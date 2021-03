La crise du coup d’État au Myanmar prend de l’ampleur après des années de négligence de la part des États-Unis.

Mais aujourd’hui, le Myanmar est un autre paria international confronté à une nouvelle vague de sanctions américaines. Un coup d’État a ramené l’armée au pouvoir et des militants pro-démocratie, des partisans de la réforme et des journalistes ont été attaqués et détenus dans le cadre d’une répression brutale.

L’effondrement n’est certainement pas la faute de l’Amérique, mais il fait suite à des efforts incohérents pour pousser la nation d’Asie du Sud-Est plus loin vers la démocratie, dont l’enthousiasme a été diminué par une campagne systématique de répression contre les minorités musulmanes dans le nord du pays.

Après des années de solide diplomatie avec le Myanmar sous la direction du président Barack Obama, visant le chef de l’opposition de l’époque et maintenant incarcéré, la conseillère d’État Aung San Suu Kyi, l’administration Trump a poursuivi une politique largement sans intervention. Il s’est principalement concentré sur l’importance stratégique du Myanmar dans la lutte entre les États-Unis et la Chine pour l’influence dans la région.

Le Myanmar nous rappelle que, malgré tous les espoirs et toutes les attentes des responsables du gouvernement Obama – dont beaucoup servent maintenant dans l’administration Biden – il y a des limites à la capacité de l’Amérique à façonner les développements dans un autre pays, en particulier dans un pays si retiré et si éloigné.

La restauration d’un gouvernement civil après six décennies de dictature était, au moins en partie, le résultat de l’une des premières tentatives de l’administration Obama pour atteindre un pays condamné il y a longtemps à l’Iran et à Cuba par les ouvertures américaines. ce qui semble avoir réussi au Myanmar. Les sanctions ont été assouplies, la représentation diplomatique renforcée et l’aide augmentée.

Obama a fait deux voyages au Myanmar, également connu sous le nom de Birmanie, en tant que président et ses deux secrétaires d’État, Hillary Clinton et John Kerry, ont visité le pays deux fois chacun. La visite de Clinton en 2011 était la première visite d’un secrétaire d’État américain depuis 1955. Elle a rencontré Suu Kyi à la maison au bord du lac où le chef de l’opposition était assigné à résidence depuis des années.

À peine six ans plus tôt, la secrétaire d’État du président George W. Bush, Condoleezza Rice, avait qualifié le Myanmar de l’un des six «avant-postes de la tyrannie» pour le refus de l’armée de tolérer la dissidence et le rejet des élections démocratiques.

Et en 2007, lorsque les dirigeants mondiaux se sont réunis à l’Assemblée générale annuelle des Nations Unies, une répression contre les manifestations des moines bouddhistes, la soi-disant « révolution du safran », a suscité une inquiétude généralisée et une condamnation internationale, y compris des rejets très médiatisés de Rice et ensuite -première dame Laura Bush.

Ainsi, l’ouverture initiée par Obama et Clinton en 2010 a dépeint ce que beaucoup espéraient être un nouveau départ pour le Myanmar, que les dirigeants militaires craignaient alors apparemment d’être trop dépendants de la Chine pour le commerce et la sécurité.

Au départ, il y avait un enthousiasme pour le dégel, l’élévation de la lauréate du prix Nobel Suu Kyi à un rôle de leadership bien qu’il ne soit pas autorisé à se présenter aux élections, et l’ouverture régulière mais hésitante du Myanmar de son pays autrefois isolé. Mais cela s’est rapidement estompé, en particulier à cause de la façon dont le gouvernement a traité les musulmans rohingyas, qui sont devenus la cible d’une campagne implacable d’oppression et d’abus.

Les appels répétés à Suu Kyi, qui a été nommée conseillère d’État après que sa Ligue nationale pour la démocratie ait remporté 60% des voix, et d’autres au nom des Rohingyas et d’autres minorités n’ont pas été suivis. Pourtant, l’administration Obama a continué à lui faire confiance.

«Fière de mon amie Aung San Suu Kyi et du peuple birman de ne jamais avoir renoncé à la longue lutte pour apporter des changements à leur pays», a déclaré Clinton en 2015, après avoir écrit un chapitre entier de ses mémoires de 2014 ‘Hard Choices’ consacré à les politiques de l’administration Obama envers la nation.

Malgré les deux voyages de Kerry au Myanmar, le gouvernement a été rapidement dévoré par l’accord nucléaire avec l’Iran et la normalisation des relations avec Cuba. Dans le même temps, il a poursuivi une tentative fatidique de forger un accord de paix israélo-palestinien.

La démocratisation en cours et imparfaite du Myanmar a donc été largement laissée intacte par les responsables de Washington. Lorsque le président Donald Trump a pris ses fonctions en 2017, son administration n’a pas caché qu’elle se concentrait moins sur les relations bilatérales que sur un effort plus large visant à ralentir l’influence régionale croissante de la Chine.

En novembre 2017, le premier secrétaire d’État de Trump, Rex Tillerson, a effectué la seule visite de ce gouvernement dans le pays et, à son retour, il a déclaré que la violence soutenue par l’armée contre les Rohingyas dans le nord de l’État de Rakhine équivalait à un «nettoyage ethnique». Des sanctions contre les principaux dirigeants militaires du pays ont suivi le mois suivant.

Mais depuis lors, l’attention des États-Unis au Myanmar a été sporadique, principalement dominée par les expressions publiques de déception à l’égard de Suu Kyi, qui a défendu une action militaire à Rakhine et s’est opposée aux tentatives de lancement d’une enquête internationale sur le Myanmar.

L’excitation suscitée par le coup d’État du 1er février, qui est survenu lorsque des élus lors de l’élection de novembre 2020 remportée par le parti de Suu Kyi prendraient leurs sièges au parlement, ne semblait pas être une priorité à Washington, où les responsables ont été saisis par leurs propres problèmes politiques internes. . .

Dans les dernières semaines de son mandat, l’administration Trump n’a fait aucun commentaire public sur les tensions civilo-militaires croissantes au Myanmar, malgré les inquiétudes concernant la démocratie au Venezuela, en Tanzanie, en Ouganda, à Cuba, en Iran et en Russie.

À la suite de la prise de contrôle du 20 janvier, l’administration Biden est restée silencieuse jusqu’au 29 janvier, lorsque l’ambassade des États-Unis à Yangon a signé une déclaration conjointe avec plusieurs autres ambassades pour soutenir la démocratie dans le pays et s’opposer à « toute tentative de résultat des élections ou entraver la transition démocratique du Myanmar. L’avertissement a été ignoré par les militaires.

«Il y avait un risque que les généraux birmans nous jouent», a écrit Clinton à propos du rapprochement de 2010-11 avec le Myanmar dans «Hard Choices».

Cette peur était peut-être prémonitoire.