessous de zéro.

Au pays du froid, l’architecture est éprouvée par la chaleur

L’augmentation des coûts incite de plus en plus de personnes à rechercher le type de soutien offert par l’église de Fleming : un espace pour se réchauffer, un repas chaud, une douche chaude, des vêtements d’occasion, un service de blanchisserie.

“Nous avons le double de personnes qui arrivent”, a déclaré Fleming. Pendant ce temps, les factures d’énergie de l’église ont doublé au cours de l’année écoulée.

Environ 200 personnes étaient présentes lors de la visite du Washington Post vers l’heure du déjeuner un jour récent.

“J’ai besoin du chauffage pour rester au chaud”, a déclaré Mandy Cook, 48 ans, qui mangeait une part de tarte aux pommes avec une demi-douzaine d’habitants, discutant de la nouvelle d’un tout-petit décédé des suites d’une exposition à la moisissure.

“Vous ne devriez pas avoir à porter votre veste dans votre propre maison – c’est mal”, a déclaré Cook, notant qu’elle souffrait d’une maladie respiratoire.

La Grande-Bretagne dépend fortement du gaz naturel pour chauffer les maisons – 85% sont chauffées par des chaudières à gaz – et pour produire de l’électricité. Le gouvernement subventionne les factures d’énergie cet hiver, amortissant l’impact des prix élevés de l’essence. Mais la facture d’énergie mensuelle d’un ménage moyen est toujours d’environ 260 $, soit le double de ce que les gens payaient en moyenne il y a un an. Le chiffre mensuel devrait encore augmenter en avril, lorsque certaines subventions prennent fin.

Ceux qui utilisent des compteurs à prépaiement, qui doivent payer leur énergie à l’avance parce que leurs propriétaires l’exigent ou en raison d’une dette antérieure, paient généralement un tarif encore plus élevé.

Ashley Davidson, 32 ans, barbier à Burnley, a déclaré qu’il avait pris des mesures drastiques pour régler ses factures. Il y a deux mois, il a emménagé dans un camping-car chauffé par un poêle à bois. “C’est bon marché et vous pouvez vous réveiller dans un nouvel endroit tous les jours”, a-t-il déclaré. En revanche, dit-il, “vous pouvez vous réveiller avec un froid glacial”.

Davidson, qui offre ses services de coupe de cheveux une fois par semaine à l’église de Fleming, a déclaré que les factures d’énergie sont un thème constant de conversation avec les clients payants et non payants.

«Les gens ont été durement touchés; c’est une ville à faible taux d’emploi », a-t-il déclaré.

À son apogée, au XIXe siècle, Burnley était l’un des centres les plus importants au monde pour le tissage du coton. Aujourd’hui, c’est une ville ouvrière sans doute mieux connue pour le Burnley Football Club.

David Allen, 62 ans, un conseiller en santé mentale qui travaille à l’église, a déclaré qu’il avait essayé de réduire les coûts en chauffant une seule pièce de la maison, en portant une veste à l’intérieur et en utilisant des bouillottes. Il se rend à la bibliothèque locale parce qu’il fait chaud et qu’il y a Internet gratuitement, a-t-il dit, et il se tourne parfois vers les banques alimentaires.

“Je dois faire attention à l’argent”, a-t-il déclaré. « Les travailleurs deviennent les nouveaux pauvres.

La Resolution Foundation, un groupe de réflexion, rapporte que la Grande-Bretagne est confrontée à son niveau de vie le plus serré depuis une génération. La «combinaison toxique» de 15 ans de stagnation des revenus et d’inégalités croissantes depuis les années 1990 signifie que les ménages à revenu moyen en Grande-Bretagne sont désormais plus pauvres de 8 800 livres (10 810 $) que la moyenne de leurs homologues en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Canada et en Australie.

Le gouvernement britannique affirme avoir fait des efforts pour protéger les plus vulnérables de la société, et les responsables notent que si l’inflation a pour l’instant dépassé les prestations et les pensions, celles-ci sont à nouveau ajustées chaque printemps.

Mais d’autres objectent que le pays ne semble pas être en position de force lorsque les médecins du Service national de santé doivent prescrire du chauffage pour aider les personnes souffrant de maladies qui s’aggravent dans le froid et lorsque les gouvernements locaux doivent publier des «banques chaudes» où les gens peut aller rester au chaud. Le Post a visité plusieurs endroits de ce type à Burnley, notamment un centre communautaire et un théâtre vide.

Traitement expérimental des maladies chroniques en hiver : factures de chauffage payées

Fleming, le prêtre, a déclaré qu’il devrait y avoir une plus grande réponse “de la société et du gouvernement” à la crise, “au lieu de compter sur un pasteur âgé avec une tête chauve et des lunettes de soleil”.

Plus tôt cette année, deux infirmières en santé mentale financées par le gouvernement se sont jointes à son équipe Church on the Street. Mais il a dit qu’il en fallait plus pour aider les gens à sortir de la pauvreté.

Il a ensuite tourné son attention vers un homme dans la trentaine qui venait d’entrer dans l’église pour la première fois.