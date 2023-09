La crise du coût de la vie au Royaume-Uni entraînera des milliers de décès prématurés, selon une étude

La crise du coût de la vie entraînera probablement des milliers de décès prématurés au Royaume-Uni et élargira considérablement l’écart de richesse et de santé entre les plus riches et les plus pauvres, suggère une étude.

Des millions de Britanniques ont été durement touchés par des niveaux d’inflation jamais vus depuis les années 1970, en raison de la guerre en Ukraine, du Covid, du Brexit et de la politique économique. Les ménages les plus pauvres ont été les plus touchés, car ils consacrent une plus grande proportion de leurs revenus à l’énergie, dont le coût a grimpé en flèche.

Une nouvelle étude de modélisation suggère que les décès prématurés – les personnes mourant avant d’atteindre 75 ans – augmenteront de 6,5 % cette année en raison de la crise du coût de la vie, avec 30 décès supplémentaires pour 100 000 personnes. Les conclusions ont été publié dans la revue BMJ Public Health.

L’étude s’est concentrée sur l’Écosse. Mais les chercheurs de Public Health Scotland et de l’Université de Glasgow ont déclaré que « des effets similaires sont probables dans tout le Royaume-Uni, car nous avons modélisé l’impact des mesures gouvernementales britanniques ».

L’augmentation prévue des décès prématurés – d’une valeur de référence de 463 pour 100 000 personnes à 493 pour 100 000 – équivaut à des milliers de décès supplémentaires par an au Royaume-Uni.

Pour atténuer l’impact de la crise du coût de la vie, le gouvernement britannique a introduit une garantie universelle du prix de l’énergie (EPG) et des paiements ciblés d’aide au coût de la vie pour les ménages les plus pauvres.

Les données montrent qu’un faible revenu est associé à une moins bonne santé et qu’une baisse du revenu a un effet négatif sur la santé. Les chercheurs voulaient évaluer l’impact potentiel de l’inflation sur les taux de mortalité cette année – avec et sans mesures d’atténuation.

Ils ont utilisé la modélisation de scénarios pour estimer l’impact d’une récente inflation élevée sur les revenus des ménages, la manière dont les mesures d’atténuation modifieraient ces effets et comment les taux de mortalité, l’espérance de vie et les inégalités évolueraient en conséquence.

Ils ont modélisé trois scénarios : sans aucune mesure d’atténuation ; avec l’inclusion de l’EPG ; et avec l’inclusion de l’EPG et des paiements de pension alimentaire au titre du coût de la vie. Ceux-ci ont été comparés au « statu quo » – l’inflation moyenne des années précédentes – pour estimer les effets de chacun sur la santé.

Dans chaque scénario modélisé, les ménages des zones les plus défavorisées ont été les plus durement touchés en termes relatifs, même avec le soutien du gouvernement, et leur situation sera pire de 1 400 £ en 2022/23, selon l’étude.

Sans aucune mesure d’atténuation, l’inflation augmentera les décès prématurés de 5 % dans les zones les moins défavorisées et de 23 % dans les zones les plus défavorisées, suggère l’étude. Le scénario EPG les réduirait entre 3% et 16%, et l’ajout de l’aide au coût de la vie les réduirait entre 2% et 8%.

Cela signifie que même dans le meilleur des cas, les décès prématurés dans les ménages les plus pauvres devraient augmenter à un rythme quatre fois plus rapide que dans les ménages les plus riches.

L’espérance de vie globale diminue également dans chacun des trois scénarios modélisés. Mais dans chaque cas, des réductions plus importantes de l’espérance de vie étaient prévues dans les zones les plus défavorisées.

Les chercheurs ont reconnu les limites de leur modélisation. Par exemple, leurs estimations de l’inflation des prix n’incluaient pas les coûts associés à la possession, à l’entretien et à la vie de sa propre maison ni d’autres facteurs affectant les dépenses des ménages.

Ils ont conclu : « Les impacts sur la mortalité de l’inflation et de la réduction des revenus en termes réels seront probablement importants et négatifs, avec des inégalités marquées dans la manière dont ils seront vécus. Les réponses politiques publiques mises en œuvre ne suffisent pas à protéger la santé et à empêcher l’aggravation des inégalités.