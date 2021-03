La crise du coronavirus en Amérique latine aggravée par la pauvreté et les inégalités, selon l’agence des Nations Unies

Par Fabian Cambero

SANTIAGO, 4 mars (Reuters) – Les pays d’Amérique latine et des Caraïbes en proie à la crise des coronavirus ne verront leurs problèmes qu’aggraver par la disparition des inégalités, de la pauvreté et d’un filet de sécurité sociale en difficulté, a déclaré jeudi une agence des Nations Unies.

La Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) a déclaré que les troubles sociaux étaient en augmentation dans la région, signe qu’une action immédiate était nécessaire pour aider les pays durement touchés en difficulté bien avant que la pandémie ne frappe.

« Les effets de la pandémie de coronavirus se sont propagés à tous les domaines de la vie humaine, modifiant la façon dont nous interagissons, paralysant les économies et générant de profonds changements dans les sociétés », indique le rapport.

Selon l’agence, des niveaux d’inégalité toujours élevés, combinés à un marché du travail informel tentaculaire qui laisse les travailleurs sans protection et à un manque de couverture sanitaire efficace, ont aggravé ces problèmes.

Les bidonvilles urbains à la périphérie de nombreuses villes de la région n’ont souvent pas accès aux services de base, ce qui signifie que de nombreux citoyens se sont retrouvés incapables d’accéder à la nourriture, à l’eau et aux soins de santé nécessaires pour faire face à la crise.

La pauvreté, quant à elle, a progressé, tandis que les progrès en matière de réduction des inégalités ont stagné, exacerbant les tendances observées au cours des cinq années précédant la crise.

Au cours de cette période, les économies d’Amérique latine et des Caraïbes n’ont augmenté en moyenne que de 0,3% par an dans l’ensemble, tandis que l’extrême pauvreté est passée de 7,8% à 11,3% de la population et la pauvreté de 27,8% à 30,5%.

Le rapport a également indiqué que la fermeture prolongée des écoles dans la région pourrait constituer une « catastrophe générationnelle » qui ne fera qu’aggraver les inégalités.

La pandémie a également entraîné une augmentation de la mortalité qui pourrait faire baisser l’espérance de vie dans la région en fonction de la durée de la crise, a déclaré l’agence.

Jusqu’à présent, au moins 21 699 000 infections et 687 000 décès ont été signalés causés par le nouveau coronavirus en Amérique latine et dans les Caraïbes. Sur 100 infections signalées pour la dernière fois dans le monde, environ 24 l’ont été par des pays d’Amérique latine et des Caraïbes.

(Reportage de Fabian Cambero; Écrit par Dave Sherwood; Édité par Angus MacSwan)